Trump élete ismét veszélybe került: megtámadták az elnök helikopterét

A férfit letartóztatták.
Szombat este az amerikai Titkosszolgálat letartóztatott egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy lézerpointerrel világított a Marine One elnöki helikopterre, miközben az felszállt a Fehér Házból Donald Trump elnökkel a fedélzetén – derül az NBC cikkéből.
A férfit egy tiszt vette észre. A Titkosszolgálat ügynökének az tűnt fel, hogy a férfi félmeztelenre vetkőzve magában beszél és hangoskodik.
A férfit Jacob Samuel Winklerként azonosították és amiatt állították elő, mert egy lézerpointert a Marine One, elnöki helikopterre irányított. Később a férfi ugyanezzel a lézerrel az ügynökök szemébe is megpróbált belevilágítani.
A vádirat szerint a férfi cselekedete
villanásos vakságot és a pilóta elvakítását okozhatta, ami a különösen alacsonyan történő repülés közben, más helikopterek és a Washington-emlékművel való üközést is eredményezhetett volna a Marine One számára.”
Letartóztatása után Jacob Samuel Winkler azt kiabálta, hogy „Bocsánatot kellene kérnem Donald Trumptól' és 'Bocsánatot kérek Donald Trumptól”.
A későbbi kihallgatáson Winkler beismerte, hogy valóban a Marine One-ra irányította a piros lézerpointert és azt mondta, nem tudta, hogy tilos lézert irányítani a helikopterre. Elmondása szerint különféle dolgokra szokott lézerrel világítani, például stoptáblákra.
A bíróság közölte azonban a férfival, hogy lézerpointerrel légi járműre irányítani szövetségi bűncselekmény, amelyért akár öt év börtönt és 250 000 dolláros pénzbírságot is vonhat maga után.
Nyiótkép: SAUL LOEB / AFP
