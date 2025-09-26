Megbízható forrásaim szerint Orbán, Szijjártó és Rogán is orosz ügynökök – de hogy az MI6 beugrott az ingzsebembe, az sajnos nem tűnt fel

Pedig ő egész online életében nem tett többet három dolognál: vezető nyugati lapok külpolitikai jelentéseit fordította egy robotpilóta magyarságával, tetszőleges természetes vagy jogi személytől berajzolta a legrövidebb egyenes vonalat Moszkváig, illetve Facebookon keresgélt képeket vagdosott össze konteókká. Aztán bizonyosan elégedetten csettintett is egyet: mára megvolnánk, világ megfejtve, ellenzéki agyak lesózva, egyszer úgyis felkér majd valaki külügyminiszternek. Vagy itt, vagy ha itt nem, hát Tajvanon.

Hadd elevenítsem fel az ezer ármánykodó hazugság közül a „Zsolti bácsi” kérlelhetetlen leleplezését megelőző hőstettet. Fogott Káncz Csaba egy képet Győri Enikő fideszes EP-képviselő spanyol borász barátairól, a képről levágta a férjet,

az Orbán Ráhelre távolról és sötétben kissé hasonlító feleséget Győri lányának hazudta, képét a miniszterelnök legidősebb lányáé mellé montírozta, és Magyar Péter zabigyerekező konteójára rákapcsolódva azt sugalmazta, hogy Győrinek gyermeke van Orbán Viktortól.

És ezt az állítást tényleg a meleg levegőből koholta egyenest, akárcsak az eggyel szakmaibbnak látszókat.

Ez az ember a Lubjanka pincéjében rejtező zsarolóaktákat vizionált Orbán Viktorról, Oroszország második külügyminiszterének nevezte Szijjártó Pétert, orosz parancsnak a CEU elüldözését, a legkeményebb álhíreket terjesztette Magyarország uniós és Ukrajna-politikájáról, a régióhoz viszonyított gazdasági helyzetéről, uniós pénzeinkről. Ráköpte az ügynökbélyeget mindenkire, aki valaha részt vett a magyar kormány Káncz számára – s mint kiderült, Káncz tartótisztjei számára is – utálatos külpolitikai tevékenységében. Mindenkiről pontosan tudta, ügynök-e, és ha igen, kié.