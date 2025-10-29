Ft
10. 29.
szerda
10. 29.
szerda
Eli Sharabi Magyarország túsz Izrael Hamász szemtanú

Magyarországra látogat Eli Sharabi, aki 491 napot töltött a Hamász fogságában

2025. október 29. 11:10

Budapestre látogat Eli Sharabi, az izraeli túszdráma egyik legismertebb túlélője, akit a Hamász 2023. október 7-én rabolt el, és 491 napnyi fogság után szabadult Gázából.

2025. október 29. 11:10
eli sharabi

Eli Sharabinak a terroristák 2023. október 7-én megölték a feleségét, két lánygyermekét, őt pedig elrabolták. Megrendítő történetét a most magyarul is megjelenő Túsz című könyvében meséli el, amely Izrael leggyorsabban fogyó bestsellere lett.

Sharabi november közepén személyesen látogat Magyarországra, ahol beszél majd túlélésről, hitről és reményről. 

Útjára testvére kíséri el. Családjuk nemrég nehéz időszakon ment át: visszakapták testvérük holttestét Gázából, akit a Hamász szintén elrabolt és a fogság során meggyilkolt. 

A Túsz nemcsak személyes vallomás, hanem történelmi tanúságtétel is. Sharabi kendőzetlen őszinteséggel idézi fel a Be’eri kibuc elleni támadás borzalmait és a gázai alagutak mélyén töltött hónapokat.

Eli az egyik legidősebb túlélő túsz, aki ma már Izrael megtörhetetlen erejének jelképe. A Time címlapján szerepel, a legnagyobb tévécsatornáknak ad interjút, jól beszél arabul, családapa és elismert szakmai múltja van.

Eli Sharabi a túszok ügyének nemzetközi nagykövete lett. Elmesélte a történetét a Fehér Házban – ahol Donald Trump személyesen fogadta -, a londoni Downing Streeten és az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is. Magyarországi látogatása különleges alkalom: lehetőséget ad arra, hogy a hazai közönség is meghallja egy szemtanú hiteles, megrendítő hangját – azt az üzenetet, amit 491 nap poklából hozott vissza. Eli Sharabi személyesen is találkozik majd az olvasóival és dedikálja is a könyvét.

