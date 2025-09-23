Egyértelmű üzenetet küldött a miniszter: „Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében”

Kellemetlen helyzetbe került Trump New Yorkban – az egész világ előtt adott taslit az ENSZ-nek (VIDEÓ)
Bizonyítékot szolgáltatott az Egyesült Államok elnöke, hogy remek formában van.
„A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni” – jelentette ki közösségi oldalán Szijjártó Péter.
„Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében,
a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni”
– írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.
A miniszter posztjához mellékelte az Indexen kedden megjelent cikket, amely szerint Donald Trump Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozón.
Az amerikai elnök a cikk szerint közölte ukrán kollégájával, hogy beszélni fog a barátjával, Orbán Viktorral, mire Zelenszkij úgy reagált, szerinte a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával.
(MTI)
