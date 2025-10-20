Baj után jó hír: folytatódik a tűzszünet a Közel-Keleten – nem sikerült a Hamász provokációja Izrael ellen

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette: utasítást adott a hadseregnek, hogy határozott erővel lépjen fel a Hamász tűzszünetsértéseivel szemben.

Jiszráél Kac izraeli védelmi miniszter pedig közölte, hogy

a tűzszünet keretében kijelölt ütközőzóna-vonalat (a „sárga vonalat”), amely mögé az izraeli erőknek vissza kellett vonulniuk, sokkal láthatóbbá fogják tenni, és annak megsértése esetén fegyvert fognak használni.

Itamar Bengvír nemzetbiztonsági miniszter az X-en felszólította a kormányfőt, hogy adjon utasítást a hadseregnek „a harci cselekmények teljes körű és teljes erővel való újraindítására a Gázai övezetben”.

Ezzel szemben