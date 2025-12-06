Történelmi fricskára készül a holland: rettegésben a riválisok, a túlélésért küzd a megalázott Hamilton
2025. december 06. 09:14
Brutális futamra, hatalmas csatára van kilátás Abu-Dzabiban. Vasárnap Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri is megnyerheti még a Formula–1 egyéni világbajnoki címét.
2025. december 06. 09:14
8 p
0
0
2
Mentés
Egészen drámai utolsó futam körvonalazódik a Formula–1-ben. Decemberig elhúzták a döntést a száguldó cirkuszban, az egyéni világbajnoki cím az Abu-dzabi Nagydíjon dől. Hiába nézett ki nyáron sokáig úgy, hogy a két McLaren-pilóta, Oscar Piastri és Lando Norris között dől el az idei vb-elsőség, nagy fordulat következett be, a címvédő Max Verstappen megtáltosodott és szorossá tette a hajrát. A holland 104 pontos hátrányban is volt, az utolsó erőpróbának mégis úgy vághat neki, hogy mindössze 12 pont a lemaradása brit ellenfele, Norris mögött. Nevető harmadikként az ausztrál Piastri is befuthat még, ám rossz nyelvek szerint ezt még saját csapata sem nézné jó szemmel...
Nem elég, hogy ősszel elkezdtek gyengélkedni a wokingiak és a sorozatos stratégiai hibáikkal remek helyzetbe hozták az ellenfeleket, ezzel párhuzamosan a nyári szünet óta szárnyal a Red Bull négyszeres világbajnoka. Max Verstappen ugyan már legalább kétszer látványosan lemondott a világbajnoki címről a szezonban, a végső sikere ugyanakkor még mindig reális opció. A leggyorsabb holland a csapatával együtt mindent meg is tesz a sorozatban ötödik elsőségéért, ám a zászló most nem neki áll.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos
Ha mégis összejön, történelmet írna: Verstappen beállítaná Michael Schumacher rekordját, a második versenyző lenne az F1 történetében, aki egymás után öt világbajnokságot nyer.
Ehhez az idény leggyorsabb autóját kellene legyőznie, a szakemberek legalábbis annak tartják az idei McLarent, amelyet Norris és csapattársa, Piastri kormányoz. A háromszereplős utolsó felvonás mindenesetre a 15 évvel ezelőtti zárást idézi: akkor Sebastian Vettel nyert 15 pontos hátrányból! A versenyt megnyerte és a közvetlen riválisok taktikai bakijának köszönhetően bajnokká koronázták. Retteghetnek a riválisok, a Red Bull most is valami hasonlóra készül.
A hatalmas hátrány ledolgozását és az ezzel járó pszichés nyomást a leginkább Verstappen bírja, hiba nélkül, koncentráltan vezet, ezzel riválisait őrületbe kergeti, miközben végtelenül élvezi, hogy továbbra is megvan minden esélye megvédeni a címét – de ehhez mindenképpen dobogóra kell állnia. Lazasága és a rutinja mellette szól.
A trófea ugyanolyan. Van belőle négy odahaza…”
– fogalmazott Verstappen levéve a válláról a terhet az utolsó futam előtt. Az mindenesetre legyezgetheti a hiúságát, hogy a sokat látott Bernie Ecclestone is úgy nyilatkozott, a hollandot tartja a legjobb pilótának, akit valaha látott. Az F1 korábbi ügyvezetőjének pedig van összehasonlítása alapja.
Hiába nézett ki sokáig úgy, hogy a két McLaren-pilóta között dől el az idei egyéni vb-cím a Formula–1-ben, a nyári szünet után nagy fordulat következett be. A címvédő Max Verstappen megtáltosodott.
Norrison a világ szeme
Az első vb-címére gyúró Norris ezzel szemben magára rakta a terhet, legalábbis reálisan látja a helyzetét. „Nekem van a legtöbb vesztenivalóm, de úgy jöttem a hétvégére, hogy nem gondolok rá. Az elmúlt három napban golfoztam egyet és a barátaimmal töltöttem az időt” – tekintett vissza a brit pilóta, aki egyértelműen a legesélyesebb az összetettbeli elsőségre. Már egy harmadik hely is elegendő a végső győzelméhez, és miután a brit idén az eddig teljesített 23 versenyéből 17-szer is a legjobb háromban zárt, nem sok mindenben reménykedhetnek a riválisok. Ha csak abban nem, hogy az elmúlt két nagydíjon pont nélkül maradt.
A McLarennél kijelentették, hogy adott esetben nem riadnak vissza attól sem, ha csapatutasítással kell érvényt szerezniük a megfelelő helyezésnek – bár az már korábban világossá vált, hogy Piastri sikere esetén kevesebb pezsgő pukkanna az istállónál.
A vb-pontverseny állása az utolsó futam előtt:
Norris 408 pont
Verstappen 396 pont
Piastri 392 pont
A vb-címért zajló csata mellett más mérföldkövek is érdemesek a figyelemre: a német Nico Hülkenberg Abu-Dzabiban 250. alkalommal áll rajthoz az F1 történetében, a jeles futamot pedig egyedi sisakban készül teljesíteni. Nem csak számára lesz különleges az idény utolsó futama, de különböző források szerint Lewis Hamiltonnak is. A hétszeres világbajnokkal kapcsolatban a szezon során már többször is rebesgették, hogy a visszavonulását tervezgeti, és miután többször került már megalázó helyzetbe a Ferrari volánja mögött a helyezése, az körideje vagy a teljesítménye miatt, könnyen lehet, hogy az utolsó kanyarjait tölti majd az aszfalton a mezőny tagjaként. A szerződése a következő idényre is érvényes, de miután a motivációja sem a régi, így egyértelmű, hogy a túlélésért küzd az egyelőre türelmesnek mutatkozó olasz istállónál.
Az Abu-dzabi Nagydíj vasárnap 13:10-kor kezdődik, amelyet az M4 Sport élőben közvetít!