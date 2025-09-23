Kellemetlen helyzetbe került Trump New Yorkban – az egész világ előtt adott taslit az ENSZ-nek (VIDEÓ)

New York, New York: Zelenszkij újra bepróbálkozhat Trumpnál
Az ENSZ-csúcs az apropó.
Bizonyítékot szolgáltatott az Egyesült Államok elnöke, hogy remek formában van.
Tönkrement a mozgólépcső, Donald Trumpnak és a stábjának lépcsőznie kellett az ENSZ New York-i közgyűlésén. Ez már nem az első sérelem volt, ami az Egyesült Államok elnökét érte, nem véletlen, hogy ezt követően nem válogatta meg a szavait, kiosztotta a világszervezetet – mutatott rá videójában Deák Dániel.
„Hét háborút fejeztem be, mindegyik ország vezetőjével tárgyaltam, és még csak egy telefonhívást sem kaptam az ENSZ-től, amelyben felajánlották volna a segítségüket az alku véglegesítésében.
Az ENSZ-től csak egy mozgólépcsőt kaptam, amely felfelé menet pont a közepén állt meg. Ha a First Lady nem lenne jó formában, akkor elesett volna, de ő remek formában van.
Mindketten jó formában vagyunk, még mindig. Aztán egy súgógép, ami nem működött. Ez a két dolog, amit az ENSZ-től kaptam: egy rossz mozgólépcső és egy rossz súgógép”– fogalmazott Trump.
Mint arról beszámoltunk, nem ez az első „kellemetlenség”, amely az elmúlt napokban az Egyesült Államok elnökéhez kapcsolódik: szombat este ismét veszélybe került Donald Trump élete, miután megtámadták a helikopterét. Az amerikai Titkosszolgálat letartóztatott egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy lézerpointerrel világított a Marine One elnöki helikopterre, miközben az felszállt a Fehér Házból az elnökkel a fedélzetén.
A férfit egy tiszt vette észre, a Titkosszolgálat ügynökének az tűnt fel, hogy a férfi félmeztelenre vetkőzve magában beszél és hangoskodik. Később a férfi ugyanezzel a lézerrel az ügynökök szemébe is megpróbált belevilágítani.
A férfit letartóztatták.
Fotó: Leon Neal/POOL/AFP