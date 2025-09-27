Történelmi helyszínen találkozik Orbán Viktor és Robert Fico (VIDEÓ)

Az alkalom a Mária Valéria híd 130 éves évfordulója, amelyet háromnapos fesztivállal ünnepelnek a két városban. A Hídünnep elnevezésű rendezvényen Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere és Szabó Eugen, Párkány polgármestere is részt vesz, jelezve a határ menti települések együttműködésének jelentőségét.

A híd története önmagában szimbolikus: 1895-ben, ünnepélyes keretek között adták át a már akkor is mérnöki bravúrnak számító, Feketeházy János tervei alapján készült, 500 méteres építményt, amely nemcsak a közlekedést szolgálta, hanem a két város közötti kapcsolat jelképe is lett. Nevét Ferenc József és Erzsébet királyné legkisebb gyermekéről, Mária Valéria főhercegnőről kapta.

A XX. század véres konfliktusai szimbolikusan és ténylegesen is súlyos sebeket ejtettek rajta: 1919-ben a Felvidéket megszálló csehek előbb csak eltorlaszolták az átkelőt, majd fel is robbantották a híd párkányi oldalán található nyílást. Ezt később ideiglenes gyaloghíddal pótolták, és csak 1928-ra sikerült helyreállítani a mérnöki mesterművet.