09. 23.
kedd
Emmanuel Macron Franciaország Hamász Palesztina kétállami megoldás

Íme, Macron történelmi bejelentése az ENSZ-ben: Franciaország elismeri a palesztin államot

2025. szeptember 23. 06:06

Izrael már kijelentette, hogy nem ismeri el a kétállami megoldást – jöhet a nagy háború a Közel-Keleten is.

2025. szeptember 23. 06:06
null

Franciaország az izraeli és a palesztin nép közötti béke érdekében elismeri a palesztin államot – jelentette be hétfőn ünnepélyesen az ENSZ-ben mondott beszédében Emmanuel Macron francia elnök.

Eljött az idő – hangoztatta Macron a Franciaország és Szaúd-Arábia által kezdeményezett közel-keleti csúcstalálkozón, amelyen a kétállami megoldást vitatják meg.

„Történelmi felelősség nehezedik ránk. 

Mindent meg kell tennünk, hogy megőrizzük még a két állam – Izrael és Palesztina – egymás mellett békében élő államának a lehetőségét is” – tette hozzá.

A francia elnök közölte: egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának a feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.

Macron szerint annál is fontosabb a béke megteremtése, mert „néhány pillanatra vagyunk attól, hogy elveszítsük annak lehetőségét”.

„Eljött az idő, hogy kiszabadítsák a Hamász által foglyul ejtett túszokat. 

Eljött az idő, hogy leállítsák a háborút, Gáza bombázását, a tömeggyilkosságokat és a lakosság menekülését”

 – sorolta a francia elnök, aki kérte Izraelt, ne tegyen semmit, ami akadályozná az erre irányuló tárgyalásokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Fejszál bin Ferhán szaúdi külügyminisztérium felszólított minden országot, hogy ismerje el a palesztin államot, hozzájárulva ezzel a kétállami megoldáshoz, ami lehetővé teszi a békét, a stabilitást és a jólétet.

II. Albert monacói herceg is bejelentette, hogy hivatalosan elismeri a palesztin államot. 

António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy az államiság jog, nem pedig jutalom a palesztinoknak.

Mahmúd Abbász palesztin elnök felszólította a Hamászt, hogy tegye le a fegyvert, és elítélte a terrorszervezet által 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadást.

A Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke, akinek videóra felvett beszédét sugározták a tanácskozáson, miután nem kapott beutazási engedélyt az amerikai hatóságoktól, kijelentette: 

„a Hamásznak nem lesz semmilyen szerepe a kormányban, a Hamásznak és más csoportoknak le kell adniuk a fegyvereiket a Palesztin hatóságnak.”

„Elítéljük továbbá a polgári személyek megölését és fogvatartását, beleértve a Hamász 2023. október 7-i tetteit is” – mondta a palesztin vezető.

A kétállami megoldás az 1993. évi oslói megállapodások által lezárt béketárgyalások alapeleme volt. A folyamat azóta mindkét oldalon megrekedt.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem fog beleegyezni a kétállami megoldásba.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

pipa89
2025. szeptember 23. 09:18 Szerkesztve
Ez a vörös pajzsos mihaszna jobb lenne, ha a megbízóival együtt visszahúzódna az erkölcsi fertőtől, háborús vértől bűzlő páholyuk mélyére. A világnak nincs szüksége sem a pusztulásra, sem a pusztulást hordozókra!
Nasi12
2025. szeptember 23. 09:10 Szerkesztve
Ez olyan mint a vásárolj magyar terméket. Amikor a rendszerváltáskor mondtam betonba döngöltek miatta. Pl. a szerencsi mandulaszelet kapcsán. Majd amikor a magyar cégek külföldi kézbe kerültek, beindult ugyanazoktól az én szövegem. Mivelhogy Magyarországon gyártják. Csalárd bagázs😭 Micronék is akkor ismerik el amikor már szarrá lett bombázva, amikor az államiságnak irmagja sem maradt.
orwell-1985
2025. szeptember 23. 09:08
történelmi pillanat. történelmi pillanat? igen, történelmi pillanat, amikor a francia kül és belpolitikát már a bevándorlók diktálják. amig a francia társadalom teljessen megosztott és szétzilált addig a muzulmánok erős, konzisztens erőt képviselő közösség. pont ezt látta anno minden normális ember akinek volt és van némi "pig picture" képzelőereje. churchiltl idézem ide, nagyon pásszol: "ez még nem a vég, nem is a vég kezdete, de ez már a kezdet vége". kialakulóban a francia kalifátus, olyan rohamossan ami még magukat a terrorizmust támogató ls pénzelő államokat is meglep, pl katar saudi arábia, EAE, irán. a rettenetes államadósság, sacc/kb 3500milijár ojró, belső zavargások. macronnak még csak egy arab tavasz hiányzik, párizsban. meg is érdemlik, bőven. szívböl kívánom nekik a legroszabbat.
NeMá
2025. szeptember 23. 09:05
Lehet még fokozni a fegyverek árát!
