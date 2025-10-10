Ft
Fehér Ház Donald Trumpnak Washingtonban Nobel-békedíj

Nem hagyta szó nélkül Trump Nobel-díjának elmarasztalását a Fehér Ház: A politikai szempontok felülírják a valódi béketeremtés érdemeit

2025. október 10. 15:56

A Fehér Ház szerint a döntés ismét megmutatta, hogy a díj odaítélésében a politika megelőzi a békét.

2025. október 10. 15:56
null

Heves bírálatot váltott ki Washingtonban, hogy a Nobel-békedíjat idén nem Donald Trumpnak, hanem a venezuelai ellenzéki vezetőnek, Maria Corina Machadónak ítélte oda a norvég bizottság. A Fehér Ház szerint a döntés ismét megmutatta, hogy a díj odaítélésében a politika megelőzi a békét.

Steven Cheung, a Fehér Ház szóvivője az X-en közzétett üzenetében úgy fogalmazott: „Trump elnök továbbra is békemegállapodásokat köt, háborúkat zár le és életeket ment. Humanitárius szíve van, és soha nem lesz hozzá fogható, aki puszta akaraterejével képes hegyeket megmozgatni.” 

Hozzátette: 

A Nobel-bizottság döntése világosan jelzi, hogy a politikai szempontok felülírják a valódi béketeremtés érdemeit”.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Trump a díj kihirdetése előtt nem sokkal tűzszüneti és túsz-megállapodást jelentett be a gázai háborúban, amit több nemzetközi szereplő is előrelépésként értékelt.

Bár az elnök egyelőre nem reagált hivatalosan a döntésre, pénteken támogatóinak videóit osztotta meg saját platformján, a Truth Social-ön, amely a gázai egyezményt ünnepli.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

