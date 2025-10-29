Magyarországra látogat Eli Sharabi, aki 491 napot töltött a Hamász fogságában

Eli Sharabinak a terroristák 2023. október 7-én megölték a feleségét, két lánygyermekét, őt pedig elrabolták. Megrendítő történetét a most magyarul is megjelenő Túsz című könyvében meséli el, amely Izrael leggyorsabban fogyó bestsellere lett.

Sharabi november közepén személyesen látogat Magyarországra, ahol beszél majd túlélésről, hitről és reményről.

Útjára testvére kíséri el. Családjuk nemrég nehéz időszakon ment át: visszakapták testvérük holttestét Gázából, akit a Hamász szintén elrabolt és a fogság során meggyilkolt.

A Túsz nemcsak személyes vallomás, hanem történelmi tanúságtétel is. Sharabi kendőzetlen őszinteséggel idézi fel a Be’eri kibuc elleni támadás borzalmait és a gázai alagutak mélyén töltött hónapokat.