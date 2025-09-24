Ft
Örömujjongásban törtek ki az ukránok: mindenkit meg fog lepni Orbán a következő húzásával

2025. szeptember 24. 17:20

Még Donald Trump nyomására sem fogja megváltoztatni a véleményét a magyar miniszterelnök.

2025. szeptember 24. 17:20
Orbán Viktor

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke New Yorkban újságíróknak nyilatkozva kijelentette: személyesen beszélne Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel annak érdekében, hogy Magyarország felhagyjon az orosz olaj vásárlásával – írja a Korrespondent.

Trump szerint baráti kapcsolatuk révén képes lenne meggyőzni Orbánt a döntés megváltoztatásáról. Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor korábban figyelmeztetett:

Magyarországnak és Szlovákiának következményekkel kell szembenéznie, ha folytatják az orosz olaj importját.

Az ukrán cikk kiemeli Trump befolyását és azt a várakozását, hogy közvetlenül tudna hatni Orbán Viktorra ebben a kérdésben.

A külföldi reakciók

A Mandiner szerdán beszámolt róla, hogy ezt az ötletet egyébként támogatja Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is.

Alexander Stubb finn elnök szerint Európának nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára, mert továbbra is importálnak orosz energiát.

Orbán Viktor azonban kitart amellett, hogy fenntartsa a kapcsolatokat Moszkvával Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében, ugyanakkor támogatja Trump politikáját is. A lap szerint az EU újabb szankciókat fontolgat, melyek megkerülhetik Budapest vétóját is.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

rejszmano
2025. szeptember 24. 19:43
"Még Donald Trump nyomására sem fogja megváltoztatni a véleményét a magyar miniszterelnök." Ha ezt írja egy orosz lap, és komolyan gondolja, az azt jelenti: "kiadta az SZVR tartója Orbánnak az utasítást: Trump nyomására sem változtathatja meg a véleményét".
Válasz erre
0
0
marypo
2025. szeptember 24. 19:34
Mi Mandiner-olvasók egyemberként könyörgünk, gondolják át a címek megfogalmazását. Ne csináljanak bulvárt az értékes tartalmakból! Égő ciki némelyik, már-már nincs is kedvem elolvasni amit aláírnak, mert egyre többször köze nincs a tartalomnak a hatásvadász Mónika-show-szintű címhez.
Válasz erre
1
0
vamonos
•••
2025. szeptember 24. 19:32 Szerkesztve
Szerintem inkább Orbán fogja meggyőzni Trump elnököt, hogy nekünk nincs más alternatíva, ezért szálljanak le rólunk. Amúgy Amerika az idén mennyi uránt vásárolt az oroszoktól? Jó lenne, ha felhagynának vele, etetik a háborús gazdaságot. :)) Ha vége lesz a háborúnak, eltelik majd egy kis idő és szépen mindenki vissza fog térni az orosz energiára (már ha az oroszok is benne lesznek). Főleg a németek, anélkül képtelenek lesznek talpra állítani a gazdaságukat.
Válasz erre
0
0
kiborg-2
2025. szeptember 24. 19:30
A magyar energiaimport 7.5 ezreléket képvisel az orosz energiaexportban( 0.0074 része! ) Ezen rugózik a ballibbant gyülekezet...:-(
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!