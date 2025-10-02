Gigabírságot kapott a Hegyvidék Kovács Gergelyék súlyos törvénysértése miatt

Újabb komoly bírságot szabott ki a Közbeszerzési Döntőbizottság a XII. kerületi önkormányzatra, amelyet a Kétfarkú Kutya Párt vezet. A hatóság megállapította, hogy a hegyvidéki önkormányzat jogszerűtlenül mellőzte a közbeszerzési eljárást, amikor koncessziós szerződést kötött közétkeztetési feladatok ellátására.

A bírság összege a második legnagyobb, amelyet magyar önkormányzatra kiróttak: 72 millió forint.

Ebből 50 millió forintot a Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálata, míg 22 millió forintot a nyertes vállalkozók fizetnek meg. Korábban ugyanebből az okból már egy egymilliós büntetést is kapott a kerület, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére kiírt pályázat miatt.

A helyzet pikantériája, hogy Kovács Gergely polgármester és pártja a fideszes előd, Pokorni Zoltán közbeszerzési gyakorlatát támadva nyerte el a választást.

Bár utóbb elismerték, hogy ezek nem voltak törvénysértőek, a kutyapárti vezetés saját gyakorlatával rövid időn belül súlyosabb bírságot gyűjtött össze, mint elődje bármikor.