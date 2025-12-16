Ft
F1 Audi Formula–1

Kiderült, milyen autóval és mikor indul az Audi a Formula–1-ben

2025. december 16. 22:53

A csapat bemutatta hivatalos nevét és logóját. Az Audi január 20-i exkluzív bemutatóját 21-én egy nyilvános megnyitó követi.

2025. december 16. 22:53
null

Az Audi Revolut Formula–1-es csapata bemutatta hivatalos nevét és logóját, valamint bejelentette, hogy a nemzetközi premierre 2026. január 20-án, Berlinben kerül sor – olvasható a szerkesztőségünknek küldött sajtóközleményben.

Fotó: Audi
Fotó: Audi

Az Audi Revolut Formula 1 Csapat számára ez az esemény kulcsfontosságú lépést jelent a 2026-os világbajnokságra való felkészülésben. Az csapatnév és a logó immár az Audi Formula–1 és a globális pénzügyi technológiai óriás, a Revolut egységét szimbolizálja a 2025 júliusában bejelentett névadó partnerség nyomán.

Az Audi bemutatója

A január 20-i exkluzív bemutatót egy nappal később egy nyilvános megnyitó követi, ahol a rajongók is részesei lehetnek az első, ikonikus pillanatnak.

A berlini bemutató fénypontja az autó teljes, 2026-os versenydizájnjának hivatalos bemutatása lesz – közvetlenül az Audi R26 Concept novemberi leleplezése után. Kevesebb mint 50 nappal az első futam előtt a csapat bemutatja, miként formálja vizuális arculata a bemutatkozó szezonját, és hogyan kelnek életre az Audi formatervezési alapelvei a Formula–1 rajtrácsán.

Fotó: Audi

 

