Magyarország és Szlovákia összekapaszkodott: együtt rántották le a leplet Brüsszel legnagyobb képmutatásáról

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az orosz gázimport gyors csökkentése akár 10 milliárd euróba is kerülhetne Szlovákiának, veszélyeztetve az ország energiaellátását. Szerinte a diverzifikáció időigényes, és „empátiát” kért az EU-s partnerektől – írja a The European Conservative.

Blanár kiemelte:

miközben Szlovákiát és Magyarországot bírálják Oroszországgal fenntartott kapcsolataik miatt, Nyugat-Európába 30 százalékkal nőtt az orosz LNG behozatala.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint az energiaszállítás fizikai kérdés, csak ott lehet vásárolni, ahol infrastruktúra van. Mindkét ország ellenzi a tervezett újabb uniós szankciókat, amelyek veszélyeztetnék energiaellátásukat.