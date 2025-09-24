Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj Magyarország energia Donald Trump energiaellátás Tóth Máté Orbán Viktor Európai Unió kőolajvezeték Egyesült Államok

Kiderült a szörnyű igazság: itt a bizonyíték, nagy bajban van Magyarország

2025. szeptember 24. 18:32

Bemutatta az energiajogász, hogy csak egy út áll hazánk előtt.

2025. szeptember 24. 18:32
null

Szomorú hírt közölt Tóth Máté a Facebook-oldalán. „Sikertelenek a Mol és a Janaf közös tesztjei az Adria kőolajvezetéken: a tesztek során 1-2 óránál tovább egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni az orosz szállítási irány egyetlen alternatíváját jelentő vezeték” – szögezte le az energiajogász.

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke New Yorkban újságíróknak nyilatkozva kijelentette: személyesen beszélne Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel annak érdekében, hogy Magyarország felhagyjon az orosz olaj vásárlásával.

Az is kiderült, hogy Trump ötletét egyébként támogatja Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is.

Alexander Stubb finn elnök szerint Európának nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára, mert továbbra is importálnak orosz energiát.

Orbán Viktor azonban kitart amellett, hogy fenntartsa a kapcsolatokat Moszkvával Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében, ugyanakkor támogatja Trump politikáját is.

A jelek szerint azonban Magyarországnak valóban nincs más alternatívája, erre hívta fel a figyelmet szerdán Tóth Máté.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI Fotó / Máthé Zoltán

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
•••
2025. szeptember 24. 19:39 Szerkesztve
Az orosz energiák eladásából hány százalékkal részesül Kína és India, továbbá Nyugat-Európa ? És Magyarország-Szlovákia ? Nem ott kellene kezdeni ?
Válasz erre
0
0
bucka
2025. szeptember 24. 18:56
Az itt kommentelő tiszás szakértőktől szeretném megkérdezni, hogy ha hatalomra kerülésük esetén, miután leválasztják az orosz olajról Magyarországot, leállítják Paks2-t, mégis hogyan és honnan kívánják pótolni ezeket a kieséseket? Magyar Péter kisugárzása nem lesz elég.
Válasz erre
6
0
akitiosz
2025. szeptember 24. 18:51
Lehet ez az ország nagy bajban, amikor minden idők legnagyszerűbb miniszterelnöke kormányozza?
Válasz erre
1
5
Kétes
2025. szeptember 24. 18:44
Meg akarják büntetni Magyarországot, hogy ne vásároljunk ruszki olajat? És akkor mi lesz? Magyarország csődbe jut. A német autógyárak, meg az összes többi külföldi gyár is leáll. A ruszkik meg 100 drón helyett csa 99 drónt küldenek az ukránok ellen. Kiváló eredmény! Ezek tényleg egytől egyig hülyék!k
Válasz erre
9
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!