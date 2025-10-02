Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fonti Krisztina hegyvidéki önkormányzat közbeszerzés bírság Kovács Gergely

Gigabírságot kapott a Hegyvidék Kovács Gergelyék súlyos törvénysértése miatt

2025. október 02. 11:56

Fonti Krisztina szerint Kovács polgármesterként egy évet sem bírt ki törvénysértés nélkül, ezért vállalnia kell a felelősséget.

2025. október 02. 11:56
null

Újabb komoly bírságot szabott ki a Közbeszerzési Döntőbizottság a XII. kerületi önkormányzatra, amelyet a Kétfarkú Kutya Párt vezet. A hatóság megállapította, hogy a hegyvidéki önkormányzat jogszerűtlenül mellőzte a közbeszerzési eljárást, amikor koncessziós szerződést kötött közétkeztetési feladatok ellátására.

A bírság összege a második legnagyobb, amelyet magyar önkormányzatra kiróttak: 72 millió forint. 

Ebből 50 millió forintot a Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálata, míg 22 millió forintot a nyertes vállalkozók fizetnek meg. Korábban ugyanebből az okból már egy egymilliós büntetést is kapott a kerület, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére kiírt pályázat miatt.

A helyzet pikantériája, hogy Kovács Gergely polgármester és pártja a fideszes előd, Pokorni Zoltán közbeszerzési gyakorlatát támadva nyerte el a választást. 

Bár utóbb elismerték, hogy ezek nem voltak törvénysértőek, a kutyapárti vezetés saját gyakorlatával rövid időn belül súlyosabb bírságot gyűjtött össze, mint elődje bármikor.

A Magyar Nemzet információi szerint a XII. kerületben több szerződés esetében is vizsgálódik a Közbeszerzési Hatóság, 

mivel az önkormányzat feltűnően gyakran darabolja fel a megbízásokat, hogy elkerülje a közbeszerzési értékhatárt. 

Például a parkolási rendszert hat külön szerződésben kötötték meg, összességében a törvényi határt jócskán meghaladva.

Kovács Gergely korábban a Komunáldata nevű szolgáltatót nevezte meg jövőbeni partnerként, akikkel végül valóban szerződött is. A cég korábban Ferencvárosban dolgozott, ahol szintén MKKP-s és momentumos vezetés működik, és ahol ugyancsak több szabálytalan közbeszerzés miatt szabtak ki bírságokat.

Bár Kovács a közösségi médiában azzal érvel, hogy az új szoftverek hosszú távon megtakarítást hoznak, ellenzéki képviselők és tanácsadók szerint az új rendszer „fapados”, és több funkciót nem képes kezelni a korábbi szolgáltatások közül.

Reagált a kerületi fideszes képviselő

Fonti Krisztina kerültei fideszes képviselő az eset kapcsán kifejtette: a pont egy évvel ezelőtti átadás-átvétel keretében külön, kiemelten is felhívták Kovács Gergely figyelmét arra, hogy a közétkeztetés ügyében sürgősen közbeszerzést kell kiírnia. 

Ő azonban nem fogadta meg a tanácsunkat, nem írt ki közbeszerzést. Ehelyett utasította az egyik intézményét, hogy a közbeszerzés megkerülésével kössön szerződést. Az eredmény egy brutális bírság, érvénytelen szerződés, törvényszegés” 

– fogalmazott.

A kormánypárti képviselő arra is emlékeztetett, hogy a 19 év Fidesz-vezetés alatt egyszer kellett fizetnünk bírságot, 300.000 Ft-ot, amit a közbeszerzési szakértő fizetett ki. „Tehát nem költöttünk rá közpénzt. Javasolni fogom Kovácsnak, hogy a törvénysértés következményét ne közpénzből fizesse, hanem saját zsebből” – szögezte le Fonti Krisztina.

Azt is hozzátette, hogy Kovács Gergelynek 

könnyű és népszerű volt kibicként bekiabálni és hazudozni, azonban mi – ahogy maga Kovács is elismerte – a választás után, törvényesen jártunk el a közbeszerzések során”. 

A képviselő végül leszögezte: „Kovács polgármesterként egy évet se bírt ki törvénysértés nélkül. Vállalja érte a felelősséget!”

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2025. október 02. 13:51
Van ott pénz, ezeknek nem okoz gondot az sem, ha drogosék leszedálják a kerület kasszáját. Megérdemlik.
Válasz erre
0
0
Kardinális
2025. október 02. 13:04
Business as usual.
Válasz erre
0
0
Ohel
2025. október 02. 13:02
A kutyafáját! Ugye-ugye nem olyan egyszerű a vezetés. Olyan ez, mint a foci, kívülről mindenki azt érzi, hogy jobban tudná, mint a pályán lévők, aztán meg mikor ott a lehetőség, akkor kiderül, hogy futni is kell. :-)
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2025. október 02. 12:46
A közbeszerzési hatóság azt vizsgál és büntet, akire a fidesz rámutat. :)))
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!