Orbán Viktor összegezte a közel-keleti tanulságokat: A békéhez tárgyalni kell az oroszokkal is!

Békekonferencia: Orbán Viktor egyiptomi szerepe egyedülálló volt
Jelzésértékű, hogy az uniós intézményrendszerből egyedül az Európai Tanács elnökét hívták meg. Ki, miért vett részt az egyiptomi békecsúcson?
A miniszterelnök szerint amíg Brüsszelben hangzatos nyilatkozatokat szövegeznek évek óta, az amerikaiak diplomáciai munkával békét csináltak.
Ahogy korábban megírtuk, Donald Trump meghívásának eleget téve Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vett a történelmi Békecsúcson Egyiptomban. Az eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írták alá a Közel-Keleti Béketervet, ami pontot tett a térség országai között évek óta húzódó konfliktusokra.
Az eseményre való meghívás felértékelte Magyarország diplomáciai helyzetét.
Most Orbán Viktor Facebookon üzent a tanulságokkal kapcsolatban.
„Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten. Egyvalamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk.
Kívülről néztük az egész folyamatot.
Míg Brüsszelben két éve szövegezik szakmányban a hangzatos nyilatkozatokat, addig a Közel-Keleten az amerikaiak és szövetségeseik szépen, lassan, állhatatos diplomáciai munkával békét csináltak. Mi pedig tapsolhattunk” – fogalmazott.
Hozzátette:
„Ha nem kapnak észbe Brüsszelben, ez a sors vár majd ránk Ukrajnában is. A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre. Vagy csinálhatunk úgy, mint az amerikaiak. De ahhoz tárgyalni kell az oroszokkal is.
Kitartóan és a saját érdekeink szerint.”
