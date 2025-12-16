Ft
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
liverpool szoboszlai magyar péter

Magyar Péter atomot kapott – és totál bekattant

2025. december 16. 19:48

Azért mégsem fordul elő minden nap, hogy az ember kirak egy Facebook-posztot... oszt’ pár napon belül 3 millió fölötti elérést produkál.

2025. december 16. 19:48
null
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Pesti Srácok

„És olyan szinten idegbe jött a tőle a f•sfoltos messiás, hogy Ilike valószínűleg két Xanaxos dobozt is talál az ágy melletti éjjeliszekrényen... Csak most nem kamuból, hanem tényleg be kellett vennie a Bütyöknek.

Történt ugyanis, hogy kitettem egy posztot Pénzes Henrietta szörnyű esetéről, a fiatalkorú gyilkosáról és Magyar Péter ripacskodásáról a Facebook-oldalamra, amely már 3,4 milliós elérés fölött jár, sanszos, hogy 4-ig meg sem áll. Magyar Péter a mikromenedzselés bajnokaként neki is állt vadul kommentelgetni a poszt alá, és jöttek vele a szektások is – amivel persze csak még jobban elősegítette a terjedését. Jelenleg (kedd reggel) úgy néz ki a poszt, hogy 4800 komment, 7400 megosztás, 13700 lájk. 

És nem, ezek nem kamuprofilok, nem vietnámi lájkok, és nem is a fizetett szektának utasításszerűen kiadott interakciók. Amik Bütyök posztjai alatt ezerrel mennek naponta többször. 40 ezer lájk egy falusi fórumon készült videóra; vagy egy full beállított konyhai pózolásra. Több lájkja van egy ilyen posztján a csávónak, mint a Liverpool 85 milliós követőtáborral rendelkező oldalán egy képnek, amin Szoboszlai a gólja után 2 méter magasra ugrik a levegőben. Elhisszük neki, ugye?”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

nyugalom
2025. december 16. 20:21
Poloska egy öcska tehetsegtelen komcsi influenszer! Marosán-utód.
Majdmegmondom
2025. december 16. 19:53
Határozottan nem hiszem, hogy vietnámi lájkokkal élne vissza, azok most elvannak foglalva Kambodzsával, míg a mi messiásunk hatalomra nem lép és világbékét nem hoz! Inkább kínai lájk lesz az. Olcsóbb is és böjtje is lesz. Főleg a választások után, amikor 3/4-del nyer a Fidesz...
