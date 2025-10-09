Történelmi pillanat: így értesült Trump a közel-keleti tűzszünetről (VIDEÓ)

Sajtóértesülések szerint Trumpnak jóvá kellett hagynia egy közleményt a saját közösségi platformján, a Truth Social-ön, hogy elsőként jelenthesse be a tűzszünet hírét. Nem sokkal később valóban megjelent az elnök bejegyzése, amelyben arról tájékoztatta követőit, hogy az Egyiptomban zajló tárgyalások eredményeként Izrael és a Hamász képviselői megállapodtak a tűzszünet első lépéséről.

Büszkén jelentem be, hogy Izrael és a Hamász is hozzájárult a béketerv első lépéseihez”

– írta meg az örömhírt Trump közösségi-média felületén.

Hozzátette, hogy a megállapodás első lépéseként a Hamász szabadon engedi a túszait, Izrael pedig visszavonja a katonáit egy előre egyeztetett vonalig. Az elnök utalt arra is, hogy ez nem csak egy ideiglenes, hanem egy „erős, tartós és örök érvényű” békekötés lesz. A tárgyalások során minden fél egyenlő bánásmódban részesül majd.