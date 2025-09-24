Előállt a farbával a finn elnök: a legkritikusabb pillanatban szegezné a kést Magyarország torkának

Egyértelmű üzenetet küldött a miniszter: „Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében”
„A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni” – jelentette ki közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Alexander Stubb szerint Európának nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára.
Szijjártó Péter külügyminiszter a The Guardiannek nyilatkozva kijelentette, hogy Magyarország nem mond le az orosz olajimportokról, mivel az ország energiaellátása csak így biztosítható – számolt be a hírről az Evenimentul Zilei.
Donald Trump amerikai elnök felszólította a NATO-tagokat – köztük Magyarországot –, hogy állítsák le az orosz olaj vásárlását.
A cikk arról is írt, hogy ezt az ötletet támogatja Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is.
Alexander Stubb finn elnök szerint Európának nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára, mert továbbra is importálnak orosz energiát.
Orbán Viktor miniszterelnök kitart amellett, hogy fenntartsa a kapcsolatokat Moszkvával Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében, ugyanakkor támogatja Trump politikáját is. A lap szerint az EU újabb szankciókat fontolgat, melyek megkerülhetik Budapest vétóját is.
