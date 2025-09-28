Ft
esztergom Robert Fico Orbán Viktor

Új esztergomi híd építését jelentette be Orbán Viktor – együtt ünnepelt a magyar kormányfő és Robert Fico

2025. szeptember 28. 13:00

A magyar és a szlovák kormányfő Esztergomban ünnepelte a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóját.

2025. szeptember 28. 13:00
null

A Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfő tartott ünnepi beszédet Esztergomban, ahol megerősítették, hogy Magyarország veszi át a V4 elnöki pozícióját – ennek szimbolikus megjelenése, hogy ez a híd összeköti a két országot.

Robert Fico beszédében hangsúlyozta, hogy a híd megerősíti a magyar–szlovák kapcsolatokat, amely segíti a közös munkát.

„Le a kalappal Magyarország előtt, ahogy segített Európának a migránsok kezelésében és ahelyett, hogy az Európia Unió megköszönné a támogatást, támadják és nem megfelelő módon viselkednek. A migránskvótákat a magyarokkal együtt elutasítottuk, az egyik legfontosabb célunk, hogy megakadályozzuk, hogy szuverén országként külföldről diktálják, mit tegyünk.

Az egész EU-ban legfeljebb két miniszterelnök van, aki a békéről beszél, az egyik biztosan Orbán Viktor.

Jó egészséget kívánok neki, hogy meg tudjon birkózni ezzel a viharos ellenszéllel” – hangsúlyozta Robert Fico.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt követően Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét köszöntötte óriási ovációval az összegyűlt tömeg. A kormányfő gratulált a friss szlovák alkotmánymódosításhoz, amely a házasságot férfi és nő szövetségeként határozza meg, és csak két nemet ismer el.

„Robert Fico tud valamit, amit Európában csak ő tud egyedül. Amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér, és rendbe teszi a dolgokat. Jó az, ha az embernek normális szomszédja van, az felértékeli a saját hazáját is. Harmadszor mondhatok beszédet a Mária Valéria hídnál, de először állhatok itt Robert Ficóval, Szlovákia leghosszabb hivatali időt betöltő, elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan miniszterelnökével. Ha összedolgozunk, mindannyian jól járunk. Nem véletlen, hogy ez a híd már kétszer is megsemmisült, holott mi egyik világháborúban sem aratunk részt venni, mégis minket küldtek a frontra. A mi éltünket vitték a vásárra a birodalmak érdekében. Most az Európai Unió is háborús övezetté vált, Brüsszel azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy legyőzze Oroszországot és mindenkinek ezt a célt kellene szolgálnia, de magyarok ezt nem akarjuk! Ezt elnyomásnak hívják” – fogalmazott Orbán Viktor, majd így folytatta:

„Olyan időket élünk, józanságra és higgadtságra van szükség. Továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Aki tanul a múltból, az megvédi a jövőt.

Biztosítom szlovák barátainkat, hogy azért dolgozunk, hogy soha többé ne kelljen ezt a hidat újjáépíteni. Emellé pedig szívesen építünk egy másik hidat, egy teherhíd elférne, a tervek már az asztalon vannak”

– jelentette ki Orbán Viktor kormányfő.

Fotó: YouTube/képmentés

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
luxusbatar
2025. szeptember 28. 15:21
Az elkaszált győri belterületi hidat kellene megcsinálni végre!
Válasz erre
0
0
Vasalo
2025. szeptember 28. 15:08
Nem tegnap születtem, de ilyen beszédet amit ma Fico modott egy szlovák politikustól még soha nem hallottam, le a kalappal elötte, hogy ezt meg merte tenni alig 500 méterre a hazájátol
Válasz erre
4
0
csicseriborso3
•••
2025. szeptember 28. 14:23 Szerkesztve
...
Válasz erre
0
0
packó_
2025. szeptember 28. 14:10
Öröm ez! Frusztrált magyarként külön öröm, hogy lassan sikerül, remélem, legalább a Kis-Antantot megszüntetni. Vajon meg tudjuk-e szüntetni a Nagy-Antantot? Amely a Kis-Antantot csinálta meg anno. (Ami csak kár volt Magyarországnak és az utódállamoknak is, szembe fordította az addig együtt élő népeket, iszonyat szenvedést hozva azért, hogy az akkori Németország veszítsen a befolyásából.)
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!