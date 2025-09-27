Történelmi helyszínen találkozik Orbán Viktor és Robert Fico (VIDEÓ)

Magyarország és Szlovákia összekapaszkodott: együtt rántották le a leplet Brüsszel legnagyobb képmutatásáról
Mindkét ország ellenzi a tervezett újabb uniós szankciókat.
Nem akármilyen körülmények között látja viszont egymást a két kormányfő vasárnap.
A Világgazdaság beszámolója szerint különleges diplomáciai esemény helyszíne lesz vasárnap Esztergom és Párkány, ahol Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök találkozik.
Az alkalom a Mária Valéria híd 130 éves évfordulója, amelyet háromnapos fesztivállal ünnepelnek a két városban. A Hídünnep elnevezésű rendezvényen Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere és Szabó Eugen, Párkány polgármestere is részt vesz, jelezve a határ menti települések együttműködésének jelentőségét.
A híd története önmagában szimbolikus: 1895-ben, ünnepélyes keretek között adták át a már akkor is mérnöki bravúrnak számító, Feketeházy János tervei alapján készült, 500 méteres építményt, amely nemcsak a közlekedést szolgálta, hanem a két város közötti kapcsolat jelképe is lett. Nevét Ferenc József és Erzsébet királyné legkisebb gyermekéről, Mária Valéria főhercegnőről kapta.
A XX. század véres konfliktusai szimbolikusan és ténylegesen is súlyos sebeket ejtettek rajta: 1919-ben a Felvidéket megszálló csehek előbb csak eltorlaszolták az átkelőt, majd fel is robbantották a híd párkányi oldalán található nyílást. Ezt később ideiglenes gyaloghíddal pótolták, és csak 1928-ra sikerült helyreállítani a mérnöki mesterművet.
A második világháborúban a német csapatok robbantották fel, így évtizedeken át csak a csonka pillérek meredeztek a Dunából, emlékeztetve a környéken élőket a háború pusztítására. A helyiek ebben az időszakban „Csonkahíd” néven emlegették az építményt.
Az újjáépítésre csak a rendszerváltás és az új magyar–szlovák kormányközi együttműködés keretében kerülhetett sor. A híd végül 2001. október 11-én nyerte vissza eredeti formáját, és azóta minden évben megtartják a Hídünnepet. Ez a közös emlékezés nemcsak az esztergomiak és párkányiak számára vált hagyománnyá, hanem a két ország közötti baráti kapcsolatok egyik szimbóluma is.
Az idei 130. évforduló kiemelt jelentőséget kap, hiszen a fesztivál keretében a két ország miniszterelnöke közösen tiszteleg a híd előtt.
A találkozó diplomáciai üzenete világos:
a Mária Valéria híd nem csupán közlekedési összeköttetés, hanem a magyar–szlovák együttműködés, a túlélés és az újjászületés jelképe is.
Fotó: AFP