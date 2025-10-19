Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
sprintfutam glória Forma-1 Amerikai Nagydíj Formula – 1 Lewis Hamilton Amerikai Nagydíj Hamilton tömegbaleset Forma-1 baleset

Életmentő beavatkozás mentette meg Lewis Hamilton életét (FOTÓ)

2025. október 19. 15:58

Belegondolni is rossz, mi lett volna, ha nincs a glória. Az austini F–1-es nagydíj sprintfutamán Lewis Hamiltont csak a fejvédő gyűrű mentette meg egy leszakadó elemtől.

2025. október 19. 15:58
null

A folyamatos technikai fejlesztéseknek, biztonsági védőfelszereléseknek hála mára gyakorlatilag sikerült minimalizálni a nagyon súlyos, ne adj' isten, halálos balesetek számát a Formula–1-ben. Ehhez azonban olyan mérnöki bravúrmegoldásokra is szükség volt, mint amilyen az autókon néhány éve kötelezővé tett fejvédő gyűrű, az ún. glória. Ennek pedig az Amerikai Nagydíj sprintfutamán is óriási szerep jutott, s nem először bizonyult jó eséllyel életmentőnek. A szombati, austini sprint jókora tömegbalesettel indult, amelyben végül szerencsére senki sem sérült meg komolyabban. Ám hogy ehhez mennyire közel járt a mezőny egyik legnagyobb neve, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, azt csak később fedezték fel a kameralassítások alapján...

Hamilton Ferrarija
Lewis Hamilton Ferrarija is áldozatul esett a balesetnek

Ezt is ajánljuk a témában

A kikockázott képeken jól látszik ugyanis, ahogy az egyik autóról leszakadó méretes karbonszál elem egyenesen a Hamilton sisakja előtti glóriáról vágódik le. Ha ez nincs, jó eséllyel pont telibetalálja a versenyző fejét, ami, ekkora sebességnél, talán részletezni sem szükséges, milyen súlyos, életveszélyes sérülést okozhatott volna – gondoljunk csak szegény Jules Bianchi, vagy Felipe Massa esetére...

A Ferrari hétszeres világbajnoka áldotta is a sorsot az eset után: mint mondta, 

El tudtam kerülni a drámát az első kanyarban. Éppen csak!”

@f1 TURN 1 CARNAGE 💥 BOTH McLARENS OUT 😱 #f1 #usgp #austin #landonorris #oscarpiastri ♬ original sound - Formula 1

(Nyitókép: MTI/EPA/Fazry Ismail)

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kovács József
2025. október 19. 18:01
Nem érdekel ez a kvóta néger, aki egyébként közelében nem lenne a Forma 1- nek.
Válasz erre
0
1
Interista
2025. október 19. 17:49
Látszik, hogy nem sportoldal. Igencsak félreérthető az iromány a képpel (ahol a Ferrarit emelik daruval). Hamilton autója semminek sem esett áldozatul, cserébe 4 másik versenyző kiesett. A glória bevezetése bölcs döntés volt. Nem ez volt az első eset, hogy megvédte a versenyzőt.
Válasz erre
1
0
tompika-2
2025. október 19. 17:40
Hát mondjuk a jó édes koszlott térdű anyukáját annak a firkásznak, amelyik ilyen kattintásvadász címet ad a mocskának. Hogy akadna el a lélegzete egy évre!
Válasz erre
3
0
motoman528
2025. október 19. 17:17
Életmentő beavatkozás. Gratulálok!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!