Nagy volt az aggodalom: kiderült, miért került kórházba Donald Trump

A Fehér Ház hétfőn részletes tájékoztatást adott Donald Trump októberi MRI-vizsgálatáról, így válaszolva azokra a kérdésekre, hogy miért vetették alá a 79 éves elnököt fejlett képalkotó vizsgálatnak a Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban – számolt be a CNBC.

Karoline Leavitt sajtótájékoztatón olvasta fel a vizsgálat összefoglalóját, kiemelve, hogy az MRI Trump „átfogó, vezetői fizikai vizsgálatának” része volt.