Lesújtó a fővárosi hidak állapota, az egyiknél lassan forgalomkorlátozásra lesz szükség

Új esztergomi híd építését jelentette be Orbán Viktor – együtt ünnepelt a magyar kormányfő és Robert Fico
A magyar és a szlovák kormányfő Esztergomban ünnepelte a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóját.
A budapesti forgalom újabb Duna-hidak építését indokolná.
Gyorsan romlik a Petőfi híd állapota, mihamarabb fel kellene újítani, ám még annak tervezése és ütemezése sem kezdődött el. A Budapest Műhely legfrissebb kutatásai szerint ezt követően az Árpád híd, majd a Rákóczi híd rekonstrukciója következhet, de újabb Duna-hidak építésére is szükség lenne, például az egyelőre csak a tervezőasztalon létező aquincumi és galvani hídra – írta az Infostart.
Miután 1991 óta egyetlen dunai átkelő sem épült Budapest közigazgatási határain belül, a megnövekedett forgalom azonban indokolná, így a szakembereknek ezt is figyelembe kell venniük a tervekről való döntésnél.
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója az InfoRádióban elmondta, a két legnagyobb forgalmú hidunk, az Árpád híd és a Rákóczi híd viszik el a dunai átkelések 40-42 százalékát, közülük az Árpád híd állapota „közepesen rossz”.
A nemrég felújított Lánchíd viszont kiváló állapotban van, a közúti forgalom elől lezárni azonban hibás döntés volt Kőrösi szerint.
A legrosszabb állapotban a Petőfi híd van, amely 1980-ban esett át egy felújításon, ám azóta eltelt 45 év, miközben a korróziógátló festékek élettartama 20 év, tehát duplán kihordta már az élettartamát.
„Nagyon sok benne a rozsdásodás, a pályaszerkezetről befolyó víz. Nem gondoljuk, hogy életveszélyes vagy balesetveszélyes lenne, nem prognosztizáljuk, hogy belátható időn belül le kell zárni, de
ha előbb-utóbb nem történik a híddal semmi, akkor forgalomkorlátozás lesz szükséges”
– fogalmazott Kőrösi.
A Magyar Közlöny szerint zöld lámpát kapott a felújítás.
