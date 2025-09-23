Kiderült, miért intett be Trumpnak Macron: komoly ambíciói vannak

Emmanuel Macron francia elnök ritkán kap otthon hősként ünneplést, ám hétfőn New Yorkban a világszínpadon mégis sikerült magára vonnia a figyelmet – véli a Politico.

Az ENSZ Közgyűlésén elmondott, félórás beszédében szenvedélyesen érvelt a palesztin állam elismerése mellett, amely szerinte igazságot szolgáltatna a palesztin népnek.

A liberális lap szerint, a szokatlanul hosszas tapsvihar nemcsak pillanatnyi dicsőséget hozott a hónapok óta népszerűségi válságban lévő elnöknek, hanem lehetőséget adott arra is, hogy a gaulle-ista hagyományokat idézve független, Washingtonnal szembeszegülő hangot üssön meg.

A Macron által felépített pillanat szándékosan idézte Dominique de Villepin 2003-as, Irak elleni háborút elutasító ENSZ-beszédét, amely sok franciának visszahozta Charles de Gaulle szellemiségét.

Bár Macron nem ment olyan messzire, mint egykor de Villepin – hiszen Izrael iránt baráti gesztusokat tett, és határozottan elítélte a Hamászt –,