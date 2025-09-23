Ft
09. 23.
kedd
ENSZ-székház New York Donald Trump

Kellemetlen helyzetbe került Trump New Yorkban – az egész világ előtt adott taslit az ENSZ-nek (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 19:30

Bizonyítékot szolgáltatott az Egyesült Államok elnöke, hogy remek formában van.

2025. szeptember 23. 19:30
null

Tönkrement a mozgólépcső, Donald Trumpnak és a stábjának lépcsőznie kellett az ENSZ New York-i közgyűlésén. Ez már nem az első sérelem volt, ami az Egyesült Államok elnökét érte, nem véletlen, hogy ezt követően nem válogatta meg a szavait, kiosztotta a világszervezetet – mutatott rá videójában Deák Dániel.

„Hét háborút fejeztem be, mindegyik ország vezetőjével tárgyaltam, és még csak egy telefonhívást sem kaptam az ENSZ-től, amelyben felajánlották volna a segítségüket az alku véglegesítésében.

Az ENSZ-től csak egy mozgólépcsőt kaptam, amely felfelé menet pont a közepén állt meg. Ha a First Lady nem lenne jó formában, akkor elesett volna, de ő remek formában van.

Mindketten jó formában vagyunk, még mindig. Aztán egy súgógép, ami nem működött. Ez a két dolog, amit az ENSZ-től kaptam: egy rossz mozgólépcső és egy rossz súgógép”– fogalmazott Trump.

Mint arról beszámoltunk, nem ez az első „kellemetlenség”, amely az elmúlt napokban az Egyesült Államok elnökéhez kapcsolódik: szombat este ismét veszélybe került Donald Trump élete, miután megtámadták a helikopterét. Az amerikai Titkosszolgálat letartóztatott egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy lézerpointerrel világított a Marine One elnöki helikopterre, miközben az felszállt a Fehér Házból az elnökkel a fedélzetén.

A férfit egy tiszt vette észre, a Titkosszolgálat ügynökének az tűnt fel, hogy a férfi félmeztelenre vetkőzve magában beszél és hangoskodik. Később a férfi ugyanezzel a lézerrel az ügynökök szemébe is megpróbált belevilágítani.

Fotó: Leon Neal/POOL/AFP

Uff-uff
2025. szeptember 23. 20:35
ENSZ : amikor valahol a világban kitör egy konfliktus, akkor másnap összeülnek 10 órakor, 11-re gyorsan hoznak egy semmitérő elítélő határozatot, majd 12-kor jól megebédelnek finomabbnál finomabb falatokból. Ebéd után még böfögnek egy két okosat, majd mennek sziesztázni, mint aki jól végezte dolgát. Szóval, az összes szakosított intézményével együtt be lehet zárni, mert semmi haszna nincs a világnak ezekből az ingyenélőkből.
pandalala
2025. szeptember 23. 20:32
Bajban van az ENSZ. Kiszáradt a gitt! :-DD
sersem
2025. szeptember 23. 20:22
Mi van Trump Orbánnal, és a magyarok orosz olaj vásárlásával kapcsolatos megjegyzésével? Hogy ő majd beszélni fog Orbánnal, aki erre leállitja a vásárlást?
ihavrilla
2025. szeptember 23. 20:07
És mi a kellemetlen helyzet?
