Gigabírságot kapott a Hegyvidék Kovács Gergelyék súlyos törvénysértése miatt

Újabb komoly bírságot szabott ki a Közbeszerzési Döntőbizottság a XII. kerületi önkormányzatra, amelyet a Kétfarkú Kutya Párt vezet. A hatóság megállapította, hogy a hegyvidéki önkormányzat jogszerűtlenül mellőzte a közbeszerzési eljárást, amikor koncessziós szerződést kötött közétkeztetési feladatok ellátására.
A bírság összege a második legnagyobb, amelyet magyar önkormányzatra kiróttak: 72 millió forint.
Ebből 50 millió forintot a Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálata, míg 22 millió forintot a nyertes vállalkozók fizetnek meg. Korábban ugyanebből az okból már egy egymilliós büntetést is kapott a kerület, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére kiírt pályázat miatt.
A helyzet pikantériája, hogy Kovács Gergely polgármester és pártja a fideszes előd, Pokorni Zoltán közbeszerzési gyakorlatát támadva nyerte el a választást.
Bár utóbb elismerték, hogy ezek nem voltak törvénysértőek, a kutyapárti vezetés saját gyakorlatával rövid időn belül súlyosabb bírságot gyűjtött össze, mint elődje bármikor.
A Magyar Nemzet információi szerint a XII. kerületben több szerződés esetében is vizsgálódik a Közbeszerzési Hatóság,
mivel az önkormányzat feltűnően gyakran darabolja fel a megbízásokat, hogy elkerülje a közbeszerzési értékhatárt.
Például a parkolási rendszert hat külön szerződésben kötötték meg, összességében a törvényi határt jócskán meghaladva.
Kovács Gergely korábban a Komunáldata nevű szolgáltatót nevezte meg jövőbeni partnerként, akikkel végül valóban szerződött is. A cég korábban Ferencvárosban dolgozott, ahol szintén MKKP-s és momentumos vezetés működik, és ahol ugyancsak több szabálytalan közbeszerzés miatt szabtak ki bírságokat.
Bár Kovács a közösségi médiában azzal érvel, hogy az új szoftverek hosszú távon megtakarítást hoznak, ellenzéki képviselők és tanácsadók szerint az új rendszer „fapados”, és több funkciót nem képes kezelni a korábbi szolgáltatások közül.
Fonti Krisztina kerültei fideszes képviselő az eset kapcsán kifejtette: a pont egy évvel ezelőtti átadás-átvétel keretében külön, kiemelten is felhívták Kovács Gergely figyelmét arra, hogy a közétkeztetés ügyében sürgősen közbeszerzést kell kiírnia.
Ő azonban nem fogadta meg a tanácsunkat, nem írt ki közbeszerzést. Ehelyett utasította az egyik intézményét, hogy a közbeszerzés megkerülésével kössön szerződést. Az eredmény egy brutális bírság, érvénytelen szerződés, törvényszegés”
– fogalmazott.
A kormánypárti képviselő arra is emlékeztetett, hogy a 19 év Fidesz-vezetés alatt egyszer kellett fizetnünk bírságot, 300.000 Ft-ot, amit a közbeszerzési szakértő fizetett ki. „Tehát nem költöttünk rá közpénzt. Javasolni fogom Kovácsnak, hogy a törvénysértés következményét ne közpénzből fizesse, hanem saját zsebből” – szögezte le Fonti Krisztina.
Azt is hozzátette, hogy Kovács Gergelynek
könnyű és népszerű volt kibicként bekiabálni és hazudozni, azonban mi – ahogy maga Kovács is elismerte – a választás után, törvényesen jártunk el a közbeszerzések során”.
A képviselő végül leszögezte: „Kovács polgármesterként egy évet se bírt ki törvénysértés nélkül. Vállalja érte a felelősséget!”
