gázai konfliktus Gázai övezet Tarjányi Péter Robert C. Castel terrorizmus Izrael gáza

Robert C. Castel Tarjányi Péternek: Mikor és mennyit élt háborúban, hány háborúban harcolt?

2025. szeptember 22. 06:35

Tarjányi szerint a gázai civileknek nincsenek politikai céljaik a konfliktusban, ám Castel szemtanúként válaszol.

2025. szeptember 22. 06:35
null

Robert C. Castel szerint Tarjányi Péter azon megállapítása, hogy a gázai civileknek nincsenek politikai céljaik a konfliktusban, a valóság teljes félreértésén alapul. A gázai civil lakosság számos, politikai motivációval végrehajtott cselekményről ismert, amelyekről a felmérések is árulkodnak – a csörtéről a Magyar Nemzet tudósított.

Emlékeztetnek, hogy Robert C. Castel egyik legutóbbi bejegyzésében 

kritikával illette Tarjányi Péter azon kijelentését, miszerint a gázai civileknek a mostani konfliktusban nincsenek politikai céljaik. 

A Magyar Nemzet főmunkatársa szerint ez az állítás naiv és félrevezető.

„A gázai civilek voltak azok, akik politikai céloktól mentesen, 

egy véreskezű terrorszervezetet szavaztak hatalomba

a Palesztin Autonómia második és egyben utolsó demokratikus választásán, az Úr 2006-ik évében” – írja a biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán.

Hozzáteszi:  „A politikai céloktól mentes gázai civilek voltak azok, akik 

ezrével ömlöttek át 2023. október 7-én a határon, 

a Nuhbe terrorkommandósait követve, gyilkolni, erőszakolni, fosztogatni a határ menti izraeli településeken. A holttesteiket ott láttam tucatjával a kibucok pázsitján, az országutakon, a határkerítés mellett. Még mindig politikai céloktól mentesen, 

ezek a gázai civilek voltak azok, akik az izraeli túszok egy részét elrabolták és fogva tartották/tartják.”

Castel felhívja a figyelmet arra is, hogy a gázai civilek voltak azok, akiknek 

a soraiból a Hamász és az Iszlám Dzshihád újra meg újra feltöltötte az állományát,

 az egymást követő vesztes csaták után.

A politikai célokat nélkülöző gázai civilek őrizték a terroristák megbízásából a túszokat, dolgoztatták, kínozták és éheztették őket.

Köztük Noa Argamanit, akinek a motorbiciklis képe a túszok jelképévé vált. A náci Németországtól eltérően Gázában egyetlen politikai célok nélküli civil sem akadt, aki a túszoknak a pártjára kelt volna, segítette volna őket. 

A megszökött túszokat elfogták, bántalmazták és újra a Hamász kezére adták őket. 

Még akkor is, ha a túsz történetesen egy izraeli beduin volt – Kaid Farhan el-Kadi” – folytatta Castel.  

A szakértő kritizálja Tarjányi Pétert azért is, mert kijelentését a háborús tapasztalatok ismerete nélkül tette, miközben a konfliktus komplexitását és a civil lakosság szerepét félreértelmezte. Castel szerint az elemzés inkább a közhelyeket erősíti, semmint tényeken alapuló, megbízható értékelést nyújt.

„Facebook-bejegyzését 

Tarjányi Péter azzal zárja le, hogy »aki azt hiszi, hogy ebből a válságból béke születik, az sohasem élt háborúban«.

 Erre már kénytelen vagyok visszakérdezni, hogy 

Tarjányi úr ezt honnan tudja? Mikor és mennyit élt háborúban? Hány háborúban harcolt és milyen tapasztalatai vannak

 például a gerillahadviseléssel való megküzdés terén? De ha a szakvéleményét inkább a helyszínspecifikus tudásra alapozza, akkor érdemes megkérdezni, hogy 

mennyi időt töltött Gázában a háború alatt?

 Vagy akár előtte? 

Hány közel-keleti nyelvet beszél és milyen releváns ismeretei vannak a régióval kapcsolatban?”

 – teszi fel a kérdéseket bejegyzésében a biztonságpolitikai szakértő.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

