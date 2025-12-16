Ft
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megszorítások tisza magyar péter bod péter ákos

Hiába próbálja tagadni Magyar Péter: a megszorításokat sürgető Bod Péter Ákos egyértelmű kapcsolatban áll a Tisza Párttal (VIDEÓ)

2025. december 16. 18:19

Felesleges bizonygatni az ellenkezőjét.

2025. december 16. 18:19
null

Ahogy arról beszámoltunk, Bod Péter Ákos botrányos kijelentését követően – amellyel megerősítette Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is – a Tisza Párt vezetője elővette a már jól ismert forgatókönyvet: azt kezdte bizonygatni, hogy a közgazdásznak nincs köze az ellenzéki párthoz. Közösségi oldalán azt állította, hogy Orbán Viktor hazudik, mikor „Bod arcával próbálja összekötni a Fidesz által hamisított hazugságokat és riogatni a magyarokat”. A megszorításokat sürgető Bod Péter Ákos azonban egyértelmű kapcsolatban áll a Tiszával. 

„Megnéztem, hogy mit mondott el az elnök, és mi hangzott el, és abban. A szakmai stábbal találkoztam, és röviden érintettük ezt. Én azt látom, hogy most a Tisza Pártnak a taktikája az, hogy ezekben a technikai kérdésekben nem mond sokat” – mondta Bod Péter Ákos a győri Híd Tisza Sziget előadásán. 

A felvétel itt látható

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

lemez
2025. december 16. 19:02
Minden müsorában ott virit az indezit logójuk.Poloska vakságban is szenved.
OszkárOszi
2025. december 16. 18:57
Van valaki, akit Peter Magyar még nem tagadott meg, akit még nem árult el?
warrior08
2025. december 16. 18:53
Szégyellheti magát B.P. Ákos, egykor a nemzeti oldalt képviselte, most meg ilyen hiteltelen ember mellett teszi le magát. Tarts ki Ákos!!
zsocc44
2025. december 16. 18:52
A Tisza párt senkivel sem áll kapcsolatban, sőt csak MP állhat kapcsolatban bárkivel🥸! Mellesleg mind 17,5 párttag független és kapcsolat mentes! Mindenkitől!!! MINDENKITŐL!
