08. 13.
szerda
08. 13.
szerda
corvináruház pláza felújítás

Lezárult a dráma Budapest egyik legnagyobb bevásárlóközpontjában – újra kinyitottak az üzletek

2025. augusztus 13. 22:23

Szerdán már rendben kinyitottak a boltok Budapest egyik legnagyobb bevásárlóközpontjában.

2025. augusztus 13. 22:23


Szerdán már rendben kinyithatnak a boltok Budapest egyik legnagyobb bevásárlóközpontjában, a Corvin Plazában – írja a vg.hu

Kedden azonban váratlan áramkimaradás bénította meg az egész létesítményt: délelőtt 11 óra körül szinte teljesen elment az áram, a boltok üresen álltak, biztonsági őrök vigyázták a lezárt ajtókat, és a bejáratnál kihelyezett táblák jelezték, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek.

A helyzet este még bizonytalan volt, de szerda reggelre már láthatóan rendben készülődtek a nyitásra.

A Corvin Plaza 2010. október 27-én nyitotta meg kapuit a józsefvárosi Corvin sétányon, a Futó utca 37–45. szám alatt. A 375 millió euróból épült, négyszintes bevásárlóközpont bruttó 34 600 négyzetméternyi kiskereskedelmi alapterülettel és több mint száz üzlettel a Dél-pesti régió egyik legfontosabb kereskedelmi központja.

Nyitókép: vg.hu

Összesen 1 komment

Párhuzamos különvélemény
2025. augusztus 13. 22:38
"dráma"?? B+ újmandi, szégyen vagy! Egykor komoly, mértékadó Mandiner R.I.P.
