10. 15.
Közel-Keleti Béketerv Törökország Donald Trump Katar Orbán Viktor Egyiptom

Orbán Viktor összegezte a közel-keleti tanulságokat: A békéhez tárgyalni kell az oroszokkal is!

2025. október 15. 08:10

A miniszterelnök szerint amíg Brüsszelben hangzatos nyilatkozatokat szövegeznek évek óta, az amerikaiak diplomáciai munkával békét csináltak.

2025. október 15. 08:10
null

Ahogy korábban megírtuk, Donald Trump meghívásának eleget téve Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vett a történelmi Békecsúcson Egyiptomban.  Az eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írták alá a Közel-Keleti Béketervet, ami pontot tett a térség országai között évek óta húzódó konfliktusokra. 

Az eseményre való meghívás felértékelte Magyarország diplomáciai helyzetét.

Most Orbán Viktor Facebookon üzent a tanulságokkal kapcsolatban.

„Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten. Egyvalamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk. 

Kívülről néztük az egész folyamatot. 

Míg Brüsszelben két éve szövegezik szakmányban a hangzatos nyilatkozatokat, addig a Közel-Keleten az amerikaiak és szövetségeseik szépen, lassan, állhatatos diplomáciai munkával békét csináltak. Mi pedig tapsolhattunk” – fogalmazott.

Hozzátette: 

„Ha nem kapnak észbe Brüsszelben, ez a sors vár majd ránk Ukrajnában is. A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre. Vagy csinálhatunk úgy, mint az amerikaiak. De ahhoz tárgyalni kell az oroszokkal is.

 Kitartóan és a saját érdekeink szerint.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

