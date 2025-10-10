Nem hagyta szó nélkül Trump Nobel-díjának elmarasztalását a Fehér Ház: A politikai szempontok felülírják a valódi béketeremtés érdemeit

Heves bírálatot váltott ki Washingtonban, hogy a Nobel-békedíjat idén nem Donald Trumpnak, hanem a venezuelai ellenzéki vezetőnek, Maria Corina Machadónak ítélte oda a norvég bizottság. A Fehér Ház szerint a döntés ismét megmutatta, hogy a díj odaítélésében a politika megelőzi a békét.

Steven Cheung, a Fehér Ház szóvivője az X-en közzétett üzenetében úgy fogalmazott: „Trump elnök továbbra is békemegállapodásokat köt, háborúkat zár le és életeket ment. Humanitárius szíve van, és soha nem lesz hozzá fogható, aki puszta akaraterejével képes hegyeket megmozgatni.”

Hozzátette:

A Nobel-bizottság döntése világosan jelzi, hogy a politikai szempontok felülírják a valódi béketeremtés érdemeit”.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Trump a díj kihirdetése előtt nem sokkal tűzszüneti és túsz-megállapodást jelentett be a gázai háborúban, amit több nemzetközi szereplő is előrelépésként értékelt.