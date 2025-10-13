Donald Trump pár perccel a békemegállapodás után: „Orbán Viktor remek vezető” (VIDEÓ)

Már semmi nem áll Trump útjában: a következő célpont Oroszország
Az amerikai elnök Jeruzsálemben közölte, hogy a közel-keleti tűzszünet után Oroszország ügye kerül napirendre.
Az Egyesült Államok elnöke elmondta, szerinte Orbán Viktor nyerni fog áprilisban.
Donald Trump az egyiptomi békecsúcson külön figyelmet szentelt hazánknak és Orbán Viktornak.
Orbán Viktor egy remek vezető”
– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke.
Trump elmondta azt is, hogy már a legutóbbi magyarországi választások során is támogatta Orbán Viktort, utalva ezzel a két politikus remek kapcsolatára.
Magyarországon hamarosan újra választások lesznek, ahol Orbán Viktor ismét remekül fog szerepelni”
– méltatta hazánk miniszterelnökét Trump, valamint megköszönte neki azt, hogy Magyarország támogatja Trump Amerikáját.
Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP
