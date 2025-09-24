Előállt a farbával a finn elnök: a legkritikusabb pillanatban szegezné a kést Magyarország torkának

Szijjártó Péter külügyminiszter a The Guardiannek nyilatkozva kijelentette, hogy Magyarország nem mond le az orosz olajimportokról, mivel az ország energiaellátása csak így biztosítható – számolt be a hírről az Evenimentul Zilei.

Donald Trump amerikai elnök felszólította a NATO-tagokat – köztük Magyarországot –, hogy állítsák le az orosz olaj vásárlását.

Egyből Magyarországot támadták

A cikk arról is írt, hogy ezt az ötletet támogatja Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is.