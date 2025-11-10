Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közbeszerzés felújítás

Egy lépéssel közelebb a reptérfelújítás: kiírták az első közbeszerzést

2025. november 10. 22:01

Először bontási munkálatokra keresnek kivitelezőt.

2025. november 10. 22:01
null

Megkezdődhet Budapest egyik legnagyobb közlekedési beruházásának előkészítése: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér elérhetőségét javító bontási munkákra kiírták a közbeszerzést – írta meg a vg.hu. A projekt az új gyorsforgalmi út és a 3-as terminál megépítését készíti elő, jelentősen javítva a légikikötő elérhetőségét a belvárosból.

Az 1000 milliárd forintos kormányzati fejlesztés első látható lépéseként 

az Építési és Közlekedési Minisztérium 11,8 milliárd forintos közbeszerzés kiírásával keresi a kivitelezőt a Liszt Ferenc repülőtér közúti elérhetőségét javító bontási munkákra. 

A közbeszerzés a majdani új út előkészítését szolgálja: a cél a repülőtérhez vezető infrastruktúra modernizálása és bővítése.

A Magyar Építők szerint a bontásra ítélt területen 169 épület található összesen mintegy 341 ezer köbméternyi térfogattal. Közülük legalább 30 épület meghaladja az 500 köbmétert, hat épületet részlegesen kell bontani.

Ezt is ajánljuk a témában

A kivitelező feladatai közé tartozik többek között a műszaki dokumentáció elkészítése, a bontási engedélyezési eljárások lebonyolítása, a törmelék és kommunális hulladék elszállítása, valamint az épületek alapozásának megerősítése és statikai szakvélemény készítése. A munkát a tervek szerint két év alatt kell elvégezni – írta a vg.hu. 

A nagyszabású beruházás része a 11 kilométeres gyorsforgalmi út megépítése az Üllői út külső része és a repülőtér között, valamint a 3-as terminál és a hozzá tartozó vasútvonal kialakítása. 

A projekt célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen Budapest belvárosa és a légikikötő között, ezzel is csökkentve a forgalmi torlódásokat és javítva a logisztikai elérhetőséget a fővárosban.

A közbeszerzésre az ajánlatokat december 18-ig várják, a munka elindulása pedig az óriásprojekt első mérföldköve lesz, amely Budapest egyik legnagyobb közlekedési és infrastrukturális fejlesztésévé válhat az elkövetkező években. 

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!