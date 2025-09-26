Magyarország és Szlovákia összekapaszkodott: együtt rántották le a leplet Brüsszel legnagyobb képmutatásáról

Hatott Orbán Viktor telefonja: Donald Trump megértette, miért kell orosz olajat venniük a magyaroknak (VIDEÓ)
Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.
Miközben Szlovákiát és Magyarországot bírálják Oroszországgal fenntartott kapcsolataik miatt, Nyugat-Európába 30 százalékkal nőtt az orosz LNG behozatala.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az orosz gázimport gyors csökkentése akár 10 milliárd euróba is kerülhetne Szlovákiának, veszélyeztetve az ország energiaellátását. Szerinte a diverzifikáció időigényes, és „empátiát” kért az EU-s partnerektől – írja a The European Conservative.
Blanár kiemelte:
miközben Szlovákiát és Magyarországot bírálják Oroszországgal fenntartott kapcsolataik miatt, Nyugat-Európába 30 százalékkal nőtt az orosz LNG behozatala.
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint az energiaszállítás fizikai kérdés, csak ott lehet vásárolni, ahol infrastruktúra van. Mindkét ország ellenzi a tervezett újabb uniós szankciókat, amelyek veszélyeztetnék energiaellátásukat.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.
Nyitókép: AFP/Lintao Zhang
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.