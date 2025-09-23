Kellemetlen helyzetbe került Trump New Yorkban – az egész világ előtt adott taslit az ENSZ-nek (VIDEÓ)

Tönkrement a mozgólépcső, Donald Trumpnak és a stábjának lépcsőznie kellett az ENSZ New York-i közgyűlésén. Ez már nem az első sérelem volt, ami az Egyesült Államok elnökét érte, nem véletlen, hogy ezt követően nem válogatta meg a szavait, kiosztotta a világszervezetet – mutatott rá videójában Deák Dániel.

„Hét háborút fejeztem be, mindegyik ország vezetőjével tárgyaltam, és még csak egy telefonhívást sem kaptam az ENSZ-től, amelyben felajánlották volna a segítségüket az alku véglegesítésében.

Az ENSZ-től csak egy mozgólépcsőt kaptam, amely felfelé menet pont a közepén állt meg. Ha a First Lady nem lenne jó formában, akkor elesett volna, de ő remek formában van.

Mindketten jó formában vagyunk, még mindig. Aztán egy súgógép, ami nem működött. Ez a két dolog, amit az ENSZ-től kaptam: egy rossz mozgólépcső és egy rossz súgógép”– fogalmazott Trump.