Történelmi fricskára készül a holland: rettegésben a riválisok, a túlélésért küzd a megalázott Hamilton

Egészen drámai utolsó futam körvonalazódik a Formula–1-ben. Decemberig elhúzták a döntést a száguldó cirkuszban, az egyéni világbajnoki cím az Abu-dzabi Nagydíjon dől. Hiába nézett ki nyáron sokáig úgy, hogy a két McLaren-pilóta, Oscar Piastri és Lando Norris között dől el az idei vb-elsőség, nagy fordulat következett be, a címvédő Max Verstappen megtáltosodott és szorossá tette a hajrát. A holland 104 pontos hátrányban is volt, az utolsó erőpróbának mégis úgy vághat neki, hogy mindössze 12 pont a lemaradása brit ellenfele, Norris mögött. Nevető harmadikként az ausztrál Piastri is befuthat még, ám rossz nyelvek szerint ezt még saját csapata sem nézné jó szemmel...

A vb-cím legnagyobb esélyese, Lando Norris, ám Max Verstappen is győzelemre készül Abu-Dzabiban / Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Nem elég, hogy ősszel elkezdtek gyengélkedni a wokingiak és a sorozatos stratégiai hibáikkal remek helyzetbe hozták az ellenfeleket, ezzel párhuzamosan a nyári szünet óta szárnyal a Red Bull négyszeres világbajnoka. Max Verstappen ugyan már legalább kétszer látványosan lemondott a világbajnoki címről a szezonban, a végső sikere ugyanakkor még mindig reális opció. A leggyorsabb holland a csapatával együtt mindent meg is tesz a sorozatban ötödik elsőségéért, ám a zászló most nem neki áll.