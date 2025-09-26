Hatott Orbán Viktor telefonja: Donald Trump megértette, miért kell orosz olajat venniük a magyaroknak (VIDEÓ)

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy megérti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról. „Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – fogalmazott Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón.

Trump hangsúlyozta, hogy míg más országok számos forrásból szerezhetnek energiát, Magyarország földrajzi helyzete és infrastrukturális korlátai miatt nehéz helyzetben van.

Tudjátok, miért? Mert mások sok helyről vásárolhatnak. De Magyarország? Ők nem tudnak csak úgy váltani”

– mondta Trump. Kiemelte, hogy Magyarország tengerpart híján nem fér hozzá könnyen a globális olajszállítmányokhoz, és egyetlen csővezetékre van utalva. „Beszéltem egy nagyszerű fickóval [utalt a magyar miniszterelnökre] , aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, meg Szlovákiának is. Ők szinte hozzáláncolva élnek ehhez az egy csővezetékhez” – tette hozzá.

Trump nyilatkozatában tehát megvédte Magyarországot és Szlovákiát, mondván, nem fair őket hibáztatni az orosz energiafüggőség miatt. „Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják” – fogalmazott.