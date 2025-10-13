Ft
Csányi Sándor Lázár János Gödöllő Orbán Viktor

50 millió eurót ad a kormány és ugyanennyit az OTP a gödöllői kastély felújításához

2025. október 13. 07:49

Magyarország kormánya és az OTP Bank közösen építi újjá a gödöllői kastélyt.

2025. október 13. 07:49
null

„Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el. Kezdésnek egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban” – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán hétfő reggel. 

100 millió euró a gödöllői kastély felújítására

Az OTP bank mai nap 50 millió eurót ajánl fel a Gödöllői Királyi Kastély újjáépítésére, ugyanennyit, azaz 50 millió eurót tesz hozzá a Magyar Kormány - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn reggel Gödöllőn.

Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója köszönetet mondott Lázár Jánosnak. Mint kifejtette: az épületet úgy alakítják át, hogy a legmagasabb szintű konferenciák megrendezésére is alkalmas legyen. Arról is szólt, hogy 8-9 százezer látogatót várnak csak a kastély parkjában. Mint mondta, a pénz jó helyre kerül. 

„Egy banknak nemcsak a befektetők felé kell megfelelni, hanem a társadalom felé is”.

Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor is. A miniszterelnök először köszönetet mondott a gödöllői Grassalkovich-kastély eddigi fenntartásáért. Mint mondta, új korszak kezdődik, a 40 milliárd forintos felajánlás azért elegendő, mert az eddigi fenntartó heroikus küzdelmet folytatott a kastély fenntartásáért, így most nem a nulláról indulnak. Mint a miniszterelnök fogalmazott: gyakran irigykedve tekintünk vissza a 19. századra, mert akadtak olyan emberek, akik a társadalom javára adományoztak. Csakhogy minket megviselt két háború, nem volt lehetőség hasonló tettekre, 

a XX. század nem a mecénások százada volt 

- jelentette ki. Ez a mostani adomány is mutatja, vannak komoly magyar cégek, akik alkalmasak erre. Orbán Viktor köszönetet mondott Csányi Sándornak. Arról is szólt, hogy a magyar nemzet csak akkor lehet méltó a saját történelmére, ha őrzi a múltat. Mint mondta: nemcsak a magyar kormány szándékának felelnek meg a felújításokkal, hanem a népi érdeknek is.

Mint fogalmazott, Gödöllő adottságai megteremtik a lehetőséget, közel van Budapesthez, itt van az agrártudományi egyetem, ami kiemelkedő helyen van a ranglétrán. „Így próbáltuk a legtöbbet kihozni az adottságokból, és ki is hoztuk” - hangsúlyozta.

Megemlítette, hogy az elmúlt években a magyar kormány jelentős felújításokat finanszírozott, többek között megemlítette a Budavári Palotanegyedet, az Egri Bazilikát, a Győri Apátságot, a Tihanyi Bencés Apátságot, a kolozsvári Szent Mihály Templomot. Orbán Viktor kiemelte, a felújítás a kertre is kiterjed, ha minden jól megy, úgy fogjuk látni a kertet, mint Sisi 1867-ben.

Fájdalmas érzés, amikor lerobbanva látjuk az épületeinket. Nem elég a falakat helyreállítani, az élet folytatásáról is gondoskodni kell - mondta a miniszterelnök. 

A magyarországi kastélyok látogatottsága: 2,2 millió, ami 2,5 milliárd bevételt termelt.

Orbán Viktor elmondta a bejelentett felújításról, "ezt az egészet Lázár Jánosnak köszönhetjük", mint fogalmazott, "kikeverte", amiért köszönetet is mondott az építési és közlekedési miniszternek. 

Felelevenítette, hogy azóta, hogy 2011-ben Magyarország betöltötte az Európai Unió soros elnöki tisztségét, nagyon sokat változott Európa. Mint felelevenítette: béke volt és növekedés, ma béke helyett háború van és gazdasági leállás. Mint mondta, feladatunk, hogy a békét megőrizzük, és a magyarok pénzét ne Ukrajnába küldjük. Szólt arról is, hogy a brüsszeli törekvéseket csak addig tudjuk támogatni, amelyek azok nem mennek szembe a mi szuverenitásunkkal.

Vannak nagy mecénás embereink és nagy magyar cégeink, akik hajlandóak az adó befizetésén túl a sajátjukból is visszaadni a közösségnek. Kifejezte reményét, hogy ez a fejlesztés Gödöllő érdekét is szolgálja majd. Kilenc évig tervezik a kastély felújítását. Köszönetet mondott a felajánlásért, és még egyszer köszönetet mondott a kastély eddigi fenntartásáért.

Hajrá Magyarország! Hajrá Gödöllő! Hajrá Grassalkovich! - zárta Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

