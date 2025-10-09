Megvan a megállapodás: kiszabadulhatnak a Hamász által elrabolt túszok

Hétfőn szabadon engedhetik a több mint két éve fogságban lévő izraeli túszókat Gázából: Donald Trump amerikai elnök szerint megszületett a megállapodás Izrael és a Hamász között a gázai békeegyezmény első szakaszában. A zsidó állam cserébe visszavonja a csapatait addig a vonalig, amiben megállapodtak a felek.

A hírt megerősítette a terrorszervezet és Jeruzsálem is, a palesztinok azonban a BBC-nek elmondták, Izrael is szabadon enged elítélteket, ám még nem kaptak végleges listát róluk.

Az Egyesült Államok mellett Katar, Egyiptom és Törökország is részt vett a megállapodás létrejöttében. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott a közösségi oldalán, hogy a megállapodás diplomáciai siker nemzeti és erkölcsi győzelem országa számára.

A részletekről csütörtökön dönt az izraeli politikai vezetés, amennyiben jóváhagyják, Izraelnek 24 órája van visszavonulni, ha ez megvan, 72 óra lesz az izraeli túszok szabadon engedésére.