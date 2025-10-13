Már semmi nem áll Trump útjában: a következő célpont Oroszország

„Viktor!” – így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson (VIDEÓ)
Az amerikai elnök szinte el sem akarta engedni a magyar kormányfőt.
Az amerikai elnök Jeruzsálemben közölte, hogy a közel-keleti tűzszünet után Oroszország ügye kerül napirendre.
Donald Trump amerikai elnök Izraelben, a kneszetben tartott beszédében kijelentette:
a közel-keleti békefolyamat lezárása után Oroszország kérdése kerül napirendre.
Az amerikai elnök izraeli látogatás történelmi jelentőségű, hiszen az amerikai elnök közvetítésével jött létre a tűzszünet Izrael és a Hamász között, amely véget vethet a több mint két éve tartó háborúnak.
Trump Jeruzsálemben Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel tárgyalt „a terror és halál korszakának lezárásáról, a hit és remény korszakának kezdetéről” beszélt. Az elnök a megállapodást „a Közel-Kelet történelmi hajnalának” nevezte.
A beszéd után Trump Egyiptomba, Sarm es-Sejkbe utazott, ahol több tucat állam- és kormányfő – köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök – részvételével tartanak nemzetközi találkozót a békefolyamat lezárásáról.
Az amerikai elnök ugyan megemlítette, hogy Iránnal is szükség volna új megállapodásra, de hangsúlyozta:
Először végezzünk Oroszországgal. Koncentráljunk először Oroszországra”.
Trump kijelentése új szakaszt jelezhet az amerikai külpolitikában, amelyben Washington ismét vezető szerepre törekszik a világ konfliktusainak rendezésében – akár az orosz–ukrán háború kérdésében is.
