Korán örült Magyar Péter: még nem ért véget a bennfentes kereskedelem miatt indított nyomozás

Az MNB összesen 74,75 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki négy magánszeméllyel szemben és feljelentéseket tett a bennfentes kereskedelmet és bennfentes információ jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt – olvasható a Magyar Nemzeti Bank közleményében.

Mint írták, a magánszemélyek bennfentes információt szereztek az OPUS GLOBAL Nyrt. részvényvisszavásárlási bejelentése előtt, majd ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat. További két magánszemélynél szintén felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja, azonban esetükben a jegybank a jelenlegi jogszabályi keretek között csak korlátozottan fért hozzá a bizonyításhoz szükséges információkhoz, így ez eljárást bizonyíthatóság hiányában lezárta.