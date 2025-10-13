50 millió eurót ad a kormány és ugyanennyit az OTP a gödöllői kastély felújításához

„Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el. Kezdésnek egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban” – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán hétfő reggel.

100 millió euró a gödöllői kastély felújítására

Az OTP bank mai nap 50 millió eurót ajánl fel a Gödöllői Királyi Kastély újjáépítésére, ugyanennyit, azaz 50 millió eurót tesz hozzá a Magyar Kormány - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn reggel Gödöllőn.

Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója köszönetet mondott Lázár Jánosnak. Mint kifejtette: az épületet úgy alakítják át, hogy a legmagasabb szintű konferenciák megrendezésére is alkalmas legyen. Arról is szólt, hogy 8-9 százezer látogatót várnak csak a kastély parkjában. Mint mondta, a pénz jó helyre kerül.