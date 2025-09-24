Ft
olaj alexander stubb Magyarország energia Donald Trump Radoslaw Sikorski energiaellátás Szijjártó Péter Orbán Viktor Szlovákia

Előállt a farbával a finn elnök: a legkritikusabb pillanatban szegezné a kést Magyarország torkának

2025. szeptember 24. 12:14

Alexander Stubb szerint Európának nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára.

2025. szeptember 24. 12:14
null

Szijjártó Péter külügyminiszter a The Guardiannek nyilatkozva kijelentette, hogy Magyarország nem mond le az orosz olajimportokról, mivel az ország energiaellátása csak így biztosítható – számolt be a hírről az Evenimentul Zilei.

Donald Trump amerikai elnök felszólította a NATO-tagokat – köztük Magyarországot –, hogy állítsák le az orosz olaj vásárlását.

Egyből Magyarországot támadták

A cikk arról is írt, hogy ezt az ötletet támogatja Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is.

Alexander Stubb finn elnök szerint Európának nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára, mert továbbra is importálnak orosz energiát.

Orbán Viktor miniszterelnök kitart amellett, hogy fenntartsa a kapcsolatokat Moszkvával Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében, ugyanakkor támogatja Trump politikáját is. A lap szerint az EU újabb szankciókat fontolgat, melyek megkerülhetik Budapest vétóját is.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

