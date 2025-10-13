Izrael végre fellélegzett: hazatértek a túszok, a többi meg a holnap gondja

Izraelben éppen ma este köszönt be a Szimchát Tóra, a Tóra örömünnepe, amely lezárja az őszi zsidó ünnepeket. Ennek különösen nagy jelentősége abból is fakad, hogy ez az ünnep két évvel ezelőtt éppen október 7-én este köszöntött be, mikor egész Izrael gyászba borult, és a hadsereg még a kibucok utcáin harcolt a Hamász terroristáival. Ma azonban a gyász ünnepbe fordult: két év várakozás után Izrael végre elmondhatja: egyetlen életben levő izraelit sem tartanak fogva Gázában a terroristák.

Hazatértek az izraeli túszok: Omri Miran magyar-izraeli férfi két év után ölelheti át édesapját. Israeli Army / AFP

Hétfő reggel az izraeliek jó hírre ébredtek: a Hamász az izraeli túszok közül hetet átadott a Vöröskeresztnek. A második csoportba tizenhárman tartoztak, akik láthatóan rosszabb állapotban voltak, mint az első hét, őket néhány órával később engedték el.

Egyes elemzők az utolsó pillanatig aggódtak, hogy a Hamász nem tartja be a megegyezést, amely részben igaznak is bizonyult: a húsz életben levő túszt ugyan visszaadták, de a huszonnyolc holttestből, csak négy meggyilkolt túsz földi maradványait adták át.