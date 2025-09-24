Kiderült a szörnyű igazság: itt a bizonyíték, nagy bajban van Magyarország

Szomorú hírt közölt Tóth Máté a Facebook-oldalán. „Sikertelenek a Mol és a Janaf közös tesztjei az Adria kőolajvezetéken: a tesztek során 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő vezeték” – szögezte le az energiajogász.

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke New Yorkban újságíróknak nyilatkozva kijelentette: személyesen beszélne Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel annak érdekében, hogy Magyarország felhagyjon az orosz olaj vásárlásával.

Az is kiderült, hogy Trump ötletét egyébként támogatja Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is.

Alexander Stubb finn elnök szerint Európának nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára, mert továbbra is importálnak orosz energiát.

Orbán Viktor azonban kitart amellett, hogy fenntartsa a kapcsolatokat Moszkvával Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében, ugyanakkor támogatja Trump politikáját is.