10. 09.
csütörtök
10. 09.
csütörtök
Megvan a megállapodás: kiszabadulhatnak a Hamász által elrabolt túszok

2025. október 09. 06:18

Donald Trump hozta tető alá a békét.

2025. október 09. 06:18
Hétfőn szabadon engedhetik a több mint két éve fogságban lévő izraeli túszókat Gázából: Donald Trump amerikai elnök szerint megszületett a megállapodás Izrael és a Hamász között a gázai békeegyezmény első szakaszában. A zsidó állam cserébe visszavonja a csapatait addig a vonalig, amiben megállapodtak a felek. 

A hírt megerősítette a terrorszervezet és Jeruzsálem is, a palesztinok azonban a BBC-nek elmondták, Izrael is szabadon enged elítélteket, ám még nem kaptak végleges listát róluk. 

Az Egyesült Államok mellett Katar, Egyiptom és Törökország is részt vett a megállapodás létrejöttében. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott a közösségi oldalán, hogy a megállapodás diplomáciai siker nemzeti és erkölcsi győzelem országa számára. 

A részletekről csütörtökön dönt az izraeli politikai vezetés, amennyiben jóváhagyják, Izraelnek 24 órája van visszavonulni, ha ez megvan, 72 óra lesz az izraeli túszok szabadon engedésére. 

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

3atti3
2025. október 09. 07:05
Érdekes, izrael bűnözőket, gyilkosokat kénytelen elengedni míg a terrorista "állam" ártatlan fesztiválozókat, akiket állatként tartottak a gyilkosok börtönkörülményeikhez képest. Amíg a Hamasz létezik béke ott nem lesz. Amíg a radikális iszlám létezik a világon béke nem lesz.
vi-ktt
2025. október 09. 07:01
A cionáci rezsim MAGA gyilkolta le a kibuc lakóinak egy részét IS! Merkava tankokkal lőtték szét azokat a lakóházakat, ahol a hamasz terroristái elbarikádozták magukat! Itt láthatod a saját szemeddel: rumble.com/v4ii20t-investigation-finds-israeli-military-likely-involved-in-october-7-friendly-.html?e9s=src_v1_upp A cionáci rezsim TUDATOSAN MÉSZÁROLTA LE a túszokat IS, akárcsak a Supernova Fesztiválon! youtube.com/watch?v=_9-u8LwhiZk youtube.com/watch?v=m9Ja8zHUjlw Ezt a háborút Nyahú tervezte és szervezte, még hozzá úgy hogy a saját elhárító központját IS KUSSOLTATTA, annak érdekében, hogy a mészárlás megtörténhessen! en.wikipedia.org/wiki/Unit_8200 (a szöveg végén a BIZONYÍTÉK!)
vi-ktt
2025. október 09. 06:59
Hogy nem szakad rátok az Ég! Trump a Rothschildok ebe, aki elhozza a békét... Trump egy cionáci féreg, akit cionáci férgek helyeztek az USA élére, Irán lerohantatása céljával. youtube.com/watch?v=W3FrhA_zzWc
chief Bromden
2025. október 09. 06:58
Majd ejtünk egy könnycseppet a túszejtőkért, fogvatartóikért is, ha MOSZAD teljesíti az ígéretét.
