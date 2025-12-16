Kiderült, milyen autóval és mikor indul az Audi a Formula–1-ben

Az Audi Revolut Formula–1-es csapata bemutatta hivatalos nevét és logóját, valamint bejelentette, hogy a nemzetközi premierre 2026. január 20-án, Berlinben kerül sor – olvasható a szerkesztőségünknek küldött sajtóközleményben.

Fotó: Audi

Az Audi Revolut Formula 1 Csapat számára ez az esemény kulcsfontosságú lépést jelent a 2026-os világbajnokságra való felkészülésben. Az csapatnév és a logó immár az Audi Formula–1 és a globális pénzügyi technológiai óriás, a Revolut egységét szimbolizálja a 2025 júliusában bejelentett névadó partnerség nyomán.