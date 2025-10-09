Történelmi pillanat: így értesült Trump a közel-keleti tűzszünetről (VIDEÓ)

Megvan a megállapodás: kiszabadulhatnak a Hamász által elrabolt túszok
Donald Trump hozta tető alá a békét.
Marco Rubio szakította meg az elnök kerekasztal-beszélgetést és súgta az elnök fülébe a hírt.
Donald Trump amerikai elnök éppen egy belpolitikai témájú, nyilvános kerekasztal-beszélgetést vezetett, amikor külügyminisztere, Marco Rubio személyesen tájékoztatta a közel-keleti tűzszüneti tárgyalások eredményéről – látható a Sky News új X-bejegyzésében.
Rövid egyeztetés után Trump a sajtó kérdésére elmondta, hogy „nagyon közel van a közel-keleti béke”,
majd jelezte, hogy azonnal a fejleményekre kell koncentrálnia.
Sajtóértesülések szerint Trumpnak jóvá kellett hagynia egy közleményt a saját közösségi platformján, a Truth Social-ön, hogy elsőként jelenthesse be a tűzszünet hírét. Nem sokkal később valóban megjelent az elnök bejegyzése, amelyben arról tájékoztatta követőit, hogy az Egyiptomban zajló tárgyalások eredményeként Izrael és a Hamász képviselői megállapodtak a tűzszünet első lépéséről.
Büszkén jelentem be, hogy Izrael és a Hamász is hozzájárult a béketerv első lépéseihez”
– írta meg az örömhírt Trump közösségi-média felületén.
Hozzátette, hogy a megállapodás első lépéseként a Hamász szabadon engedi a túszait, Izrael pedig visszavonja a katonáit egy előre egyeztetett vonalig. Az elnök utalt arra is, hogy ez nem csak egy ideiglenes, hanem egy „erős, tartós és örök érvényű” békekötés lesz. A tárgyalások során minden fél egyenlő bánásmódban részesül majd.
Donald Trump úgy fogalmazott, „nagy nap ez az arab világnak, Izraelnek, a környező országoknak, valamint az Egyesült Államoknak is”. Az elnök bejegyzése lezárásaként megköszönte a segítséget Egyiptomnak, Katarnak és Törökországnak a béketárgyalások létrejöttében.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
