Magyar Péter atomot kapott – és totál bekattant

Hiába próbálja tagadni Magyar Péter: a megszorításokat sürgető Bod Péter Ákos egyértelmű kapcsolatban áll a Tisza Párttal (VIDEÓ)
Felesleges bizonygatni az ellenkezőjét.
Azért mégsem fordul elő minden nap, hogy az ember kirak egy Facebook-posztot... oszt’ pár napon belül 3 millió fölötti elérést produkál.
„És olyan szinten idegbe jött a tőle a f•sfoltos messiás, hogy Ilike valószínűleg két Xanaxos dobozt is talál az ágy melletti éjjeliszekrényen... Csak most nem kamuból, hanem tényleg be kellett vennie a Bütyöknek.
Történt ugyanis, hogy kitettem egy posztot Pénzes Henrietta szörnyű esetéről, a fiatalkorú gyilkosáról és Magyar Péter ripacskodásáról a Facebook-oldalamra, amely már 3,4 milliós elérés fölött jár, sanszos, hogy 4-ig meg sem áll. Magyar Péter a mikromenedzselés bajnokaként neki is állt vadul kommentelgetni a poszt alá, és jöttek vele a szektások is – amivel persze csak még jobban elősegítette a terjedését. Jelenleg (kedd reggel) úgy néz ki a poszt, hogy 4800 komment, 7400 megosztás, 13700 lájk.
És nem, ezek nem kamuprofilok, nem vietnámi lájkok, és nem is a fizetett szektának utasításszerűen kiadott interakciók. Amik Bütyök posztjai alatt ezerrel mennek naponta többször. 40 ezer lájk egy falusi fórumon készült videóra; vagy egy full beállított konyhai pózolásra. Több lájkja van egy ilyen posztján a csávónak, mint a Liverpool 85 milliós követőtáborral rendelkező oldalán egy képnek, amin Szoboszlai a gólja után 2 méter magasra ugrik a levegőben. Elhisszük neki, ugye?”
