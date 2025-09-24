Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
titkosszolgálat Fidesz Patrióta Tuzson Bence

Igazságügyi miniszter: A Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatos álhírek gyártása és terjesztése is bűncselekménynek minősül (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 20:59

Tuzson Bence a Patrióta műsorában reagált az álhírekre. Felhívta a figyelmet, hogy egy ilyen összehangolt álhírkampány nemzetbiztonsági kockázatot is jelent.

2025. szeptember 24. 20:59
null

„Az ügynek nincs kiskorú érintettje. Politikus neve ebben az eljárásban fel sem vetődött. Minden ezzel kapcsolatos állítás szemen szedett hazugság, rágalom, és egy felépített történet, mivel teljesen egyértelmű, hogy a magyar kormány tagjai ebben az ügyben ártatlanok” – jelentette ki Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Szőlő Utcai Javítóintézet vezetője elleni eljárással kapcsolatban a Patrióta stúdiójában.

Mint a Mandiner is beszámolt róla, a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál letartóztatását követően több ellenzéki politikus és médiaorgánum arra utalt, hogy a letartóztatás hátterében pedofil-botrány áll, amiben a kormánypárt több politikusa is érintettek lehet.

Az álhírek megfékezése érdekében Tuzson Bence igazságügyi miniszter közösségi oldalán egy videóban jelentette be, hogy a kezében van az a jelentés, amelyet a kormány megbízásából készített a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokról.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszter a Patrióta műsorában beszélt a jelentés tartalmáról, és arról is, hogy a jelek szerint szervezett álhírgyártás történt a Fidesz lejáratása.

Tuzson Bence leszögezte, hogy az egykori igazgatóval szemben azért indult büntetőeljárás, mert több felnőtt nőt, akit felvett az intézményébe futtatni kezdett. Hangsúlyozta, sem a sértettek, sem az elkövető esetében nincs szó kiskorú érintettségéről, sem politikusokról.

„Minden ezzel kapcsolatos állítás szemen szedett hazugság, rágalom és felépített történet, mivel teljesen egyértelmű, hogy a magyar kormány tagjai ebben az ügyben ártatlanok, ártatlanságukhoz nem férhet semmilyen kétség” 

– jelentette ki.

Elmondta, a korábbi igazgató ellen épp annak köszönhetően indulhatott vizsgálati eljárás, mert 

a kormány az összes gyermekvédelmi intézmény működését és alkalmazottait átvilágította.

A miniszer felhívta arra is a figyelmet, hogy a bíróság által meghallgatott egyik tanú, Káncz Csaba – aki saját maga is bevallotta, hogy csak szóbeszédből hallott az ügyről – többször kapott pénzt olyan szervezettől, amelyet a brit titkosszolgálathoz köthető személyek hoztak létre.

Az igazságügyi miniszter szerint a politikusok vádolásával kapcsolatos botrány kibontakozásából is jól látszik, hogy egy „összehangolt, lejárató kampányról van szó, amelynek célja a magyar kormány működőképességének aláásása”. 

Kiemelte, a titkosszolgálati szál megjelenése egyértelműen összehangolt akcióra utal.

Ezt is ajánljuk a témában

Az üggyel kapcsolatos álhírek nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek

„A kormány tagjaival kapcsolatban súlyos vádakat fogalmaznak meg, amikkel alá lehet ásni egy kormány működését. Ezért szükséges, hogy nagyon keményen lépjünk fel az ügyben, ami mostantól kezdve nemzetbiztonsági kérdés is” – reagált arra a kérdésre, hogy milyen következményei lehetnek az ügynek.

Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy 

az ilyen súlyos vádak megfogalmazása már önmagában bűncselekménynek minősülhet, csakúgy, mint azok terjesztése.

„Egyenként meg kell vizsgálni, hogy aki ezeket az állításokat megfogalmazta, miért tette, és számolni kell a jogi következményekkel is” – mondta.

Az újságíró kérdésére, hogy hogyan lehet kijönni egy ilyen ügyből, úgy válaszolt:

„Az igazságnak is van ereje. Minél több emberre van szükség, aki terjeszti az igazságot” – mondta, majd megjegyezte – „Az igazság is ugyanúgy tud terjedni, mint a hazugság.”

A teljes interjú itt érhető el:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mr-woof-2
2025. szeptember 24. 21:29
Odakint szörnyek járnak
Válasz erre
0
0
states-2
2025. szeptember 24. 21:23
Jó lesz, ha a kormány is, és a hatóságok is felkészülnek, mert ez a kommunista csürhe minden idők legaljabbika kommunista csürhéje, élén ezzel a pszichopatával. Feljelenteni mindenkit, aki rágalmaz, aljas lejáratást indít. És lesz itt dolga bőven a titkosszolgálatoknak is, mert ez a hazaáruló csőcselék egyben külföldi ügynök is, gyakorlatilag ukrán és brüsszeli megbízásokat hajt végre.
Válasz erre
0
0
mr-woof-2
2025. szeptember 24. 21:18
Tudja valaki, hogy mint jelent a KDNP nevében a P?
Válasz erre
1
1
h040183
2025. szeptember 24. 21:17
"Az igazság is ugyanúgy tud terjedni, mint a hazugság" Egyezzünk ki egy döntetlenben, mert én nem értek egyet!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!