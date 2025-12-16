Magyar Péter atomot kapott – és totál bekattant

„És olyan szinten idegbe jött a tőle a f•sfoltos messiás, hogy Ilike valószínűleg két Xanaxos dobozt is talál az ágy melletti éjjeliszekrényen... Csak most nem kamuból, hanem tényleg be kellett vennie a Bütyöknek.

Történt ugyanis, hogy kitettem egy posztot Pénzes Henrietta szörnyű esetéről, a fiatalkorú gyilkosáról és Magyar Péter ripacskodásáról a Facebook-oldalamra, amely már 3,4 milliós elérés fölött jár, sanszos, hogy 4-ig meg sem áll. Magyar Péter a mikromenedzselés bajnokaként neki is állt vadul kommentelgetni a poszt alá, és jöttek vele a szektások is – amivel persze csak még jobban elősegítette a terjedését. Jelenleg (kedd reggel) úgy néz ki a poszt, hogy 4800 komment, 7400 megosztás, 13700 lájk.