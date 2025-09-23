Íme, Macron történelmi bejelentése az ENSZ-ben: Franciaország elismeri a palesztin államot

Franciaország az izraeli és a palesztin nép közötti béke érdekében elismeri a palesztin államot – jelentette be hétfőn ünnepélyesen az ENSZ-ben mondott beszédében Emmanuel Macron francia elnök.

Eljött az idő – hangoztatta Macron a Franciaország és Szaúd-Arábia által kezdeményezett közel-keleti csúcstalálkozón, amelyen a kétállami megoldást vitatják meg.

„Történelmi felelősség nehezedik ránk.

Mindent meg kell tennünk, hogy megőrizzük még a két állam – Izrael és Palesztina – egymás mellett békében élő államának a lehetőségét is” – tette hozzá.

A francia elnök közölte: egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának a feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.