Kiderült, miért intett be Trumpnak Macron: komoly ambíciói vannak

Mindenkit meglepett Magyarország szövetségese Brüsszelben és Washingtonban: ezt még Zelenszkij is megértette
Egyértelmű az üzenet.
A nagy De Gaulle nyomdokaiba akar lépni a francia elnök.
Emmanuel Macron francia elnök ritkán kap otthon hősként ünneplést, ám hétfőn New Yorkban a világszínpadon mégis sikerült magára vonnia a figyelmet – véli a Politico.
Az ENSZ Közgyűlésén elmondott, félórás beszédében szenvedélyesen érvelt a palesztin állam elismerése mellett, amely szerinte igazságot szolgáltatna a palesztin népnek.
A liberális lap szerint, a szokatlanul hosszas tapsvihar nemcsak pillanatnyi dicsőséget hozott a hónapok óta népszerűségi válságban lévő elnöknek, hanem lehetőséget adott arra is, hogy a gaulle-ista hagyományokat idézve független, Washingtonnal szembeszegülő hangot üssön meg.
A Macron által felépített pillanat szándékosan idézte Dominique de Villepin 2003-as, Irak elleni háborút elutasító ENSZ-beszédét, amely sok franciának visszahozta Charles de Gaulle szellemiségét.
Bár Macron nem ment olyan messzire, mint egykor de Villepin – hiszen Izrael iránt baráti gesztusokat tett, és határozottan elítélte a Hamászt –,
fellépése mégis szembement Donald Trump és Benjámin Netanjahu álláspontjával, akik következetesen elutasítják a kétállami megoldást.
Az amerikai kormány „felelőtlennek” és „értelmetlennek” nevezte Macron kezdeményezését, míg Netanjahu azzal vádolta a francia elnököt, hogy a terrorizmust jutalmazza.
Franciaországban mindez ritka kivételként pozitív médiavisszhangot váltott ki.
A baloldali és centrista lapok történelmi napként ünnepelték a palesztin államiság ügyének felkarolását, egyedül a jobboldali Le Figaro helyezte háttérbe a hírt.
Ugyanakkor Macron számára ez csak rövid lélegzetvétel lehetett:
otthon továbbra is mély válsággal küzd, népszerűsége történelmi mélypontra süllyedt, és másfél év alatt öt miniszterelnököt fogyasztott el.
A palesztin állam elismerése körüli diplomáciai fellépés aligha oldja meg Macron politikai problémáit, de egy pillanatra mégis megidézte azt a „bizonyos Franciaország-eszmét”, amelyet De Gaulle oly gyakran hangoztatott.
Bár ez nem biztos, hogy újra fellobbantja a franciák szeretetét elnökük iránt, talán visszaadhat valamennyit abból a tiszteletből, amelyet a világpolitikai színpadon Franciaország önálló hangja jelentett.
