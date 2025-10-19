Életmentő beavatkozás mentette meg Lewis Hamilton életét (FOTÓ)

A folyamatos technikai fejlesztéseknek, biztonsági védőfelszereléseknek hála mára gyakorlatilag sikerült minimalizálni a nagyon súlyos, ne adj' isten, halálos balesetek számát a Formula–1-ben. Ehhez azonban olyan mérnöki bravúrmegoldásokra is szükség volt, mint amilyen az autókon néhány éve kötelezővé tett fejvédő gyűrű, az ún. glória. Ennek pedig az Amerikai Nagydíj sprintfutamán is óriási szerep jutott, s nem először bizonyult jó eséllyel életmentőnek. A szombati, austini sprint jókora tömegbalesettel indult, amelyben végül szerencsére senki sem sérült meg komolyabban. Ám hogy ehhez mennyire közel járt a mezőny egyik legnagyobb neve, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, azt csak később fedezték fel a kameralassítások alapján...

Lewis Hamilton Ferrarija is áldozatul esett a balesetnek