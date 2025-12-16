Hiába próbálja tagadni Magyar Péter: a megszorításokat sürgető Bod Péter Ákos egyértelmű kapcsolatban áll a Tisza Párttal (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, Bod Péter Ákos botrányos kijelentését követően – amellyel megerősítette Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is – a Tisza Párt vezetője elővette a már jól ismert forgatókönyvet: azt kezdte bizonygatni, hogy a közgazdásznak nincs köze az ellenzéki párthoz. Közösségi oldalán azt állította, hogy Orbán Viktor hazudik, mikor „Bod arcával próbálja összekötni a Fidesz által hamisított hazugságokat és riogatni a magyarokat”. A megszorításokat sürgető Bod Péter Ákos azonban egyértelmű kapcsolatban áll a Tiszával.

„Megnéztem, hogy mit mondott el az elnök, és mi hangzott el, és abban. A szakmai stábbal találkoztam, és röviden érintettük ezt. Én azt látom, hogy most a Tisza Pártnak a taktikája az, hogy ezekben a technikai kérdésekben nem mond sokat” – mondta Bod Péter Ákos a győri Híd Tisza Sziget előadásán.