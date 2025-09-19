Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lewis Hamilton Ferrari F1 Forma-1

Elképesztő, mit művelt Hamilton: ezt tette az összes autójával

2025. szeptember 19. 21:31

Kiürült a hétszeres világbajnok garázsa. Lewis Hamilton most már inkább a művészetbe fektet.

2025. szeptember 19. 21:31
null

Nincs már meg Lewis Hamilton autógyűjteménye. A Ferrari versenyzője éveken át gyűjtötte a különleges kocsikat, ám a Formula–1-es Azeri Nagydíj helyszínén, Bakuban elárulta, az összestől megvált.

Már nincs több autóm, az összeset eladtam. Manapság már inkább a művészetbe fektetek. Ha viszont mégis akarnék egy autót, akkor az egy Ferrari F40-es lenne. De amúgy az is egy műalkotás

– idézte Hamiltont az M4 Sport.

Hamilton autógyűjteménye korábban hálás téma volt a média számára – a bulvársajtó és az autós lapok is előszeretettel foglalkoztak azzal, milyen autók vannak a hétszeres világbajnok birtokában. A gyűjteményét Monacóban és Los Angelesben tárolta.

Hamilton korábban számos 

  • Mercedes, 
  • Ferrari, 
  • továbbá sokáig egy McLaren P1-es és F1-es, 
  • valamint egy Shelby Cobra 
  • és egy Ford Mustang Shelby 

tulajdonosa is volt, de használt Mini Coopert, egy Mercedes EQC-t és egy Pagani Zondát is.

Hamilton a gyűjteményének felszámolásával Sebastian Vettel példáját követi, aki 2021-ben vált meg a saját gyűjteményétől, részben környezettudatossági okokból. Hamiltonnál hasonló okok játszottak szerepet a gyűjtemény eladásában – teszi hozzá az m4sport.hu.

Nyitókép: MARCO BERTORELLO / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2025. szeptember 19. 22:18
"....aki 2021-ben vált meg a saját gyűjteményétől, részben környezettudatossági okokból." Akkor be kellett volna zúznia őket. Így csak valaki más fogja szennyezni a levegőt a benzinfalókkal. Maga a F1 is extrém környezetszennyező. Egész évben röpködnek a világban, tesztek, tréningek, versenyek, mindez egy száz fős sleppel, kamionokkal. Ökológiai lábnyomuk kb. tízszerese a hozzám hasonló átlagemberének.
Válasz erre
0
0
Kovács József
2025. szeptember 19. 21:41
Az durvább, hogy mit művelt Hamilton a kutyájával. Nos ez a kvóta versenyző, vegánná akarta nevelni a kutyáját, és a szerencsétlen bele is döglött.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!