Életmentő beavatkozás mentette meg Lewis Hamilton életét (FOTÓ)

Elképesztő, mit művelt Hamilton: ezt tette az összes autójával
Kiürült a garázsa.
Belegondolni is rossz, mi lett volna, ha nincs a glória. Az austini F–1-es nagydíj sprintfutamán Lewis Hamiltont csak a fejvédő gyűrű mentette meg egy leszakadó elemtől.
A folyamatos technikai fejlesztéseknek, biztonsági védőfelszereléseknek hála mára gyakorlatilag sikerült minimalizálni a nagyon súlyos, ne adj' isten, halálos balesetek számát a Formula–1-ben. Ehhez azonban olyan mérnöki bravúrmegoldásokra is szükség volt, mint amilyen az autókon néhány éve kötelezővé tett fejvédő gyűrű, az ún. glória. Ennek pedig az Amerikai Nagydíj sprintfutamán is óriási szerep jutott, s nem először bizonyult jó eséllyel életmentőnek. A szombati, austini sprint jókora tömegbalesettel indult, amelyben végül szerencsére senki sem sérült meg komolyabban. Ám hogy ehhez mennyire közel járt a mezőny egyik legnagyobb neve, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, azt csak később fedezték fel a kameralassítások alapján...
A kikockázott képeken jól látszik ugyanis, ahogy az egyik autóról leszakadó méretes karbonszál elem egyenesen a Hamilton sisakja előtti glóriáról vágódik le. Ha ez nincs, jó eséllyel pont telibetalálja a versenyző fejét, ami, ekkora sebességnél, talán részletezni sem szükséges, milyen súlyos, életveszélyes sérülést okozhatott volna – gondoljunk csak szegény Jules Bianchi, vagy Felipe Massa esetére...
A Ferrari hétszeres világbajnoka áldotta is a sorsot az eset után: mint mondta,
El tudtam kerülni a drámát az első kanyarban. Éppen csak!”
