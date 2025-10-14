Ft
10. 14.
kedd
békecsúcs Magyarország tűzszünet Donald Trump Izrael Hamász közel-kelet Orbán Viktor Egyiptom Egyesült Államok

Békekonferencia: Orbán Viktor egyiptomi szerepe egyedülálló volt

2025. október 14. 17:23

Jelzésértékű, hogy az uniós intézményrendszerből egyedül az Európai Tanács elnökét hívták meg. Ki, miért vett részt az egyiptomi békecsúcson?

2025. október 14. 17:23
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, október 13-án Sharm el-Sejkben tartották meg a Gázával kapcsolatos békecsúcsot, amelynek Egyiptom államfője, Abdel Fattah el-Sisi és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump volt a házigazdája.

Orbán Viktor a meghívott nemzetközi vezetők sorában az egyiptomi békecsúcson
Orbán Viktor a meghívott nemzetközi vezetők sorában az egyiptomi békecsúcson
Forrás: Evan Vucci / POOL / AFP

Huszonegy ország és számos nemzetközi szervezet delegációja vett részt a megbeszéléseken, az egyes meghívottak részvételét, vagy éppen távolmaradását azonban eltérő megfontolások indokolták. Az eseményen különös figyelem irányult Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelenlétére és fogadtatására, az eseményre való meghívás felértékelte Magyarország diplomáciai helyzetét.

A cél: béke Gázában

A találkozónak Egyiptom adott otthont házigazdaként a Vörös-tenger partján fekvő Sharm el-Sejk városában. A vezető szerep természetesen az Egyesült Államoké volt, amelynek képviseletében Donald Trump elnök

  • véglegesítette az Izrael és Hamász terrorszervezet közötti tűzszünetet,
  • a fogolycseréről szóló megállapodást és
  • a humanitárius segítségnyújtás módjait.

Ezen felül – hosszabb távon – szó volt

  • a Gázai övezet újjáépítéséről és
  • az ezt szavatolni hivatott biztonsági keretek előkészítéséről is.

Ki, miért utazott a Vörös-tenger partjára?

A meghívottak listája bár népes volt, mutatkoznak benne feltűnő hiányok, és sokak számára meglepő delegációk is feltűntek az eseményen. Érdemes sorra venni a résztvevőket, és azt, hogy milyen szerepük volt a csúcstalálkozón.

Törökország és Katar: Előbbit Recep Tayyip Erdoğan elnök, utóbbit emír Tamím bin Hamad Ál Száni képviselte. A két állam hosszabb idő óta regionális közvetítőszerepet játszik a humanitárius egyeztetésekben, és részvételük növeli a megállapodás legitimitását a muszlim világban.

Jordánia: II. Abdullah király most is a közvetlen szomszéd és biztonsági partner szerepében képviselte országát a palesztinokat érintő ügyben. Országa meghívását a gázai biztonsági erők képzésében tett erőfeszítései is indokolták.

Öböl-menti államok: Az Öböl-menti Együttműködési Tanács tagjait – Kataron kívül – az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Bahrein és Kuvait képviselték a találkozón, akik pénzügyi és humanitárius szerepük miatt fontosak: ezek az országok jelentős forrásokat és logisztikai támogatást biztosíthatnak az újjáépítéshez.

Kanada: Az Egyesült Államok északi szomszédját Mark Carney miniszterelnök képviselte, az ország pedig szintén a humanitárius segítségnyújtásban és az újjáépítésben vállalhat szerepet. Emellett részvétele az észak-amerikai kontinens egységes nemzetközi fellépését, illetve elkötelezettségét is hangsúlyozta a kérdésben.

Európai államok: Franciaország, Németország, Olaszország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Hollandia, Görögország és Norvégia politikai és pénzügyi szereplőkként voltak jelen: a kontinens részvétele szükséges volt a humanitárius és újjáépítési csomagokhoz, valamint a nemzetközi politikai konszenzus biztosításához.

Magyarország: Kelet-Európát egyedüli meghívottként Orbán Viktor miniszterelnök képviselte.

Politikai felkiáltójel

Orbán Viktor meghívása rendhagyó és egyben jelzésértékű volt: a magyar kormány – ha nem is hagyományos közel-keleti szereplőként, de a nemzetközi béketörekvések egyik aktív szószólójaként – diplomáciai jelenlétet akart vállalni a válság rendezésében.

A magyar miniszterelnök részvétele komoly nemzetközi figyelmet kapott, miután Donald Trump személyesen is üdvözölte, illetve megszólította a magyar kormányfőt és elismeréssel szólt Orbán Viktorról, illetve erőfeszítéseiről.

Sőt, nyílt támogatásáról is biztosította a jövő évi országgyűlési választásokon.

A magyar kormány számára ez vitathatatlan diplomáciai siker: Orbán Viktor személyes megjelenése lehetővé tette, hogy Budapest szorosabb kapcsolatokat építsen ki a kulcsszereplőkkel, és aktív részese legyen a közel-keleti konszolidációs folyamatnak.

A nemzetközi sajtó egy része ezt a lépést úgy értékelte, mint Magyarország erősödő önálló diplomáciájának demonstrációját.

Hol maradt a két főszereplő és az EU?

Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt eredetileg meghívták, ám végül nem vett részt az eseményen: hivatalos indokként egy vallási ünnepet és az egyéb hivatalos elfoglaltságokkal való dátumütközést hozta fel, ugyanakkor a sajtóban megjelent beszámolók szerint

Törökország erőteljes tiltakozása – Erdoğan kilátásba helyezte, hogy nem vesz részt a csúcson, ha azon Netanjahu is jelen lesz – és belpolitikai-gazdasági megfontolások is szerepet játszottak abban, hogy távol maradt az eseménytől.

A Hamász ugyanakkor nem is szerepelt a hivatalos meghívottak között, és eddig is közvetítőkön keresztül érintkezett a nemzetközi közösséggel.

Fontos kiemelni, hogy a találkozóra az uniós intézmények közül egyedül az Európai Tanács elnöke, António Costa kapott meghívást.

Sem az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, sem az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber nem kapott meghívást Donald Trumptól az egyiptomi békecsúcsra.

***

Fotó: Yoan VALAT / POOL / AFP

ÖszödiBöszme
•••
2025. október 14. 18:55 Szerkesztve
Magyarország nem Kelet-Európában van. Aki ezt nem tudja, az ne írjon újságot. Magyarország Közép-Európában van. Pont.
balatontihany-25
2025. október 14. 18:52
Az a tény, hogy Trump elnök Orbán Viktort nyilvánosan is külön köszöntötte és méltatta, óriási elismerés a magyar miniszterelnöknek és Magyarországnak.
csapláros
•••
2025. október 14. 18:49 Szerkesztve
nuevoreynuevaleycsapláros 2025. október 14. 18:39 ..."Nincs liberalnacik elleni harc. Ez csak kampanyelem. Brusszelt nem foglaljuk el, Trump 3 ev mulva repul, de mar 1 ev mulva az idokozik utan fel fog puhulni. Aztan a megmaradt EU penzt is elveszik a dagitol. Ismered a mondast: Ha a nyugat nem szarik, a magyar nem eszik"... NE HAZUDJ: 2010 óta folyik a harc a LIBERÁLNÁCIZMUS elleni harc, az illiberális pénz és gazdaságpolitikával, Soros beavatkozásai ellen (a forint és az OTP buktatási kísérletei), a Soros által zsebre rakott 270 körüli EP képviselő, a Kóhnbandita, az isiászos, a Sargentini és további 3 jelentés stb. stb. Persze, hogy NEM MI és lehet, hogy egyáltalán nem lesz Brüsszel elfoglalva, mert 3-4 év múlva majd az új svéd, német, francia kalifátusok muzulmánjai végzik ezt majd el. Trump is felpuhulhat, de 4-5 év múlva leszarjuk az Eu-t, mert akkorra már a MOSTANI VILÁGKÖZPONT, a TÁVOL-KELET asztaláról eszik a magyar.
nyafika
2025. október 14. 18:47
Most képzeld el, az USA Elnöke csak úgy leáll haverkodni egy TiSzaros idegbeteg, alkoholista bunkóval? Pedig ezt várta a szekta...Messiás, csókolják a lábad, hiszünk benned! Apátoknak a lófaszát, nagyívben le vagytok szarva, ha kell, Apacs Indiánok hozzák a bőven szaró lovaikat. Lehet két kanállal zabálni...
