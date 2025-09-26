Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj Donald Trump Orbán Viktor

Hatott Orbán Viktor telefonja: Donald Trump megértette, miért kell orosz olajat venniük a magyaroknak (VIDEÓ)

2025. szeptember 26. 07:53

Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.

2025. szeptember 26. 07:53
null

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy megérti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról. „Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – fogalmazott Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón.

Trump hangsúlyozta, hogy míg más országok számos forrásból szerezhetnek energiát, Magyarország földrajzi helyzete és infrastrukturális korlátai miatt nehéz helyzetben van.

Tudjátok, miért? Mert mások sok helyről vásárolhatnak. De Magyarország? Ők nem tudnak csak úgy váltani”

– mondta Trump. Kiemelte, hogy Magyarország tengerpart híján nem fér hozzá könnyen a globális olajszállítmányokhoz, és egyetlen csővezetékre van utalva. „Beszéltem egy nagyszerű fickóval [utalt a magyar miniszterelnökre] , aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, meg Szlovákiának is. Ők szinte hozzáláncolva élnek ehhez az egy csővezetékhez” – tette hozzá.

Trump nyilatkozatában tehát megvédte Magyarországot és Szlovákiát, mondván, nem fair őket hibáztatni az orosz energiafüggőség miatt. „Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják” – fogalmazott.

Nemrég a Mandiner is beszámolt róla, hogy sikertelenek voltak a Mol és a Janaf közös tesztjei az Adria kőolajvezetéken, a tesztek során 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő vezeték. A jelek szerint Magyarországnak valóban nincs más alternatívája.

Fotó: Leon Neal / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 67 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kistv
2025. szeptember 26. 09:24
És mit fog mondani Orbán, ha az unió beváltja a mostani pletykákat és vámokat rak az orosz energiahordozók importjára?
Válasz erre
0
0
petronius50
2025. szeptember 26. 09:18
Még orosz földön kellene megvásárolni az orosz olajat és gázt. A tranzitországokba történő belépéskor már magyar olajként és gázként kellene kezelniük a többi országnak.
Válasz erre
0
1
ördöngös pepecselés
•••
2025. szeptember 26. 09:17 Szerkesztve
haragszom Orbánra mert nem volt elég bátor. Ha elmeséli Trumpnak, hogy a magyarokat miként rabolták ki Trianonban a szomszédai nyugati és amerikai jóváhagyással akkor lehet hogy visszaadja Fiumét, hogy legyen kikötőnk.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. szeptember 26. 09:13
Van itt egy 150 kommentes büdösszájú lipsi agyhalott, aki rosszul nézte a német gugli-fordítót. Nickje helyesen nem Totenkopf, hanem Arschloch.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!