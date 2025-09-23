Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fehér Ház Marine One lézerpointer elnök helikopter Donald Trump

Trump élete ismét veszélybe került: megtámadták az elnök helikopterét

2025. szeptember 23. 13:00

A férfit letartóztatták.

2025. szeptember 23. 13:00
null

Szombat este az amerikai Titkosszolgálat letartóztatott egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy lézerpointerrel világított a Marine One elnöki helikopterre, miközben az felszállt a Fehér Házból Donald Trump elnökkel a fedélzetén – derül az NBC cikkéből.

Ezt is ajánljuk a témában

A férfit egy tiszt vette észre. A Titkosszolgálat ügynökének az tűnt fel, hogy a férfi félmeztelenre vetkőzve magában beszél és hangoskodik. 

A férfit Jacob Samuel Winklerként azonosították és amiatt állították elő, mert egy lézerpointert a Marine One, elnöki helikopterre irányított. Később a férfi ugyanezzel a lézerrel az ügynökök szemébe is megpróbált belevilágítani. 

A vádirat szerint a férfi cselekedete 

villanásos vakságot és a pilóta elvakítását okozhatta, ami a különösen alacsonyan történő repülés közben, más helikopterek és a Washington-emlékművel való üközést is eredményezhetett volna a Marine One számára.”

Letartóztatása után Jacob Samuel Winkler azt kiabálta, hogy „Bocsánatot kellene kérnem Donald Trumptól' és 'Bocsánatot kérek Donald Trumptól”.

A későbbi kihallgatáson Winkler beismerte, hogy valóban a Marine One-ra irányította a piros lézerpointert és azt mondta, nem tudta, hogy tilos lézert irányítani a helikopterre. Elmondása szerint különféle dolgokra szokott lézerrel világítani, például stoptáblákra.

A bíróság közölte azonban a férfival, hogy lézerpointerrel légi járműre irányítani szövetségi bűncselekmény, amelyért akár öt év börtönt és 250 000 dolláros pénzbírságot is vonhat maga után.

Nyiótkép: SAUL LOEB / AFP

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. szeptember 23. 15:38
" a férfi félmeztelenre vetkőzve magában beszél és hangoskodik " férfi?? .... max. egy elembétékuki!! .... :-D
Válasz erre
0
0
T. Péter
2025. szeptember 23. 15:15
Magyarul mutatónak szoktuk hívni.
Válasz erre
0
1
akitiosz
2025. szeptember 23. 14:19
Annyiszor akarják Trumpot megölni, hogy lassan elviszi egy szívinfarktus.
Válasz erre
0
2
triacus-2
2025. szeptember 23. 14:05
@titi77, 2025. szeptember 23. 13:57: Pedig megírta a haladó Nyugati, Független Objektív Sajtó is: - politico.com/news/2025/09/22/suspect-detained-marine-one-laser-00575459 - apnews.com/article/trump-marine-one-laser-pointer-7ccd03acad433f5a51eac2ad9ba3dd4f - euronews.com/2025/09/23/man-charged-with-aiming-laser-pointer-at-marine-one-helicopter-with-trump-aboard nekik már csak hiszel.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!