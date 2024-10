Pénzszivattyú Budapesten: összefügghetnek az elmúlt időszak korrupciós botrányai

A Magyar Nemzet egyik forrása arra is utalt, hogy a két számlagyár ügyében közös metszéspontok lehetnek, a parkolási és a zöldfelület-kezelési/parkfenntartási bizniszt bonyolító kör tagjai jól ismerik egymást. Nem véletlenül beszélt vallomásában Fuzik Z. Zsoltról. A nyomozók Z. Zsoltot is kihallgatták többek között Molnár Zsolt ügyében is.

Összefonódások az ellenzéki kerületekben, fókuszban a Hagyó-árvák

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az a céghálózat, amely fölött Z. Zsolt hivatalosan nem, de informálisan diszponált, több ellenzéki kerülettel is összefonódott, ami számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető. Erről korábban a Szabad Európa is beszámolt egy cikksorozatban.

Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is.

Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során.

A Szabad Európa korábbi, politikai körökből származó információi szerint a számlagyáras, parkolásos, parkfenntartásos ügyeknek a feje egy-két ember, köztük Z. Zsolt, aki a lap korábbi cikke szerint évtizedek óta együttműködik az önkormányzati tenderek kapcsán Molnár Zsolttal, illetve a Molnár köréhez tartozó fővárosi ellenzéki politikusokkal.