Korán örült Magyar Péter: még nem ért véget a bennfentes kereskedelem miatt indított nyomozás

Mi az a bennfentes kereskedelem, ami Magyar Péter kapcsán előkerült? – megkérdeztük a büntetőjogászt
A büntetési tétel akár öt évig is terjedhet.
A Tisza-vezér azt hirdette közösségi oldalán, hogy az MNB szerint nem bűnös, azonban a valóság ennél jóval árnyaltabb.
Az MNB összesen 74,75 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki négy magánszeméllyel szemben és feljelentéseket tett a bennfentes kereskedelmet és bennfentes információ jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt – olvasható a Magyar Nemzeti Bank közleményében.
Mint írták, a magánszemélyek bennfentes információt szereztek az OPUS GLOBAL Nyrt. részvényvisszavásárlási bejelentése előtt, majd ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat. További két magánszemélynél szintén felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja, azonban esetükben a jegybank a jelenlegi jogszabályi keretek között csak korlátozottan fért hozzá a bizonyításhoz szükséges információkhoz, így ez eljárást bizonyíthatóság hiányában lezárta.
A jegybank a rendelkezésére álló bizonyítékokat átadta a szélesebb eszköztárral bíró nyomozóhatóságoknak
– ismertették a kommünikében.
Felidézték, hogy az MNB hivatalból indított több piacfelügyeleti eljárása során – egyebek mellett – azt vizsgálta, hogy több magánszemély tőzsdei megbízásai kapcsán sérültek-e a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelet (MAR) bennfentes kereskedelem tilalmáról szóló rendelkezései. A piacfelügyeleti eljárások az OPUS GLOBAL Nyrt. (OPUS) 2023. július 21-én délután közzétett részvényvisszavásárlási bejelentését közvetlenül megelőző időszakot vizsgálták.
Majd azzal folytatták, hogy a Magyar Nemzeti Bank felügyelete most azt állapította meg, hogy
négy magánszemély még azelőtt jutott hozzá az Opus részvényvisszavásárlási programjáról szóló, bizalmas információhoz, hogy azt nyilvánosságra hozták volna. Ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat, ami tiltott bennfentes kereskedésnek számít
– emelték ki.
Rámutattak, hogy
a négy személy közül egy mások megbízásait is teljesítette és jogosulatlanul továbbadta az információt.
Az MNB összesen 40, 11, 10 és 3,75 millió forintos bírságot szabott ki, valamint további 10 milliót az információ jogosulatlan továbbadásáért. A bírságokat azzal indokolták, hogy a történtek veszélyeztették a befektetői bizalmat és a tőkepiac átláthatóságát.
A jegybank a bennfentes kereskedelem, illetve a bennfentes információ jogosulatlan közzétételének gyanúja miatti megtette feljelentéseket, egyebekben minden releváns bizonyítékot a nyomozó hatóságok rendelkezésére bocsátott. Abban a kérdésben, hogy egy adott személy követett-e el bűncselekményt, a bíróságot, az ügyészséget és a nyomozó hatóságot nem köti a közigazgatási eljárásban hozott döntés és az abban megállapított tényállás, hiszen az ügyek felderítésére szélesebb bizonyítási eszköztár áll a nyomozó hatóságok rendelkezésére – zárták a közleményt.
A jegybank közleményére közösségi oldalán reagált Magyar Péter. A Tisza-vezér azt írta, hogy „a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy a fideszes hazugságokkal ellentétben sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követtem el”.
„A Magyar Nemzeti Bank tegnap intézkedés alkalmazása nélkül megszüntette a bennfentes kereskedelem és tiltott piaci manipuláció miatt ellenem indított mindkét eljárást. Az egyiket jogsértés hiányában, a másikat azért, mert hónapokig nem volt képes felderíteni a tényállást”.
Azonban fontos tisztázni, hogy az MNB-közlemény lényege korántsem ez. A kommüniké ugyanis azt mondja ki, hogy
átadták a nyomozóhatóságnak az ügyét,
mert – feltehetően a mentelmi jog miatt – nem tudtak előre lépni, valamint a nyomozó hatóság rendelkezik szélesebb nyomozati jogokkal.
Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor