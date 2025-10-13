Ft
nemzetközi vöröskereszt béke tűzszünet Donald Trump Izrael Hamász

Végre megtörténik, amire az egész világ várt: megszületik a béke Közel-Keleten, a Hamász átadta az első izraeli túszokat

2025. október 13. 08:06

Donald Trump béketerve valósággá válik.

2025. október 13. 08:06
null

A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén. Az elsőként átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre – közölte az MTI.

 Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran, 

mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal.

A Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi őket, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Emilio Morenatti

id. Horváth József
•••
2025. október 13. 09:08 Szerkesztve
netanjahu háborús bűnös veszített, nem jött össze a totális népirtás, mert a világ ellene fordult!! Tüntetések, ENSZ, stb., ...! Hogyan lehet e kudarcból kimászni égés nélkül? Egyszerű! trump-bohóc-csicskásra, illetve majdnem Nobel díjasra kenjük a hirtelen "békét" !
Válasz erre
1
1
id. Horváth József
•••
2025. október 13. 08:47 Szerkesztve
Ügy - ürügy? Ok - álok? Önvédelmi háború - területfoglalás, népirtás? A korábbi (2025. február - április) túszalku után 59 túsz volt, akik közül 35 volt a halott! Hogyan lett ebből 48 túsz, azaz 20 élő túsz és 28 halott? Néhány színjáték-statiszta felmondott?? Túszok - statiszták?
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. október 13. 08:45
"Végre megtörténik, amire az egész világ várt: megszületik a béke Közel-Keleten, a Hamász átadta az első izraeli túszokat" Mindenki tudja; megszületik a nagyon ideiglenes, átmeneti instabil béke! Izrael nem érte el meghirdetett célját, Gáza palesztin-mentesítését, Gáza bekebelezését! Kétségtelen, Izraelnek a továbblépéshez rendeznie kell Gáza kérdését, hogy sor kerülhessen Jordániára, Libanonra, Szíriára, majd Egyiptomra, végre elragadva tőlük a Szuezi-csatornát... A Csatorna megszerzésére már l956 októberében már tettek kísérletet, mely akciónak biztosításában a magyarságot is részvételre kényszerítették egy dicső forradalom formájában, felmérhetetlen károkat okozva a magyarságnak... -és nemcsak a halott áldozatokon keresztül, hanem a magyarság, és elsősorban a mobil magyar fiatalság külföldre való távozásával, nemzettörő demográfiai űrt hagyva hátra! Az 1956-os vérvesztesség nagyobb volt, mint a kétezres évek "devizahiteles" terrormerénylete. Pisztolyt senki fejéhez nem tartottak.
Válasz erre
0
0
Héja
2025. október 13. 08:42
Pár ezer palesztin terrorista és bűnöző, versus két tucat izraeli. Lesz baja velük a szerencsétlen gázaiaknak. Már most fegyveres hatcot vívnak más gázai terrorcsoportokkal.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!