Egy lépéssel közelebb a reptérfelújítás: kiírták az első közbeszerzést

A kivitelező feladatai közé tartozik többek között a műszaki dokumentáció elkészítése, a bontási engedélyezési eljárások lebonyolítása, a törmelék és kommunális hulladék elszállítása, valamint az épületek alapozásának megerősítése és statikai szakvélemény készítése. A munkát a tervek szerint két év alatt kell elvégezni – írta a vg.hu.
A nagyszabású beruházás része a 11 kilométeres gyorsforgalmi út megépítése az Üllői út külső része és a repülőtér között, valamint a 3-as terminál és a hozzá tartozó vasútvonal kialakítása.
A projekt célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen Budapest belvárosa és a légikikötő között, ezzel is csökkentve a forgalmi torlódásokat és javítva a logisztikai elérhetőséget a fővárosban.
A közbeszerzésre az ajánlatokat december 18-ig várják, a munka elindulása pedig az óriásprojekt első mérföldköve lesz, amely Budapest egyik legnagyobb közlekedési és infrastrukturális fejlesztésévé válhat az elkövetkező években.