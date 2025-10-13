A múlt nem rom, hanem tőke – avagy az Orbán-korszak nagy építkezései

Azért is érdemes a figyelmünkre ez a bejelentés, mert míg egyes médiumok és politikusok folyamatosan ellopott pénzekről fantáziáltak, addig a valóságban Magyarország történelmének egyik legnagyobb kulturális-vagyonépítési programja zajlott.

A Nemzeti Hauszmann Program például nem pusztán köveket illesztett egymáshoz, hanem nemzeti identitást is épített.

A Budai Várnegyed,

a Lovarda,

a Főőrség,

a Szent István-terem,

vagy a Pénzügyminisztérium újjáépítése nem nosztalgia, hanem valódi befektetés a jövőbe.

A Nemzeti Kastélyprogram és Várprogram országos méretű újrafelfedezése ennek a gondolatnak a gyakorlati folytatása. Szabadkígyóson a Wenckheim-kastély, Füzérradványban a Károlyi-kastély, Komáromban a Csillagerőd mind-mind azt üzeni nekünk, hogy a múlt nem rom, hanem tőke. Ezek a helyek ugyanis nem csak turisztikai célpontok, hanem a közösségi önbecsülés műemlékei.

A gazdasági racionalitás is világos. Egy felújított műemlék nemcsak látványosság, hanem multiplikátor. Munkahelyeket teremt, turizmust élénkít, régiókat húz fel. Egy nemzet, amely a múltjába fektet, valójában a jövőbe invesztál.