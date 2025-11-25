Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt eszköztár bírság Magyar Nemzeti Bank közlemény jogszabály Magyar Péter bennfentes kereskedelem rendelet gyanú

Korán örült Magyar Péter: még nem ért véget a bennfentes kereskedelem miatt indított nyomozás

2025. november 25. 13:25

A Tisza-vezér azt hirdette közösségi oldalán, hogy az MNB szerint nem bűnös, azonban a valóság ennél jóval árnyaltabb.

2025. november 25. 13:25
null

Az MNB összesen 74,75 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki négy magánszeméllyel szemben és feljelentéseket tett a bennfentes kereskedelmet és bennfentes információ jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt – olvasható a Magyar Nemzeti Bank közleményében.

Mint írták, a magánszemélyek bennfentes információt szereztek az OPUS GLOBAL Nyrt. részvényvisszavásárlási bejelentése előtt, majd ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat. További két magánszemélynél szintén felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja, azonban esetükben a jegybank a jelenlegi jogszabályi keretek között csak korlátozottan fért hozzá a bizonyításhoz szükséges információkhoz, így ez eljárást bizonyíthatóság hiányában lezárta. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

A jegybank a rendelkezésére álló bizonyítékokat átadta a szélesebb eszköztárral bíró nyomozóhatóságoknak

– ismertették a kommünikében.

Felidézték, hogy az MNB hivatalból indított több piacfelügyeleti eljárása során – egyebek mellett – azt vizsgálta, hogy több magánszemély tőzsdei megbízásai kapcsán sérültek-e a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelet (MAR) bennfentes kereskedelem tilalmáról szóló rendelkezései. A piacfelügyeleti eljárások az OPUS GLOBAL Nyrt. (OPUS) 2023. július 21-én délután közzétett részvényvisszavásárlási bejelentését közvetlenül megelőző időszakot vizsgálták.

Majd azzal folytatták, hogy a Magyar Nemzeti Bank felügyelete most azt állapította meg, hogy 

négy magánszemély még azelőtt jutott hozzá az Opus részvényvisszavásárlási programjáról szóló, bizalmas információhoz, hogy azt nyilvánosságra hozták volna. Ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat, ami tiltott bennfentes kereskedésnek számít

– emelték ki.

Rámutattak, hogy 

a négy személy közül egy mások megbízásait is teljesítette és jogosulatlanul továbbadta az információt. 

Az MNB összesen 40, 11, 10 és 3,75 millió forintos bírságot szabott ki, valamint további 10 milliót az információ jogosulatlan továbbadásáért. A bírságokat azzal indokolták, hogy a történtek veszélyeztették a befektetői bizalmat és a tőkepiac átláthatóságát.

A jegybank a bennfentes kereskedelem, illetve a bennfentes információ jogosulatlan közzétételének gyanúja miatti megtette feljelentéseket, egyebekben minden releváns bizonyítékot a nyomozó hatóságok rendelkezésére bocsátott. Abban a kérdésben, hogy egy adott személy követett-e el bűncselekményt, a bíróságot, az ügyészséget és a nyomozó hatóságot nem köti a közigazgatási eljárásban hozott döntés és az abban megállapított tényállás, hiszen az ügyek felderítésére szélesebb bizonyítási eszköztár áll a nyomozó hatóságok rendelkezésére – zárták a közleményt.

Ezt is ajánljuk a témában

Megszólalt Magyar Péter is, bár jobban járt volna, ha hallgat

A jegybank közleményére közösségi oldalán reagált Magyar Péter. A Tisza-vezér azt írta, hogy „a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy a fideszes hazugságokkal ellentétben sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követtem el”.
„A Magyar Nemzeti Bank tegnap intézkedés alkalmazása nélkül megszüntette a bennfentes kereskedelem és tiltott piaci manipuláció miatt ellenem indított mindkét eljárást. Az egyiket jogsértés hiányában, a másikat azért, mert hónapokig nem volt képes felderíteni a tényállást”.

Azonban fontos tisztázni, hogy az MNB-közlemény lényege korántsem ez. A kommüniké ugyanis azt mondja ki, hogy 

átadták a nyomozóhatóságnak az ügyét, 

mert – feltehetően a mentelmi jog miatt – nem tudtak előre lépni, valamint a nyomozó hatóság rendelkezik szélesebb nyomozati jogokkal.

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 25. 16:32
Magyar Péter és bűntársai, valamint propagandistái hónapok óta hazudoznak a magyar embereknek és minden alap nélkül vádolják Orbán Viktort és a kormányt bűncselekmények elkövetésével. Pfujj, Magyar Péter!
Válasz erre
0
0
westend
2025. november 25. 15:34
Poloska: „Ismét kiderült, hogy Orbán Viktor, valamint a fideszes bűntársai és propagandistái hónapokig hazudoztak a magyar embereknek és minden alap nélkül vádoltak bűncselekmények elkövetésével." Hát pötike, pont hogy nem derült ki, mivel a nyomozóhatóság tovább dolgozik az ügyön, te meg a manfréd szoknyája mögé menekültél. Ami persze nem tart örökké. Csak azt nem értem miért jó a poloskának, hogy a saját agyhalottjainak is folyamatosan hazudik.
Válasz erre
5
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. november 25. 15:31
Ezeknek a fideszes álhíreknek már nem az a célja hogy igaz e vagy sem. Pillanatnyi karaktergyilkoás a lényeg, az a többszáz helyreigazitás, amit elbuktak és ki kellett írniuk az oldal aljára, már nem jut el az agyatlan pedofideszes csőcselékhez...
Válasz erre
0
5
belbuda
2025. november 25. 15:31
A kb.650 milliárdos Matolcsy-tolvajlásról van valami híretek?
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!