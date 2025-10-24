Életben maradt a hollandok királya – erről a feltámadásról sokat fognak még beszélni

Sokan már féltávnál elkönyvelték, hogy a Formula–1-es világbajnokság egyéni vb-címe Oscar Piastri és Lando Norris között dől el. A két McLaren-pilóta előnye öt versenyhétvégével a zárás előtt még mindig megnyugtató lenne, ha a futamokon nem gyengélkednének, ám a nyári szünet óta ezzel párhuzamosan megtáltosodott a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen, akinek az újbóli címvédése immár egyre reálisabb opció. A hollandok leggyorsabb királya a csapatával együtt mindent meg is tesz a zsinórban ötödik elsőségéért!

Max Verstappen hatalmas bravúrra készül az F1-es világbajnokság hajrájában

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A 2025-ös világbajnokság első fele a McLarenek egyeduralmáról szólt, az első 15 futamból 12 alkalommal a brit istálló pilótái állhattak a dobogó legfelső fokára: Piastri hétszer, Norris ötször pezsgőzhetett a legmagasabbról. Ennek megfelelően alakultak a pontversenyek, a konstruktőri címet már régen bezsebelte a wokingi csapat, és a fél világ szerint ezt várta az egyéni cím tekintetében is, ám mostanra már közel sem ennyire egyértelmű a helyzet.

A Holland Nagydíj után az ausztrál pilóta 34 ponttal vezetett a csapattársa előtt, míg a címvédő Verstappen 104 pontos hátrányban volt.

Ezt követően azonban a holland zseni és az alatta dübörgő Red Bull is szárnyakat kapott: a négyből három versenyt megnyert, illetve egy sprintfutamot is behúzott, így néhány hét alatt 64 pontot dolgozott le a tetemes különbségből az éllovassal szemben. Sokan már lemondtak róla, ám a holland nem adta fel. Ha ez a feltámadás vb-címmel zárul, azzal sporttörténelmet írna, amelyre élete végéig büszke lehet!