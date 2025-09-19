Elképesztő, mit művelt Hamilton: ezt tette az összes autójával

A Herendi Porcelánnal már történt ilyen – látni kell Hadjar fejét, amikor eltöri élete első F1-es trófeáját (VIDEÓ)
Tátva maradt a szája.
Kiürült a hétszeres világbajnok garázsa. Lewis Hamilton most már inkább a művészetbe fektet.
Nincs már meg Lewis Hamilton autógyűjteménye. A Ferrari versenyzője éveken át gyűjtötte a különleges kocsikat, ám a Formula–1-es Azeri Nagydíj helyszínén, Bakuban elárulta, az összestől megvált.
Már nincs több autóm, az összeset eladtam. Manapság már inkább a művészetbe fektetek. Ha viszont mégis akarnék egy autót, akkor az egy Ferrari F40-es lenne. De amúgy az is egy műalkotás
– idézte Hamiltont az M4 Sport.
Hamilton autógyűjteménye korábban hálás téma volt a média számára – a bulvársajtó és az autós lapok is előszeretettel foglalkoztak azzal, milyen autók vannak a hétszeres világbajnok birtokában. A gyűjteményét Monacóban és Los Angelesben tárolta.
Hamilton korábban számos
tulajdonosa is volt, de használt Mini Coopert, egy Mercedes EQC-t és egy Pagani Zondát is.
Hamilton a gyűjteményének felszámolásával Sebastian Vettel példáját követi, aki 2021-ben vált meg a saját gyűjteményétől, részben környezettudatossági okokból. Hamiltonnál hasonló okok játszottak szerepet a gyűjtemény eladásában – teszi hozzá az m4sport.hu.
