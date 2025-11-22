Lesújtó a fővárosi hidak állapota, az egyiknél lassan forgalomkorlátozásra lesz szükség

Gyorsan romlik a Petőfi híd állapota, mihamarabb fel kellene újítani, ám még annak tervezése és ütemezése sem kezdődött el. A Budapest Műhely legfrissebb kutatásai szerint ezt követően az Árpád híd, majd a Rákóczi híd rekonstrukciója következhet, de újabb Duna-hidak építésére is szükség lenne, például az egyelőre csak a tervezőasztalon létező aquincumi és galvani hídra – írta az Infostart.

Miután 1991 óta egyetlen dunai átkelő sem épült Budapest közigazgatási határain belül, a megnövekedett forgalom azonban indokolná, így a szakembereknek ezt is figyelembe kell venniük a tervekről való döntésnél.