10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
f1 Max Verstappen Hollandia Red Bull McLaren

Életben maradt a hollandok királya – erről a feltámadásról sokat fognak még beszélni

2025. október 24. 14:57

Hiába nézett ki sokáig úgy, hogy a két McLaren-pilóta között dől el az idei egyéni vb-cím a Formula–1-ben, a nyári szünet után nagy fordulat következett be. A címvédő Max Verstappen megtáltosodott.

2025. október 24. 14:57
null
Szabó Péter

Sokan már féltávnál elkönyvelték, hogy a Formula–1-es világbajnokság egyéni vb-címe Oscar Piastri és Lando Norris között dől el. A két McLaren-pilóta előnye öt versenyhétvégével a zárás előtt még mindig megnyugtató lenne, ha a futamokon nem gyengélkednének, ám a nyári szünet óta ezzel párhuzamosan megtáltosodott a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen, akinek az újbóli címvédése immár egyre reálisabb opció. A hollandok leggyorsabb királya a csapatával együtt mindent meg is tesz a zsinórban ötödik elsőségéért!

VERSTAPPEN, Max
Max Verstappen hatalmas bravúrra készül az F1-es világbajnokság hajrájában
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A 2025-ös világbajnokság első fele a McLarenek egyeduralmáról szólt, az első 15 futamból 12 alkalommal a brit istálló pilótái állhattak a dobogó legfelső fokára: Piastri hétszer, Norris ötször pezsgőzhetett a legmagasabbról. Ennek megfelelően alakultak a pontversenyek, a konstruktőri címet már régen bezsebelte a wokingi csapat, és a fél világ szerint ezt várta az egyéni cím tekintetében is, ám mostanra már közel sem ennyire egyértelmű a helyzet.

A Holland Nagydíj után az ausztrál pilóta 34 ponttal vezetett a csapattársa előtt, míg a címvédő Verstappen 104 pontos hátrányban volt.

Ezt követően azonban a holland zseni és az alatta dübörgő Red Bull is szárnyakat kapott: a négyből három versenyt megnyert, illetve egy sprintfutamot is behúzott, így néhány hét alatt 64 pontot dolgozott le a tetemes különbségből az éllovassal szemben. Sokan már lemondtak róla, ám a holland nem adta fel. Ha ez a feltámadás vb-címmel zárul, azzal sporttörténelmet írna, amelyre élete végéig büszke lehet!

Öt futammal a zárás előtt jelenleg Piastri 40, Norris 26 ponttal előzi Verstappent, bőven lőtávolon belülre kerültek a McLarenek, és míg a 28 éves világbajnok korábban határozottan kijelentette, hogy nincs esélye a címvédésre, az austini verseny végén már a holland is arról beszélt, visszatért és élvezi, hogy nyomást gyakorolhat a két riválisra.

Egyre jobbak az esélyeink, csak meg kell próbálnunk ilyen hétvégéket teljesíteni mostantól a vb végéig.

Mindent megteszünk, amit tudunk. Szerintem izgalmas lehetőség, és nagyon izgatott vagyok miatta. Hihetetlen hétvége volt számunkra” fogalmazott az újságíróknak Verstappen.

Október utolsó hétvégéjén

  • Mexikóban ismét autóba ülnek a száguldó cirkusz főszereplői, majd
  • Brazília,
  • Las Vegas és
  • Katar következik,

a sorozat pedig december 7-én Abu-Dzabiban zárul.

Ezt is ajánljuk a témában

Így dolgozta le 104 pontos hátrányát Verstappen!

Az Olasz Nagydíj előtt elképesztő fejlesztésekhez nyúltak a Red Bullnál, amelyeknek meg is lett az eredménye, a McLareneknek alig tudták tartani a tempót Verstappennel az egyenesekben. A Red Bull további módosításokat is eszközölt az RB21-en, a padlólemezen például éppen azért változtatott, hogy az autó a folytatásban, Bakuban és Szingapúrban is erősebb legyen azáltal, hogy csökkenjen az érzékenysége és stabilabb legyen a leszorítóerő. Bakuban már az időmérőn is küszködtek a McLarenek, Verstappen végül magabiztosan győzött, Szingapúrban pedig a két narancsautó már az első körben ütközött egymással. Végül folytatták, de a holland világbajnok mindkettőt maga mögött tartotta. Az Amerikai Nagydíjon ismét dominált a Red Bull, Verstappen megnyerte a sprintfutamot, megszerezte a pole pozíciót, majd megnyerte Grand Prix-t, kimaxolta a pontokat!

Verstappen szeptember eleje és október közepe között hat héten belül több versenyt nyert, mint előtte hat hónap alatt!

Így fordulunk rá a mexikói hétvégére, amely előtt a mezőny hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton küldött figyelmeztetést a McLareneknek. A 40 éves pilóta kiemelte, milyen „könyörtelen gyilkos” Verstappen karaktere.

„Ebben a helyzetben komoly kihívást jelent a hatalmas nyomás. Ez egy olyan időszak, amikor fel kell tenni a szemellenzőt, és minden kívülről érkező hatást blokkolni kell.

Maxhoz hasonlóan a McLaren-pilótáknak is könyörtelen gyilkosok kell lenniük. Ha ők nem lesznek ilyenek, elveszítik a világbajnoki címet.

Négyszer már megcsinálta, szóval Max tudja, milyen érzés, ráadásul a vadásznak mindig sokkal könnyebb, mint aki védekezik. Ha üldöző vagy, nincs mit veszítened, az élen azonban mindent elbukhatsz!”írta a BBC.

A mexikói futam ráadásul hagyományosan fekszik a Red Bulloknak, a pályán már ötször is győzött Max Verstappen az elmúlt években, rajta kívül csak Hamilton és Carlos Sainz tudott diadalmaskodni a jelenlegi mezőnyből.

A vb-pontverseny jelenlegi állása:

  1. Oscar Piastri 346 pont
  2. Lando Norris 332 pont
  3. Max Verstappen 306 pont

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Jim Watson/AFP

Izgalmakra felkészülni: a 2021-es világbajnoki cím az utolsó körben dőlt el Max Verstappen javára:

 

akitiosz
2025. október 24. 16:21
"Szabó Péter Sokan már féltávnál elkönyvelték, hogy a Formula–1-es világbajnokság egyéni vb-címe Oscar Piastri és Lando Norris dől el." Ez egy szép hosszú mondat, mégis úgy tűnik, mintha hiűnyozna belőle valami.
akitiosz
2025. október 24. 16:20
Nem ő a hollandok királya, bár a cikkcímadó ember úgysem tanul semmiből.
