Elképesztő, mit művelt Hamilton: ezt tette az összes autójával

Nincs már meg Lewis Hamilton autógyűjteménye. A Ferrari versenyzője éveken át gyűjtötte a különleges kocsikat, ám a Formula–1-es Azeri Nagydíj helyszínén, Bakuban elárulta, az összestől megvált.

Már nincs több autóm, az összeset eladtam. Manapság már inkább a művészetbe fektetek. Ha viszont mégis akarnék egy autót, akkor az egy Ferrari F40-es lenne. De amúgy az is egy műalkotás

– idézte Hamiltont az M4 Sport.

Hamilton autógyűjteménye korábban hálás téma volt a média számára – a bulvársajtó és az autós lapok is előszeretettel foglalkoztak azzal, milyen autók vannak a hétszeres világbajnok birtokában. A gyűjteményét Monacóban és Los Angelesben tárolta.

Hamilton korábban számos