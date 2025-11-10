Egy lépéssel közelebb a reptérfelújítás: kiírták az első közbeszerzést

Megkezdődhet Budapest egyik legnagyobb közlekedési beruházásának előkészítése: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér elérhetőségét javító bontási munkákra kiírták a közbeszerzést – írta meg a vg.hu. A projekt az új gyorsforgalmi út és a 3-as terminál megépítését készíti elő, jelentősen javítva a légikikötő elérhetőségét a belvárosból.

Az 1000 milliárd forintos kormányzati fejlesztés első látható lépéseként

az Építési és Közlekedési Minisztérium 11,8 milliárd forintos közbeszerzés kiírásával keresi a kivitelezőt a Liszt Ferenc repülőtér közúti elérhetőségét javító bontási munkákra.

A közbeszerzés a majdani új út előkészítését szolgálja: a cél a repülőtérhez vezető infrastruktúra modernizálása és bővítése.

A Magyar Építők szerint a bontásra ítélt területen 169 épület található összesen mintegy 341 ezer köbméternyi térfogattal. Közülük legalább 30 épület meghaladja az 500 köbmétert, hat épületet részlegesen kell bontani.