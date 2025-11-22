Ft
Lesújtó a fővárosi hidak állapota, az egyiknél lassan forgalomkorlátozásra lesz szükség

2025. november 22. 07:04

A budapesti forgalom újabb Duna-hidak építését indokolná.

2025. november 22. 07:04
null

Gyorsan romlik a Petőfi híd állapota, mihamarabb fel kellene újítani, ám még annak tervezése és ütemezése sem kezdődött el. A Budapest Műhely legfrissebb kutatásai szerint ezt követően az Árpád híd, majd a Rákóczi híd rekonstrukciója következhet, de újabb Duna-hidak építésére is szükség lenne, például az egyelőre csak a tervezőasztalon létező aquincumi és galvani hídra – írta az Infostart.

Miután 1991 óta egyetlen dunai átkelő sem épült Budapest közigazgatási határain belül, a megnövekedett forgalom azonban indokolná, így a szakembereknek ezt is figyelembe kell venniük a tervekről való döntésnél.

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója az InfoRádióban elmondta, a két legnagyobb forgalmú hidunk, az Árpád híd és a Rákóczi híd viszik el a dunai átkelések 40-42 százalékát, közülük az Árpád híd állapota „közepesen rossz”.

A nemrég felújított Lánchíd viszont kiváló állapotban van, a közúti forgalom elől lezárni azonban hibás döntés volt Kőrösi szerint.

A legrosszabb állapotban a Petőfi híd van, amely 1980-ban esett át egy felújításon, ám azóta eltelt 45 év, miközben a korróziógátló festékek élettartama 20 év, tehát duplán kihordta már az élettartamát.

„Nagyon sok benne a rozsdásodás, a pályaszerkezetről befolyó víz. Nem gondoljuk, hogy életveszélyes vagy balesetveszélyes lenne, nem prognosztizáljuk, hogy belátható időn belül le kell zárni, de

ha előbb-utóbb nem történik a híddal semmi, akkor forgalomkorlátozás lesz szükséges”

– fogalmazott Kőrösi.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Obsitos Technikus
2025. november 22. 12:59
Praktikus lesz. Gondolom a Pesten dolgozó "polgári konzervatív", Karácsonyra, kutyafasza gergőre és a többiekre szavazó budaiak örülni fognak neki.
nemecsek-3
2025. november 22. 12:23
"....mihamarabb fel kellene újítani, ám még annak tervezése és ütemezése sem kezdődött el...." Egyáltalán mi az mostanában Budapesten ami történésnek nevezhető. Lehet, hogy le kell zárni hidat. No és akkor nem romlik tovább? De, és egyre gyorsabban, és egyszer eljut oda, hogy gyakorlatilag újjá kell építeni,hogy újra használható legyen. És az sem igaz, hogy a Lánc-híd állaga nem romlik ha nincs forgalom
lendvaiildiko
2025. november 22. 11:43 Szerkesztve
Jön majd Tüttő al-főpolgármester asszony, és - ahogy annak idején a fasiszta rombolást követően felépítették a Macika pontonhidat - majd a sétáló Butapest elv alapján a dolgozók kiszállnak a CAF villamosokból és átkelnek a Kata - ponton hídon és a Mester utcánál felülnek a 4-6 villamosra. Amellett Kata-transz néven a bátrabbak vizi-lovaglással is átkelhetnek a Dunán.
csulak
2025. november 22. 10:55
BUTApest valasztott, es a kovetkezo nemzedekek is fizetni fogjak a baloldaliak ujabb rablasat !
