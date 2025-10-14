Robert C. Castel a Mandinernek: Trump felértékelte Magyarországot, és ez óriási diplomáciai siker

Hétfőn két év után hazatérhetett az utolsó húsz izraeli túsz Gázából. Ezzel párhuzamosan Donald Trump is ellátogatott Izraelbe, ahol bejelentette: a háborúnak vége. Az amerikaiak által szorgalmazott békemegállapodást hétfőn Sharm es-Sejkben négyen írták alá egy nagy békekonferencia keretében: Egyiptom, Törökország, Katar és az Egyesült Államok. De vajon tényleg beköszöntött a béke a Közel-Keleten? Erről kérdeztük Robert C. Castelt, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadóját és a Magyar Nemzet főmunkatársát.

Fotó: Evan Vucci / POOL / AFP

„Ez egy olyan siker, amivel nem lehet vitatkozni”

A szakértő elmondta: a háborúnak a jelenlegi fordulója lezárult. „Ezekben a háborúkban már nem látunk olyat, hogy egy hadihajó fedélzetén aláírnak egy megadási szerződést, vagy felhúzzák a fehér zászlót…. Ez a háború már évtizedek óta zajlik. Ez a kör most valószínűleg lezárult, csupán azért, mert a Trump elnök azt mondta, hogy ez a kör lezárult. Ha történik valami egy pár nap múlva, akkor azt már másképp fogják hívni, mert az elnök számára fontos, hogy lezártnak tekintjük ezt a háborút” – mondta Robert C. Castel.

Trump 20 pontos béketervével kapcsolatban elmondta: a terv első fázisa, vagyis a túszok kiszabadítása sikerrel járt. „Ez egy olyan siker, amivel nem lehet vitatkozni” – jelentette ki a biztonságpolitikai szakértő. Hozzátette: a nyugati politikusok, és az izraeli ellenzék is azt állította, hogy Izraelnek meg kell állítania a háborút, kivonulnia Gázából, és csak akkor kapja vissza a túszokat. Ezzel szemben Izrael bent is maradt Gázában és ki is szabadultak a túszok.