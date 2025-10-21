Ft
NAV Z Zsolt Zugló Ferrari közlemény bűnszervezet összefonódás készpénz

Erre senki sem számított: szabadlábon a baloldal titokzatos, „láthatatlan embere”

2025. október 21. 22:05

A baloldal háttérembere immár szabadon mozoghat az országban.

2025. október 21. 22:05
null

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy már nincs semmilyen kényszerintézkedés hatálya alatt, így teljesen szabadon mozoghat az országban a parkfenntartási biznisz központi figurája, a Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosa, Z. Zsolt. A lap felidézte, hogy a férfit még március közepén engedték ki a börtönből, és akkor került bűnügyi felügyeletbe.

A Mandiner is beszámolt arról, hogy Z. Zsolték ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatott nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az ügynek huszonöt gyanúsítottja van. 

A nyomozás lezárult, a Magyar Nemzet pedig úgy tudja, novemberben megtörténhet a vádemelés.

Egymillió euró lapult a Ferrari csomagtartójában

Emlékezetes, hogy az ügyről 2023 novemberében a NAV is beszámolt a „Lakat alatt a számlagyár” című videós összeállításában. A felvételen látszik, hogy a rengeteg készpénz és a sok luxusautó között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le. 

A Ferrari sportautó csomagtartójában 1,1 millió euró is pihent egy bevásárlószatyorban.

„Egyszer s mindenkorra vége a fényűző életnek. Munkatársaink rátették a kezüket egy bűnszervezet vezetőjének garázsában talált limitált szériás Ferrarijára, amelyből mindössze húszat gyártottak” – írta közleményében a NAV a rajtaütés után.

 „Jelentős értékű ingatlanok, luxusjárművek és hatalmas mennyiségű készpénz lefoglalásával, illetve zár alá vételével csaknem 1,2 milliárd forint összegű vagyont biztosítottak a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bűnszervezet végleges felszámolására szervezett akcióban. 

  • A 17 ingatlan
  • és 8 gépkocsi mellett
  • a félmilliárd forint értékű készpénz
  • és a zárolt céges számlapénzek is

az okozott vagyoni hátrány megtérülését szolgálják” – sorolták a fogás tételeit a kommünikében.

A Hivatal vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg:

Gyanús zuglói szálak

Z. Zsoltról lapunk is megírta, hogy róla a zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában. 

A „láthatatlan emberként” is jellemzett férfiról Fuzik elmondta, hogy rá a zuglói ügyben érintett MSZP-s politikus, Molnár Zsolt lefizetéséhez volt szüksége. Fuzik vallomása szerint ugyanis Molnár Zsolt kezdetben bizalmatlan volt Fuzikkal szemben, a pénzátadást ezért Z. Zsolt segítségével, közvetítésével akarták lebonyolítani, akit mindketten jól ismertek. A tervezett találkozók végül mégis meghiúsultak. 

A vallomásrészletek alapján nem világos, hogy Fuzik Zsolt miért nem tudott találkozni a közvetítővel, vagyis Z. Zsolttal, ám később az MSZP-s országgyűlési képviselő állítólag maga jelentkezett Fuziknál.

Z. Zsolt egyébként jó ideje összefonódott már baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Az a céghálózat, amit hivatalosan nem, ám informálisan felügyelt, számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető – jegyezte meg összeállításában a Magyar Nemzet.

Nyitókép: képernyőfotó

