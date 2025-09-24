Igazságügyi miniszter: A Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatos álhírek gyártása és terjesztése is bűncselekménynek minősül (VIDEÓ)

„A kormány tagjaival kapcsolatban súlyos vádakat fogalmaznak meg, amikkel alá lehet ásni egy kormány működését. Ezért szükséges, hogy nagyon keményen lépjünk fel az ügyben, ami mostantól kezdve nemzetbiztonsági kérdés is” – reagált arra a kérdésre, hogy milyen következményei lehetnek az ügynek.
Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy
az ilyen súlyos vádak megfogalmazása már önmagában bűncselekménynek minősülhet, csakúgy, mint azok terjesztése.
„Egyenként meg kell vizsgálni, hogy aki ezeket az állításokat megfogalmazta, miért tette, és számolni kell a jogi következményekkel is” – mondta.
Az újságíró kérdésére, hogy hogyan lehet kijönni egy ilyen ügyből, úgy válaszolt: