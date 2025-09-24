Örömujjongásban törtek ki az ukránok: mindenkit meg fog lepni Orbán a következő húzásával

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke New Yorkban újságíróknak nyilatkozva kijelentette: személyesen beszélne Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel annak érdekében, hogy Magyarország felhagyjon az orosz olaj vásárlásával – írja a Korrespondent.

Trump szerint baráti kapcsolatuk révén képes lenne meggyőzni Orbánt a döntés megváltoztatásáról. Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor korábban figyelmeztetett:

Magyarországnak és Szlovákiának következményekkel kell szembenéznie, ha folytatják az orosz olaj importját.

Az ukrán cikk kiemeli Trump befolyását és azt a várakozását, hogy közvetlenül tudna hatni Orbán Viktorra ebben a kérdésben.

A külföldi reakciók