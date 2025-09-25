Ft
Márki-Zay Péter szőlő utca titkosszolgálat Magyar Péter MI6 Káncz Csaba álhír

Kiderült: Magyar Péterhez is köthető a Szőlő utcai álhírbotrány főszereplője, Káncz Csaba

2025. szeptember 25. 11:13

Újabb érdekességek láttak napvilágot.

2025. szeptember 25. 11:13
null

A Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is. Káncz Csaba a brit nagykövetség után a brüsszeli politika legmagasabb szintjein mozgott – derítette ki az Ellenpont.

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek, az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben. 

A dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gábort és Káncz Csabát.

Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta.

Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani. Tette ezt annak ellenére, hogy Facebook bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette. Kapcsolódó, korábbi cikkünket részletesebben itt olvashatja.

A Szőlő utcai vádak és Káncz Csaba

Mint a portál felidézte: a Szőlő utcai ügy kulcsfigurája az a Káncz Csaba, aki rendre az aktuálisan legerősebb ellenzéki formációk környékén tűnik fel:

  • 2021-ben Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmában jelent meg, mint hegyvidéki jelölt.
  • Márki-Zay bukása után Hadházy Ákos oldalán tüntetett.
  • 2023-tól Magyar Péter támogatói körében vált aktívvá, a Tisza Pártot rendszeresen dicséri nyilvános szerepléseiben.

Az IM gyorsjelentéséből azt már tudni lehetett, hogy kisebb megszakításokkal az MSZP-s Molnár Zsoltot is segítette a tanácsaival. Azt viszont a Magyar Nemzet derítette ki, hogy ezzel párhuzamosan az LMP-s Széll Bernadett mellett is megjelent időnként. Széll jelenleg a CEU egyik oktatója, a hazai Soros-világ egyik szimbolikus szereplője.

Káncz Csaba személyéről részletesebben ide kattintva olvashat.

Magyar Pétert segíti

Belpolitikai posztjaiban szinte mindig a Tisza számára kiemelten fontos témákkal foglalkozik: Hatvanpuszta, Szőlő utcai eset, Harcosok Klubja, Digitális Polgári Körök. Az Ellenpont arra is rámutat, hogy Káncz az elsők között támogatta Magyar Pétert, ami az életútja alapján feltehetően nem véletlen. 

A Tisza mögött ugyanis megjelentek a jól ismert globalista háttéremberek, akik már Márki-Zay Péter vagy a Gyurcsány-kormány körül is ott voltak. 

Káncz a sajtóban rendre dicséri Magyar Pétert. A Klasszis média podcastjében például „átgondolt, okos lépésnek” nevezte, hogy egy kormányváltás esetén Magyar első útja Donald Tusk Lengyelországába, a második Bécsbe és a harmadik Brüsszelbe vezetne. Amiatt is örömét fejezte ki, hogy a Tisza uniós képviselői végül az Európai Néppárthoz csatlakoztak.

Káncz lenne az álhírgyáros?

„Feltűnő, hogy egy szakértőhöz képest meglehetősen vehemensen támadja a kormányt és annak tagjait. Hasonló stílusban posztol, mint Rácz András biztonságpolitikai szakértő, akinek szintén erős külföldi kapcsolatai vannak” – jegyzi meg az Ellenpont portál.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke pedig Facebook-posztjában kifejtette, hogy a hivatal látókörébe is bekerült Káncz, amikor álhírt terjesztett Kárpátalja készülő magyar megszállásáról.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint Káncz a nemzetközi dezinformációs narratívák egyik központi terjesztője, aki tevékenységével a magyar kormány nemzetközi hitelességét igyekszik aláásni.

 

Nyitókép: képernyőfotó

