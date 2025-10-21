Erre senki sem számított: szabadlábon a baloldal titokzatos, „láthatatlan embere”

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy már nincs semmilyen kényszerintézkedés hatálya alatt, így teljesen szabadon mozoghat az országban a parkfenntartási biznisz központi figurája, a Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosa, Z. Zsolt. A lap felidézte, hogy a férfit még március közepén engedték ki a börtönből, és akkor került bűnügyi felügyeletbe.

A Mandiner is beszámolt arról, hogy Z. Zsolték ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatott nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az ügynek huszonöt gyanúsítottja van.