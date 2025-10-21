Erre senki sem számított: szabadlábon a baloldal titokzatos, „láthatatlan embere”

Kiengedték a börtönből a milliárdos adócsalással gyanúsított baloldali háttérembert
Z. Zsolt neve a zuglói, baloldali korrupciós botrány kapcsán is előkerült.
A baloldal háttérembere immár szabadon mozoghat az országban.
A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy már nincs semmilyen kényszerintézkedés hatálya alatt, így teljesen szabadon mozoghat az országban a parkfenntartási biznisz központi figurája, a Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosa, Z. Zsolt. A lap felidézte, hogy a férfit még március közepén engedték ki a börtönből, és akkor került bűnügyi felügyeletbe.
A Mandiner is beszámolt arról, hogy Z. Zsolték ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatott nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az ügynek huszonöt gyanúsítottja van.
A nyomozás lezárult, a Magyar Nemzet pedig úgy tudja, novemberben megtörténhet a vádemelés.
Emlékezetes, hogy az ügyről 2023 novemberében a NAV is beszámolt a „Lakat alatt a számlagyár” című videós összeállításában. A felvételen látszik, hogy a rengeteg készpénz és a sok luxusautó között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le.
A Ferrari sportautó csomagtartójában 1,1 millió euró is pihent egy bevásárlószatyorban.
„Egyszer s mindenkorra vége a fényűző életnek. Munkatársaink rátették a kezüket egy bűnszervezet vezetőjének garázsában talált limitált szériás Ferrarijára, amelyből mindössze húszat gyártottak” – írta közleményében a NAV a rajtaütés után.
„Jelentős értékű ingatlanok, luxusjárművek és hatalmas mennyiségű készpénz lefoglalásával, illetve zár alá vételével csaknem 1,2 milliárd forint összegű vagyont biztosítottak a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bűnszervezet végleges felszámolására szervezett akcióban.
az okozott vagyoni hátrány megtérülését szolgálják” – sorolták a fogás tételeit a kommünikében.
A Hivatal vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg:
Z. Zsoltról lapunk is megírta, hogy róla a zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában.
A „láthatatlan emberként” is jellemzett férfiról Fuzik elmondta, hogy rá a zuglói ügyben érintett MSZP-s politikus, Molnár Zsolt lefizetéséhez volt szüksége. Fuzik vallomása szerint ugyanis Molnár Zsolt kezdetben bizalmatlan volt Fuzikkal szemben, a pénzátadást ezért Z. Zsolt segítségével, közvetítésével akarták lebonyolítani, akit mindketten jól ismertek. A tervezett találkozók végül mégis meghiúsultak.
A vallomásrészletek alapján nem világos, hogy Fuzik Zsolt miért nem tudott találkozni a közvetítővel, vagyis Z. Zsolttal, ám később az MSZP-s országgyűlési képviselő állítólag maga jelentkezett Fuziknál.
Z. Zsolt egyébként jó ideje összefonódott már baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Az a céghálózat, amit hivatalosan nem, ám informálisan felügyelt, számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető – jegyezte meg összeállításában a Magyar Nemzet.
A Magyar Nemzet összeállítása szerint a szálak milliárdokat felhalmozó, baloldali kerületekkel kapcsolatban álló bűnszervezetekhez, illetve befolyásos ellenzéki politikusokhoz vezetnek.