Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
szőlő utca Oroszország konteó Magyar Péter Szijjártó Péter Orbán Viktor Káncz Csaba

Megbízható forrásaim szerint Orbán, Szijjártó és Rogán is orosz ügynökök – de hogy az MI6 beugrott az ingzsebembe, az sajnos nem tűnt fel

2025. szeptember 26. 06:17

Magyarország legnagyobb külpolitikai álhírgyárosa végre elnyerte méltó büntetését: a megmártózást tulajdon kardjában.

2025. szeptember 26. 06:17
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Rút dolog az őszinte, felszabadult káröröm.

De talán meg fogják nekem ezt az őszinte, felszabadult és kitörő kárörömöt bocsátani a békétlenségben megtébolyult Káncz Csaba ügyében.

Ezt az embert a magyar ellenzéki nyilvánosság jelentős része követte, külpolitikai orákulumnak, titkok tudójának gondolja. Nemzetbiztonsági tanácsadóként (ki)tartotta a Magyar Szocialista Párt pártigazgatója. Olyan neves médiumok, melyek szerint Nógrádi Gyuri bácsi üresfejű kókler, teljesen komolyan gondolták szakértőként való szerepeltetését. Ízlése ellenzéki politikusokban mindig is kényes volt, ragaszkodott ahhoz, hogy teljeskegyelműekkel semmiképpen se mutatkozzék: Márki-Zay Péter jelöltje volt, Hadházy Ákosnak fejtette meg a világot az MTVA épülete előtti rögtönzött műsorban, és Magyar Pétert is kedveli, természetesen.

Miközben külpolitikához akár csak érintőlegesen kapcsolódó formális pozíciója nyolcadik éve nincsen, és természetesen az is értelemszerű, hogy miniszteri értekezletekre, a Karmelitába vagy a Fidesz-székházba bejárással rendelkező épeszű ember évtizedes távlatban nem áll már szóba vele,

sosem létezett belső információkon alapuló képtelen történetein valahogy mégis tíz- és százezerszám csüngtek szavazójoggal és állítólag agysejtekkel is rendelkező honfitársaink.

Pedig ő egész online életében nem tett többet három dolognál: vezető nyugati lapok külpolitikai jelentéseit fordította egy robotpilóta magyarságával, tetszőleges természetes vagy jogi személytől berajzolta a legrövidebb egyenes vonalat Moszkváig, illetve Facebookon keresgélt képeket vagdosott össze konteókká. Aztán bizonyosan elégedetten csettintett is egyet: mára megvolnánk, világ megfejtve, ellenzéki agyak lesózva, egyszer úgyis felkér majd valaki külügyminiszternek. Vagy itt, vagy ha itt nem, hát Tajvanon.

Hadd elevenítsem fel az ezer ármánykodó hazugság közül a „Zsolti bácsi” kérlelhetetlen leleplezését megelőző hőstettet. Fogott Káncz Csaba egy képet Győri Enikő fideszes EP-képviselő spanyol borász barátairól, a képről levágta a férjet,

az Orbán Ráhelre távolról és sötétben kissé hasonlító feleséget Győri lányának hazudta, képét a miniszterelnök legidősebb lányáé mellé montírozta, és Magyar Péter zabigyerekező konteójára rákapcsolódva azt sugalmazta, hogy Győrinek gyermeke van Orbán Viktortól.

És ezt az állítást tényleg a meleg levegőből koholta egyenest, akárcsak az eggyel szakmaibbnak látszókat.

Ez az ember a Lubjanka pincéjében rejtező zsarolóaktákat vizionált Orbán Viktorról, Oroszország második külügyminiszterének nevezte Szijjártó Pétert, orosz parancsnak a CEU elüldözését, a legkeményebb álhíreket terjesztette Magyarország uniós és Ukrajna-politikájáról, a régióhoz viszonyított gazdasági helyzetéről, uniós pénzeinkről. Ráköpte az ügynökbélyeget mindenkire, aki valaha részt vett a magyar kormány Káncz számára – s mint kiderült, Káncz tartótisztjei számára is – utálatos külpolitikai tevékenységében. Mindenkiről pontosan tudta, ügynök-e, és ha igen, kié.

Egyedül önmagáról nem tudta, úgy tűnik.

Magyarország legnagyobb külpolitikai álhírgyárosa végre elnyerte méltó büntetését: a megmártózást tulajdon kardjában. Mint a gesztenyeméz, olyan édesen csúszott a szerdai Tuzson-jelentés harmadik pontjának néhány mondata: „A Kánczhoz köthető bankszámla pénzforgalmi adatainak 2016-os vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított, üzleti hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről.” Ennél már csak a védekezés csúszott édesebben azoknak, akik hozzám hasonlóan tiszta szívből gyűlölték Káncz álhíreit: „Honnan tudhattam volna, hogy ez egy fedőcég?”

Hát onnan, öreg barátom, ahonnan Orbánról, Szijjártóról, Rogán Antalról meg a többiekről azt, hogy orosz ügynökök, és Consuela De La Morreláról, hogy a miniszterelnök zabilánya.

Meg a CEU-ról, hogy orosz parancsra penderítették ki az országból. Meg úgy minden másról minden mást.

Tetszett volna előhúzni azt is a geopolitikai elemzőközpontnak álcázott meleg levegőből.

Nyitókép: Képernyőkép

 

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 26. 07:36
gyozoporgorugasa 2025. szeptember 26. 07:23 "Minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve!" 46,2572303, 20,1365098 👍 Válasz erre 0 1 2 válasz elrejtése Szerintemgyozoporgorugasa 2025. szeptember 26. 07:32 Kb igen, csak te fordítva szoktál ülni a lovon, balfasz."" Töketlen kutya, te honnan ugatsz a ló seggéből?😂👍
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 26. 07:34
Nagy általánosság:Nem az a nagy baj, hogy az eset megtörténhetett, hanem az, hogyan jutott nyilvánosságra...😂😂🤣🤣
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 26. 07:34
recipracio-2 2025. szeptember 26. 07:30 Na mi van Jenő, megint ügyet akartok? Lehet, hogy most börtön lesz belőle...DDD
Válasz erre
0
0
bannedop03-2
•••
2025. szeptember 26. 07:33 Szerkesztve
Matyi és Zsolti bácsi összemelegedtek. Emanuel Macron szelfibotos-négeres sztoriai óta nem volt ennyire fülledt az európai közélet a homoerotikától. Végre, Magyarországot is feltették immár a térképre a témában érintettek és ki gondolta volna, hogy Tibi atya mémjét egyszer még Zsolti bácsi fogja maga alá gyűrni? Mármint, ha értik mire gondolok... :D
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!