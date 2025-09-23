Íme, Macron történelmi bejelentése az ENSZ-ben: Franciaország elismeri a palesztin államot

Robert C. Castel Tarjányi Péternek: Mikor és mennyit élt háborúban, hány háborúban harcolt?
Tarjányi szerint a gázai civileknek nincsenek politikai céljaik a konfliktusban, ám Castel szemtanúként válaszol.
Izrael már kijelentette, hogy nem ismeri el a kétállami megoldást – jöhet a nagy háború a Közel-Keleten is.
Franciaország az izraeli és a palesztin nép közötti béke érdekében elismeri a palesztin államot – jelentette be hétfőn ünnepélyesen az ENSZ-ben mondott beszédében Emmanuel Macron francia elnök.
Eljött az idő – hangoztatta Macron a Franciaország és Szaúd-Arábia által kezdeményezett közel-keleti csúcstalálkozón, amelyen a kétállami megoldást vitatják meg.
„Történelmi felelősség nehezedik ránk.
Mindent meg kell tennünk, hogy megőrizzük még a két állam – Izrael és Palesztina – egymás mellett békében élő államának a lehetőségét is” – tette hozzá.
A francia elnök közölte: egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának a feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.
Macron szerint annál is fontosabb a béke megteremtése, mert „néhány pillanatra vagyunk attól, hogy elveszítsük annak lehetőségét”.
„Eljött az idő, hogy kiszabadítsák a Hamász által foglyul ejtett túszokat.
Eljött az idő, hogy leállítsák a háborút, Gáza bombázását, a tömeggyilkosságokat és a lakosság menekülését”
– sorolta a francia elnök, aki kérte Izraelt, ne tegyen semmit, ami akadályozná az erre irányuló tárgyalásokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Tarjányi szerint a gázai civileknek nincsenek politikai céljaik a konfliktusban, ám Castel szemtanúként válaszol.
Fejszál bin Ferhán szaúdi külügyminisztérium felszólított minden országot, hogy ismerje el a palesztin államot, hozzájárulva ezzel a kétállami megoldáshoz, ami lehetővé teszi a békét, a stabilitást és a jólétet.
II. Albert monacói herceg is bejelentette, hogy hivatalosan elismeri a palesztin államot.
António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy az államiság jog, nem pedig jutalom a palesztinoknak.
Mahmúd Abbász palesztin elnök felszólította a Hamászt, hogy tegye le a fegyvert, és elítélte a terrorszervezet által 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadást.
A Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke, akinek videóra felvett beszédét sugározták a tanácskozáson, miután nem kapott beutazási engedélyt az amerikai hatóságoktól, kijelentette:
„a Hamásznak nem lesz semmilyen szerepe a kormányban, a Hamásznak és más csoportoknak le kell adniuk a fegyvereiket a Palesztin hatóságnak.”
„Elítéljük továbbá a polgári személyek megölését és fogvatartását, beleértve a Hamász 2023. október 7-i tetteit is” – mondta a palesztin vezető.
A kétállami megoldás az 1993. évi oslói megállapodások által lezárt béketárgyalások alapeleme volt. A folyamat azóta mindkét oldalon megrekedt.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem fog beleegyezni a kétállami megoldásba.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat