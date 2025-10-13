Végre megtörténik, amire az egész világ várt: megszületik a béke Közel-Keleten, a Hamász átadta az első izraeli túszokat

Nem hagyta szó nélkül Trump Nobel-díjának elmarasztalását a Fehér Ház: A politikai szempontok felülírják a valódi béketeremtés érdemeit
A Fehér Ház szerint a döntés ismét megmutatta, hogy a díj odaítélésében a politika megelőzi a békét.
Donald Trump béketerve valósággá válik.
A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén. Az elsőként átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre – közölte az MTI.
Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran,
mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal.
A Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi őket, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra.
(MTI)
Nyitókép: MTI/AP/Emilio Morenatti