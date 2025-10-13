Izrael végre fellélegzett: hazatértek a túszok, a többi meg a holnap gondja

Végre megtörténik, amire az egész világ várt: megszületik a béke Közel-Keleten, a Hamász átadta az első izraeli túszokat
Donald Trump béketerve valósággá válik.
Könnyek és nevetés váltja egymást Izraelben: hazatérhettek az utolsó izraeli túszok. Az izraeli társadalom feje felett ugyan már ott lebeg, hogy ez még mindig nem jelenti, hogy eljött a béke, de egyelőre mindenki ünnepel.
Izraelben éppen ma este köszönt be a Szimchát Tóra, a Tóra örömünnepe, amely lezárja az őszi zsidó ünnepeket. Ennek különösen nagy jelentősége abból is fakad, hogy ez az ünnep két évvel ezelőtt éppen október 7-én este köszöntött be, mikor egész Izrael gyászba borult, és a hadsereg még a kibucok utcáin harcolt a Hamász terroristáival. Ma azonban a gyász ünnepbe fordult: két év várakozás után Izrael végre elmondhatja: egyetlen életben levő izraelit sem tartanak fogva Gázában a terroristák.
Hétfő reggel az izraeliek jó hírre ébredtek: a Hamász az izraeli túszok közül hetet átadott a Vöröskeresztnek. A második csoportba tizenhárman tartoztak, akik láthatóan rosszabb állapotban voltak, mint az első hét, őket néhány órával később engedték el.
Egyes elemzők az utolsó pillanatig aggódtak, hogy a Hamász nem tartja be a megegyezést, amely részben igaznak is bizonyult: a húsz életben levő túszt ugyan visszaadták, de a huszonnyolc holttestből, csak négy meggyilkolt túsz földi maradványait adták át.
A tűzszüneti megegyezés alapján 20 életben levő túszt engedett el a Hamász: Alon Ohel, Ariel Cunio, David Cunio, Avinatan Or, Bar Kupershtein, Eitan Avraham Mor, Eitan Horn, Elkana Bohbot, Evyatar David, Gali Berman, Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Maksym Harkin, Matan Angrest, Matan Zangauker, Nimrod Cohen, Omri Miran, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Yosef-Chaim Ohana.
Az Egyesült Államok által szorgalmazott és az arab és muszlim nemzetek támogatását is élvező megállapodás első fázisa a mostani tűzszünet, amely október 10-én lépett életbe. A megegyezés elvileg lezárna azt a két éve tartó háborút, amely a Hamasz október 7-ei barbár támadásával indult.
A 20 életben levő túszért cserébe Izrael több, mint 1900 palesztin bűnözőt és terroristát engedett el, köztük olyanokat is, akik életfogytiglani börtönbüntetésüket töltötték az izraeli börtönökben.
Izrael nagy árat fizet a mai nap öröméért: az izraeli igazságügyi minisztérium pénteken közzétette annak a 250 fogvatartottnak a listáját, akik gyilkosságért és halálos támadásokban való részvételért életfogytiglanra ítéltek, és akiket a Hamásszal kötött megállapodás részeként szabadon engednek.
A szabadon bocsájtottak között van Imad Qawasmeh, aki 2004 óta 16 életfogytiglanra ítélt büntetést tölt, mert részt vett egy merényletben, amely 2004. augusztus 31-én 16 izraeli állampolgár életét követelte. Egy másik, szabadon bocsájtott Hamász-tag Qassem Aref Khalil al-Asafreh, akit 2019-ben letartóztattak, miután részt vett egy késeléses támadásban Gush Etzionban, amelyben meggyilkolt egy 18 éves jesiva-diákot, Dvir Soreket. S ez csak két példa a 250 közül. Az izraeli radikális jobboldali pártok éppen emiatt nem támogatták a megegyezést, mivel az ilyen cserék során elengedett terroristákat a palesztinok hősként ünneplik, és a szabadságot általában a tevékenységük folytatására használják.
A felvételek tanúsága szerint Izrael szerte ünnepi volt a hangulat, és sokan kivetítőkön követték a túszok hazatérését, és családok újraegyesítését.
Ezúttal a Hamász kezéből kivették az irányítást, az amerikaiak nem engedték, hogy propaganda átadó keretében engedjék el a túszokat.
Ennek ellenére a Hamász még egyszer utoljára megpróbálta bevetni a pszcihológiai terrorját: megendgedték a második csoportban levő túszoknak, hogy egy-egy maszkos terrorista jelenlétében felhívják a családtagjaikat.
A videókon azonban az látszik, hogy a sokat átélt családtagok higgadtan kezelték a helyzetet és a Hamász terroristáinak a jelenléte ellenére is biztatták a férfiakat, hogy tartsanak ki, mert már csak pár óra és hazatérnek.
A túszok hazatérése már megszokott menetrend szerint haladt: az övezetben a Hamász átadta őket a Vöröskeresztnek, amely aztán az IDF által ellenőrzött területre vitte őket. Az IDF ezt követően a Re'im katonai bázisra vitte a volt túszokat, ahol találkozhattak a családtagjaikkal, és innen a családjukkal együtt helikopterrel repültek át a több már előkészített kórházba, ahol megkezdhetik hosszú rehabiltiációjukat.
Bár minden túsz a saját lábán jött ki Gázából, mindegyikük több tíz kilóval soványabb, mint két évvel ezelőtt, és sokuknak vannak olyan súlyos sérülései, amelyet két év alatt nem kezeltek.
Ráadásul komoly pszichológiai megpróbáltatáson vannak túl, hiszen ellentétben a magánházakban tartott túszokkal, az alagútakban őrzött túszok egyedül a Hamász terroristáitól kaptak híreket, így például sokuk nem is tudta, hogy rokonaival mi történt október 7-én.
Az amerikai elnök a túszokkal egyidőben szállt le Izraelben, ahol rövid látogatást tett, amelyet az izraeli médiában „megérdemelt diadalútnak” nyilvánítottak.
Trump a kampánya során megígérte a túszok kiszabadulását, és be is tartotta ezt az ígéretét.
Izraelben általános lelkesedéssel fogadták, bár a béketerve további pontjaival kapcsolatban még nagy a szkepticizmus.
A Kneszetben többen is beszéltek Trump előtt, akik mind méltatták az amerikai elnököt, akit a „béke elnökének” neveztek. Trump maga egy rendkívül hosszú és szerteágazó beszédet mondott.
Az elnök kijelentette hogy mindig is kiállt Izrael mellett, és ígéretet tett arra, hogy ezt a jövőben is folytatni fogja.
Trump kiemelte a túszok családjainak bátorságát, akik közül sokakkal személyesen is találkozott.
„Amit tettetek, az csoda. Nézzétek meg a méreteiteket. Nézzétek meg az esélyeiteket, amikor mindez elkezdődött... Ma nagyobb biztonságban vagytok, erősebbek vagytok és jobban tisztelnek benneteket, mint bármikor Izrael történelmében. Régen azt mondták, hogy nem fogtok létezni. Ma már nem mondják ezt.”
„Az Isten, aki egykor népe között lakozott ebben a városban, még mindig arra hív minket, a Szentírás szavaival élve, hogy forduljunk el a gonosztól és tegyünk jót, keressük a békét és törekedjünk rá” – mondta Trump rá nem jellemző pátosszal a nagy tapsvihar közepette.
Az izraeli elemzők nem győzték hangsúlyozni, hogy Trump ugyan a háború befejezéséről és békéről beszélt, de amíg a Hamász nem rakja le végleg a fegyvert, és adja át az ellenőrzést egy civil hatóságnak, addig csak időszakos lesz a béke.
Trump a rövid látogatás után hétfő este már meg is érkezett Egyiptomban, ahol egy nagy konferenciára került sor, ahol Gáza jövőjéről tárgyaltak, és amire Trump meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt is. Izrael nem vett részt a találkozón, bár Netanjahut az utolsó pillantban meghívták a miniszterelnök az ünnepre hivatkozva nem ment el.
bármit is hoznak a következő napok: ma Izrael ünnepel, mert a túszok nem túszok többé.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump béketerve valósággá válik.
Nyitókép: Mostafa Alkharouf / ANADOLU / Anadolu via AFP