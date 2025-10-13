Ft
10. 13.
hétfő
Ukrajnában béke tűzszünet orosz-ukrán háború Trump

Már semmi nem áll Trump útjában: a következő célpont Oroszország

2025. október 13. 19:27

Az amerikai elnök Jeruzsálemben közölte, hogy a közel-keleti tűzszünet után Oroszország ügye kerül napirendre.

2025. október 13. 19:27
null

Donald Trump amerikai elnök Izraelben, a kneszetben tartott beszédében kijelentette:

 a közel-keleti békefolyamat lezárása után Oroszország kérdése kerül napirendre. 

Az amerikai elnök izraeli látogatás történelmi jelentőségű, hiszen az amerikai elnök közvetítésével jött létre a tűzszünet Izrael és a Hamász között, amely véget vethet a több mint két éve tartó háborúnak.

Trump Jeruzsálemben Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel tárgyalt „a terror és halál korszakának lezárásáról, a hit és remény korszakának kezdetéről” beszélt. Az elnök a megállapodást „a Közel-Kelet történelmi hajnalának” nevezte.

A beszéd után Trump Egyiptomba, Sarm es-Sejkbe utazott, ahol több tucat állam- és kormányfő – köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök – részvételével tartanak nemzetközi találkozót a békefolyamat lezárásáról.

Az amerikai elnök ugyan megemlítette, hogy Iránnal is szükség volna új megállapodásra, de hangsúlyozta: 

Először végezzünk Oroszországgal. Koncentráljunk először Oroszországra”.

Trump kijelentése új szakaszt jelezhet az amerikai külpolitikában, amelyben Washington ismét vezető szerepre törekszik a világ konfliktusainak rendezésében – akár az orosz–ukrán háború kérdésében is.

Nyitókép: Yoan VALAT / POOL / AFP

***

zsugabubus-2
2025. október 13. 20:58
Hangember az a Trump, nagy csalódás. A mostani "béke" is csak kérészéletű szemfényvesztés, a zsidók nem fognak leállni. Összeszedték a túszokat, innentől mehet a nagyüzemi palesztin irtás.
Válasz erre
2
2
llnnhegyi
•••
2025. október 13. 20:46 Szerkesztve
alenka!-:) Ha erre jársz. Először is fogadd mély részvétemet ! Másodszor: Trump-Putyin megállapodásra számítok. UKrajna keleti részét elvesztette.
Válasz erre
2
0
llnnhegyi
2025. október 13. 20:44
Itt csak az orosz- usa megállapodás a döntő. Ukrajna vesztett!
Válasz erre
1
1
SzkeptiKUSS
2025. október 13. 20:43
Engem nem zavar, ha megy az adok kapok szájkarate, csak a mészárlást hagyják abba. Ehhez pedig kell a Trump nyomásgyakorlás. Oroszország rengeteget fejlődött, nekik is van mit veszíteni, ha az eszkaláció bekövetkezne. Zselinek nincs mit veszíteni, mert már elveszítette az országa 5-ét és visszaszerezni már nem tudja, még akkor sem, ha a Nato belépne, mert akkor mind megdöglünk.
Válasz erre
3
0
