Új esztergomi híd építését jelentette be Orbán Viktor – együtt ünnepelt a magyar kormányfő és Robert Fico

A Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfő tartott ünnepi beszédet Esztergomban, ahol megerősítették, hogy Magyarország veszi át a V4 elnöki pozícióját – ennek szimbolikus megjelenése, hogy ez a híd összeköti a két országot.

Robert Fico beszédében hangsúlyozta, hogy a híd megerősíti a magyar–szlovák kapcsolatokat, amely segíti a közös munkát.

„Le a kalappal Magyarország előtt, ahogy segített Európának a migránsok kezelésében és ahelyett, hogy az Európia Unió megköszönné a támogatást, támadják és nem megfelelő módon viselkednek. A migránskvótákat a magyarokkal együtt elutasítottuk, az egyik legfontosabb célunk, hogy megakadályozzuk, hogy szuverén országként külföldről diktálják, mit tegyünk.

Az egész EU-ban legfeljebb két miniszterelnök van, aki a békéről beszél, az egyik biztosan Orbán Viktor.

Jó egészséget kívánok neki, hogy meg tudjon birkózni ezzel a viharos ellenszéllel” – hangsúlyozta Robert Fico.