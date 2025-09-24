Örömujjongásban törtek ki az ukránok: mindenkit meg fog lepni Orbán a következő húzásával

Előállt a farbával a finn elnök: a legkritikusabb pillanatban szegezné a kést Magyarország torkának
Alexander Stubb szerint Európának nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára.
Még Donald Trump nyomására sem fogja megváltoztatni a véleményét a magyar miniszterelnök.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke New Yorkban újságíróknak nyilatkozva kijelentette: személyesen beszélne Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel annak érdekében, hogy Magyarország felhagyjon az orosz olaj vásárlásával – írja a Korrespondent.
Trump szerint baráti kapcsolatuk révén képes lenne meggyőzni Orbánt a döntés megváltoztatásáról. Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor korábban figyelmeztetett:
Magyarországnak és Szlovákiának következményekkel kell szembenéznie, ha folytatják az orosz olaj importját.
Az ukrán cikk kiemeli Trump befolyását és azt a várakozását, hogy közvetlenül tudna hatni Orbán Viktorra ebben a kérdésben.
A Mandiner szerdán beszámolt róla, hogy ezt az ötletet egyébként támogatja Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is.
Alexander Stubb finn elnök szerint Európának nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára, mert továbbra is importálnak orosz energiát.
Orbán Viktor azonban kitart amellett, hogy fenntartsa a kapcsolatokat Moszkvával Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében, ugyanakkor támogatja Trump politikáját is. A lap szerint az EU újabb szankciókat fontolgat, melyek megkerülhetik Budapest vétóját is.
