Robert C. Castel Tarjányi Péternek: Mikor és mennyit élt háborúban, hány háborúban harcolt?

Robert C. Castel szerint Tarjányi Péter azon megállapítása, hogy a gázai civileknek nincsenek politikai céljaik a konfliktusban, a valóság teljes félreértésén alapul. A gázai civil lakosság számos, politikai motivációval végrehajtott cselekményről ismert, amelyekről a felmérések is árulkodnak – a csörtéről a Magyar Nemzet tudósított.

Emlékeztetnek, hogy Robert C. Castel egyik legutóbbi bejegyzésében

kritikával illette Tarjányi Péter azon kijelentését, miszerint a gázai civileknek a mostani konfliktusban nincsenek politikai céljaik.

A Magyar Nemzet főmunkatársa szerint ez az állítás naiv és félrevezető.

„A gázai civilek voltak azok, akik politikai céloktól mentesen,