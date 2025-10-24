Életben maradt a hollandok királya – erről a feltámadásról sokat fognak még beszélni
2025. október 24. 14:57
Hiába nézett ki sokáig úgy, hogy a két McLaren-pilóta között dől el az idei egyéni vb-cím a Formula–1-ben, a nyári szünet után nagy fordulat következett be. A címvédő Max Verstappen megtáltosodott.
2025. október 24. 14:57
8 p
0
1
3
Mentés
Sokan már féltávnál elkönyvelték, hogy a Formula–1-es világbajnokság egyéni vb-címe Oscar Piastri és Lando Norris között dől el. A két McLaren-pilóta előnye öt versenyhétvégével a zárás előtt még mindig megnyugtató lenne, ha a futamokon nem gyengélkednének, ám a nyári szünet óta ezzel párhuzamosan megtáltosodott a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen, akinek az újbóli címvédése immár egyre reálisabb opció. A hollandok leggyorsabb királya a csapatával együtt mindent meg is tesz a zsinórban ötödik elsőségéért!
A 2025-ös világbajnokság első fele a McLarenek egyeduralmáról szólt, az első 15 futamból 12 alkalommal a brit istálló pilótái állhattak a dobogó legfelső fokára: Piastri hétszer, Norris ötször pezsgőzhetett a legmagasabbról. Ennek megfelelően alakultak a pontversenyek, a konstruktőri címet már régen bezsebelte a wokingi csapat, és a fél világ szerint ezt várta az egyéni cím tekintetében is, ám mostanra már közel sem ennyire egyértelmű a helyzet.
A Holland Nagydíj után az ausztrál pilóta 34 ponttal vezetett a csapattársa előtt, míg a címvédő Verstappen 104 pontos hátrányban volt.
Ezt követően azonban a holland zseni és az alatta dübörgő Red Bull is szárnyakat kapott: a négyből három versenyt megnyert, illetve egy sprintfutamot is behúzott, így néhány hét alatt 64 pontot dolgozott le a tetemes különbségből az éllovassal szemben. Sokan már lemondtak róla, ám a holland nem adta fel. Ha ez a feltámadás vb-címmel zárul, azzal sporttörténelmet írna, amelyre élete végéig büszke lehet!
Öt futammal a zárás előtt jelenleg Piastri 40, Norris 26 ponttal előzi Verstappent, bőven lőtávolon belülre kerültek a McLarenek, és míg a 28 éves világbajnok korábban határozottan kijelentette, hogy nincs esélye a címvédésre, az austini verseny végén már a holland is arról beszélt, visszatért és élvezi, hogy nyomást gyakorolhat a két riválisra.
Egyre jobbak az esélyeink, csak meg kell próbálnunk ilyen hétvégéket teljesíteni mostantól a vb végéig.
Mindent megteszünk, amit tudunk. Szerintem izgalmas lehetőség, és nagyon izgatott vagyok miatta. Hihetetlen hétvége volt számunkra” – fogalmazott az újságíróknak Verstappen.
Október utolsó hétvégéjén
Mexikóban ismét autóba ülnek a száguldó cirkusz főszereplői, majd
Lando Norris huszonöt pontra csökkentette a hátrányát Oscar Piastri mögött • Carlos Sainz először végzett dobogós helyen a Williamsszel.
Így dolgozta le 104 pontos hátrányát Verstappen!
Az Olasz Nagydíj előtt elképesztő fejlesztésekhez nyúltak a Red Bullnál, amelyeknek meg is lett az eredménye, a McLareneknek alig tudták tartani a tempót Verstappennel az egyenesekben. A Red Bull további módosításokat is eszközölt az RB21-en, a padlólemezen például éppen azért változtatott, hogy az autó a folytatásban, Bakuban és Szingapúrban is erősebb legyen azáltal, hogy csökkenjen az érzékenysége és stabilabb legyen a leszorítóerő. Bakuban már az időmérőn is küszködtek a McLarenek, Verstappen végül magabiztosan győzött, Szingapúrban pedig a két narancsautó már az első körben ütközött egymással. Végül folytatták, de a holland világbajnok mindkettőt maga mögött tartotta. Az Amerikai Nagydíjon ismét dominált a Red Bull, Verstappen megnyerte a sprintfutamot, megszerezte a pole pozíciót, majd megnyerte Grand Prix-t, kimaxolta a pontokat!
Verstappen szeptember eleje és október közepe között hat héten belül több versenyt nyert, mint előtte hat hónap alatt!
Így fordulunk rá a mexikói hétvégére, amely előtt a mezőny hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton küldött figyelmeztetést a McLareneknek. A 40 éves pilóta kiemelte, milyen „könyörtelen gyilkos” Verstappen karaktere.
„Ebben a helyzetben komoly kihívást jelent a hatalmas nyomás. Ez egy olyan időszak, amikor fel kell tenni a szemellenzőt, és minden kívülről érkező hatást blokkolni kell.
Maxhoz hasonlóan a McLaren-pilótáknak is könyörtelen gyilkosok kell lenniük. Ha ők nem lesznek ilyenek, elveszítik a világbajnoki címet.
Négyszer már megcsinálta, szóval Max tudja, milyen érzés, ráadásul a vadásznak mindig sokkal könnyebb, mint aki védekezik. Ha üldöző vagy, nincs mit veszítened, az élen azonban mindent elbukhatsz!” – írta a BBC.
A mexikói futam ráadásul hagyományosan fekszik a Red Bulloknak, a pályán már ötször is győzött Max Verstappen az elmúlt években, rajta kívül csak Hamilton és Carlos Sainz tudott diadalmaskodni a jelenlegi mezőnyből.