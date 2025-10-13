Ft
magyarországi békecsúcs Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

Donald Trump pár perccel a békemegállapodás után: „Orbán Viktor remek vezető” (VIDEÓ)

2025. október 13. 19:38

Az Egyesült Államok elnöke elmondta, szerinte Orbán Viktor nyerni fog áprilisban.

2025. október 13. 19:38
null

Donald Trump az egyiptomi békecsúcson külön figyelmet szentelt hazánknak és Orbán Viktornak.

Orbán Viktor egy remek vezető”

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke.

Trump elmondta azt is, hogy már a legutóbbi magyarországi választások során is támogatta Orbán Viktort, utalva ezzel a két politikus remek kapcsolatára.

Magyarországon hamarosan újra választások lesznek, ahol Orbán Viktor ismét remekül fog szerepelni”

– méltatta hazánk miniszterelnökét Trump, valamint megköszönte neki azt, hogy Magyarország támogatja Trump Amerikáját.

Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP

