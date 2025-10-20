Ft
10. 20.
hétfő
tűzszünet Izrael Hamász izraeli hadsereg

Baj után jó hír: folytatódik a tűzszünet a Közel-Keleten – nem sikerült a Hamász provokációja Izrael ellen

2025. október 20. 06:12

A palesztin agressziót mértékkel kezeli a zsidó állam.

2025. október 20. 06:12
null

Ahogy megírtuk, Washington értesítette a gázai békemegállapodás aláírásakor jelen lévő országokat, hogy 

„hiteles jelentések szerint a Hamász palesztin civileket akar megtámadni”.

A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket, belépve a „sárga vonalnak” nevezett gázai ütközőzónába, ezzel súlyosan megsértve a két fél között egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszünetet – közölte vasárnap az izraeli hadsereg.

A Hamász fegyveresei többek között rakétagránátot és mesterlövészpuskát is használtak

– ismertette a hadsereg, hozzátéve, hogy két izraeli katona életét vesztette.

A Kan, az izraeli közszolgálati televízió és más izraeli médiumok vasárnap arról számoltak be, hogy Izrael feltételezett Hamász-célpontokat támadott az övezet déli részén, Rafahban, főként a levegőből.

Az izraeli hadsereg nem sokkal később közölte, hogy 

válaszul a katonáikat ért támadásokra csapásokat mértek a szélsőségesekre.

A hadsereg egyik szóvivője kilátásba helyezte, hogy további megtorló csapások is lehetségesek a Hamász ellen.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette: utasítást adott a hadseregnek, hogy határozott erővel lépjen fel a Hamász tűzszünetsértéseivel szemben.
Jiszráél Kac izraeli védelmi miniszter pedig közölte, hogy

a tűzszünet keretében kijelölt ütközőzóna-vonalat (a „sárga vonalat”), amely mögé az izraeli erőknek vissza kellett vonulniuk, sokkal láthatóbbá fogják tenni, és annak megsértése esetén fegyvert fognak használni.

Itamar Bengvír nemzetbiztonsági miniszter az X-en felszólította a kormányfőt, hogy adjon utasítást a hadseregnek „a harci cselekmények teljes körű és teljes erővel való újraindítására a Gázai övezetben”.

Ezzel szemben 

a Hamász fegyveres szárnya közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás betartása mellett

a Gázai övezet teljes területén. Hozzátették, hogy nincs tudomásuk semmilyen összecsapásról Rafah térségéből, és már március óta nincsenek kapcsolatban az ottani csoportokkal, mert az izraeli megszállás elvágta őket tőlük.

Az izraeli hadsereg este bejelentette, hogy ismét betartja a tűzszünetet.

„A politikai vezetés utasítására és

 a Hamász tűzszünetsértéseire válaszul végrehajtott több súlyos támadást követően a hadsereg megkezdte a tűzszünet ismételt betartását”

 – áll az izraeli hadsereg Telegram-csatornáján közzétett üzenetben.

Egyben figyelmeztettek, hogy a tűzszünet bármilyen megsértésére határozottan reagálni fognak.

A palesztin egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy az izraeli hatóságok a tűzszüneti megállapodás keretében átadták nekik 15 halott palesztin fogoly holttestét.

Az izraeli hadsereg már pénteken is közölte, hogy a tűzszünet ellenére „terroristák” tüzet nyitottak katonákra Rafah környékén,

de egy katona sem sérült meg. Emellett egy „terrorista csoport” Hán Júnisznál megközelítette az ott harcállást felvevő izraeli katonákat. A hadsereg közölte: továbbra is mindent megtesz a közvetlen fenyegetések elhárítására.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

