Igazságügyi miniszter: A Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatos álhírek gyártása és terjesztése is bűncselekménynek minősül (VIDEÓ)

„Az ügynek nincs kiskorú érintettje. Politikus neve ebben az eljárásban fel sem vetődött. Minden ezzel kapcsolatos állítás szemen szedett hazugság, rágalom, és egy felépített történet, mivel teljesen egyértelmű, hogy a magyar kormány tagjai ebben az ügyben ártatlanok” – jelentette ki Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Szőlő Utcai Javítóintézet vezetője elleni eljárással kapcsolatban a Patrióta stúdiójában.

Mint a Mandiner is beszámolt róla, a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál letartóztatását követően több ellenzéki politikus és médiaorgánum arra utalt, hogy a letartóztatás hátterében pedofil-botrány áll, amiben a kormánypárt több politikusa is érintettek lehet.

Az álhírek megfékezése érdekében Tuzson Bence igazságügyi miniszter közösségi oldalán egy videóban jelentette be, hogy a kezében van az a jelentés, amelyet a kormány megbízásából készített a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokról.