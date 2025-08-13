Bár július 31-én az ukrán parlament visszavonta a széles körű felháborodást – mind belföldön, mind Ukrajna külföldi támogatói körében – kiváltó 12414. számú törvényt, amely gyakorlatilag felszámolta volna az ország két legfontosabb korrupcióellenes ügynökségének, a Speciális Korrupcióellenes Ügyészségnek (SAPO) és az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodának (NABU) függetlenségét, Ukrajnából ellentmondásos hírek érkeznek a helyzettel kapcsolatban.

A korrupciós botrány utórengései

Augusztus 2-án – tehát két nappal a törvény visszavonását követően – érkezett a hír, hogy több magas rangú hivatalnokot őrizetbe vettek korrupciós bűncselekmények miatt. A letartóztatottak között volt Olekszij Kuznyecov, Zelenszkij Népek Szolgája pártjának parlamenti képviselője, Szerhij Hajdaj, Luganszk korábbi kormányzója, valamint Andrij Jurcsenko, a Rubezsanszkij körzet vezetője.

Az említett akció - Forrás: X.com

Korrupciós pénzek a csomagtartóban - Forrás: X.com

A csoport 2024 és 2025 között állítólag olyan rendszert hozott létre, amelynek célja a helyi önkormányzatok által védelmi célokra elkülönített költségvetési pénzek eltulajdonítása volt. Szintén augusztus 2-án Zelenszkij arról számolt be, hogy találkozott a NABU és a SAPO vezetőivel. Ezen kommunikációs akció egyértelműen azt a célt szolgálta, hogy bemutassa: a korrupció elleni harc „újra a régi mederben folyik” Ukrajnában. Ennek ellenére az elmúlt héten több aggasztó hír is napvilágot látott.

Oleksandr Klymenko - Forrás: Bloomberg

Olekszandr Klimenko, a SAPO vezetője a Financial Timesnak nyilatkozva azt mondta, a szervezet munkája „gyakorlatilag leállt”, és azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy súlyosan aláásta az ország független korrupcióellenes intézményeit.

Hozzátette, hiába vonták vissza a vitatott törvényt, az elnök pálfordulása nem fogja orvosolni a már bekövetkezett károkat.

Klimenko elmondta, hogy a történtek következtében teljesen összeomlott a szervezet informátorhálózata, a SAPO nyomozói körében pedig félelem alakult ki. „Szinte minden informátorunk megszakította velünk az együttműködést” – mondta Klimenko.

A NABU csapata jelenleg zavart és megfélemlített, mert tudják, hogy elegendő bizonyíték nélkül is őrizetbe vehetik őket”

– tette hozzá.

Augusztus 8-án Klimenko közös sajtótájékoztatót tartott Semen Krivonosszal, a NABU igazgatójával. Klimenko elmondta, a nyomás nem szűnt meg a korrupcióellenes szervezeteken, az „közvetett és közvetlen formában” továbbra is érezhető. Krivonos szerint a következő lépés, amellyel megpróbálják a két szervezet működését ellehetetleníteni, a vezetők leváltása lesz. „A háttérben ugyanazok az emberek állnak, és az első lépések már láthatók is” – tette hozzá. A SAPO és a NABU vezetői arról is beszéltek, hogy nyomozóik hatalmas nyomás alatt állnak, hiszen sosem tudhatják, mikor tartóztatják le őket a biztonsági szolgálatok bizonyítékok nélkül. Ezzel arra utaltak, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nemrég hazaárulás vádjával őrizetbe vette a NABU két nyomozóját.

Klimenko szerint az ügy „a korrupcióellenes szervek függetlensége elleni újabb támadás”. Szerinte az SZBU eddig nem mutatott be elegendő bizonyítékot, és a két nyomozó ügyének minden részletét nyilvánosságra kellene hozni a transzparencia jegyében. „Azonnal elindítottunk két belső szolgálati vizsgálatot, és kértük az SZBU-t, hogy adjon át olyan anyagokat, amelyek alátámasztják ezeknek a munkatársaknak az orosz befolyásolásban való részvételét” – mondta Krivonos. „Arra is kérem az SZBU-t, hogy hozza nyilvánosságra az ügyben rendelkezésre álló összes anyagot” – tette hozzá.

Ukrajna vezetői „eladták” az országot Ukrajna nyugati támogatású vezetése „eladta” az országot az 2014-es Majdan-puccs óta, miközben dollármilliárdokat pazarolt el a külföldi segélyekből és csődbe juttatta a gazdaságot – jelentette ki Nikolaj Azarov volt miniszterelnök, aki 2010 és 2014 között volt hivatalban, majd a Majdan-puccs után Oroszországba menekült. Felidézte, hogy bár Kijev nyugati támogatói az elmúlt három évben hatalmas összegeket öntöttek Ukrajnába, a helyi hivatalnokok nem tudták az ország javára fordítani ezeket a pénzeket. „Ez a hatalmas mennyiségű pénz, ha megfelelően használták volna fel, átalakíthatta volna Ukrajnát” – mondta. Azarov kiemelte, hogy a kijevi vezetés óriási károkat okozott az ország gazdaságának. „A haza már rég el lett adva. Természeti erőforrásait eladták – valójában csak úgy odaadták. Az ipart eladták, a mezőgazdaságot eladták, minden elveszett, semmitek sincs” – mondta. Kérdésként tette fel, hogy mi értelme a további harcnak Oroszországgal: „Mit védtek? Volodimir Zelenszkijt? Tényleg ennyire kedves nektek, hogy százezreknek kell a sírba feküdniük érte?”

Zelenszkij támogatottságának megroppanása

Egy biztos: Zelenszkij társadalmi megítélése már a botrány kirobbanása előtt is folyamatosan romlott. A közvélemény-kutatások szerint a botrány kirobbanása óta az ukrán elnök bizalmi indexe 65 százalékról 58 százalékra csökkent június és július között. Ehhez minden bizonnyal a korrupcióellenes szervek körüli hajcihő is hozzájárult. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) szerint a Zelenszkij iránti bizalom csökkenése már a vitatott törvény elfogadása előtt megkezdődött, de a szavazás jelentős tényezővé vált a közhangulat alakításában.

A jelentés szerint a válaszadók 35 százaléka most már nem bízik az elnökben, ami 5 százalékos növekedés június elejéhez képest.

A jelenlegi mutatók azonban még mindig magasabbak, mint a legalacsonyabb szintek, amelyeket 2024 decemberében regisztráltak.

Érdekes, hogy az elnök iránti bizalom éppen a háború által kevésbé érintett területeken szenvedte el a legnagyobb csökkenést: az ország nyugati megyéiben az eddigi 73 százalékról 55 százalékra csökkent. A középső régiókban a bizalom változatlanul 63 százalék maradt, míg délen 61 százalékról 55 százalékra, keleten pedig 61 százalékról 54 százalékra csökkent. A legnagyobb bizalomcsökkenés a 30 év alattiak körében figyelhető meg – 74 százalékról 59 százalékra.

Recseg-ropog a Népek Szolgája frakció

Az ukránok bizalmának elvesztésénél azonban jobban aggaszthatja Zelenszkijt, hogy a Le Monde szerint megingott az ukrán parlamenti többség bizalma az elnökben. A francia lap szerint Zelenszkij pártjának képviselői úgy érzik, manipulálták őket, a törvény visszavonása óta pedig egyre erősebb a megalázottság érzése is a képviselők körében. Olekszandr Merezhko parlamenti képviselő, aki egyébként meglehetősen megengedő hangnemben nyilatkozott Zelenszkijről a Le Monde-nak, még ő is úgy véli, hogy „a törvény bizalmi problémát okozott a társadalmunk és partnereink szemében”, amelyet „helyre kell állítani”.

Olekszandr Merezhko - Forrás: rada.ua

Dmytro Kostyuk bejelentette, hogy kilép a Népek Szolgája parlamenti frakciójából, válaszul az általa elszenvedett nyomásra. Bár ez egy elszigetelt eset volt, valós trenddé válhat, „ha nem áll helyre a bizalom az ukrán elnökség és a parlament között” – írta a lap.

Zelenszkij pártja jelenleg szűk többséggel, 231 képviselővel rendelkezik a parlamentben, és csupán öt képviselő kilépése elég lenne a többség elvesztéséhez.

„Azok, akik július 22-én a törvény ellen szavaztak, megmentették a hírnevüket, de a többieket mind bedobták a busz alá” – mondta Kostyuk. „Bizalmi válság van közte és mindannyiunk között, akik követtük őt, amikor 2019-ben hatalomra került” – tette hozzá. „Nem bízik senkiben közülünk. Csak a menedzsereiben bízik, öt-hat emberben, akiket soha nem választottak meg, és akik körülötte keringenek.”

A képviselő azokra a politikai szakértők által is megfogalmazott aggodalmakra utalt, amelyek szerint az elnök állítólag már csak legközelebbi tanácsadóira támaszkodik, például a rendkívül befolyásos kabinetfőnökére, Andrij Jermakra, akit a korrupcióellenes szervek elleni fellépés értelmi szerzőjének tartanak.

Az, hogy az elnöki hivatal láthatóan nem számított az európai ellenállás mértékére a büntetlenség érzésére utal”

– mondta Oleh Shamshur volt diplomata. „Zelenszkij azt hitte, hogy minden lehetséges, és bármit megtehet”. Azt gondolta, hogy szabad kezet kapott európai partnereinktől” – fogalmazott.

Tágabb értelemben sokan úgy vélik, hogy az elmúlt másfél hét eseményei fordulópontot jelentenek. „A történtek megtörték a bizalmat a parlamenten belül” – mondta Mykyta Poturayev, Zelenszkij pártjának egyik képviselője.

Nyitókép: Zelenszkij hivatalos X oldala