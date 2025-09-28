Új esztergomi híd építését jelentette be Orbán Viktor – együtt ünnepelt a magyar kormányfő és Robert Fico

Történelmi helyszínen találkozik Orbán Viktor és Robert Fico (VIDEÓ)
Nem akármilyen körülmények között látja viszont egymást a két kormányfő vasárnap.
A magyar és a szlovák kormányfő Esztergomban ünnepelte a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóját.
A Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfő tartott ünnepi beszédet Esztergomban, ahol megerősítették, hogy Magyarország veszi át a V4 elnöki pozícióját – ennek szimbolikus megjelenése, hogy ez a híd összeköti a két országot.
Robert Fico beszédében hangsúlyozta, hogy a híd megerősíti a magyar–szlovák kapcsolatokat, amely segíti a közös munkát.
„Le a kalappal Magyarország előtt, ahogy segített Európának a migránsok kezelésében és ahelyett, hogy az Európia Unió megköszönné a támogatást, támadják és nem megfelelő módon viselkednek. A migránskvótákat a magyarokkal együtt elutasítottuk, az egyik legfontosabb célunk, hogy megakadályozzuk, hogy szuverén országként külföldről diktálják, mit tegyünk.
Az egész EU-ban legfeljebb két miniszterelnök van, aki a békéről beszél, az egyik biztosan Orbán Viktor.
Jó egészséget kívánok neki, hogy meg tudjon birkózni ezzel a viharos ellenszéllel” – hangsúlyozta Robert Fico.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem akármilyen körülmények között látja viszont egymást a két kormányfő vasárnap.
Ezt követően Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét köszöntötte óriási ovációval az összegyűlt tömeg. A kormányfő gratulált a friss szlovák alkotmánymódosításhoz, amely a házasságot férfi és nő szövetségeként határozza meg, és csak két nemet ismer el.
„Robert Fico tud valamit, amit Európában csak ő tud egyedül. Amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér, és rendbe teszi a dolgokat. Jó az, ha az embernek normális szomszédja van, az felértékeli a saját hazáját is. Harmadszor mondhatok beszédet a Mária Valéria hídnál, de először állhatok itt Robert Ficóval, Szlovákia leghosszabb hivatali időt betöltő, elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan miniszterelnökével. Ha összedolgozunk, mindannyian jól járunk. Nem véletlen, hogy ez a híd már kétszer is megsemmisült, holott mi egyik világháborúban sem aratunk részt venni, mégis minket küldtek a frontra. A mi éltünket vitték a vásárra a birodalmak érdekében. Most az Európai Unió is háborús övezetté vált, Brüsszel azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy legyőzze Oroszországot és mindenkinek ezt a célt kellene szolgálnia, de magyarok ezt nem akarjuk! Ezt elnyomásnak hívják” – fogalmazott Orbán Viktor, majd így folytatta:
„Olyan időket élünk, józanságra és higgadtságra van szükség. Továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Aki tanul a múltból, az megvédi a jövőt.
Biztosítom szlovák barátainkat, hogy azért dolgozunk, hogy soha többé ne kelljen ezt a hidat újjáépíteni. Emellé pedig szívesen építünk egy másik hidat, egy teherhíd elférne, a tervek már az asztalon vannak”
– jelentette ki Orbán Viktor kormányfő.
Fotó: YouTube/képmentés