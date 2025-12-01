Nagy volt az aggodalom: kiderült, miért került kórházba Donald Trump

Tényleg közel a háború vége? Lássunk tisztán a béketervek és tárgyalások káoszában!
Közleményt adott ki a Fehér Ház.
A Fehér Ház hétfőn részletes tájékoztatást adott Donald Trump októberi MRI-vizsgálatáról, így válaszolva azokra a kérdésekre, hogy miért vetették alá a 79 éves elnököt fejlett képalkotó vizsgálatnak a Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban – számolt be a CNBC.
Karoline Leavitt sajtótájékoztatón olvasta fel a vizsgálat összefoglalóját, kiemelve, hogy az MRI Trump „átfogó, vezetői fizikai vizsgálatának” része volt.
A Fehér Ház szerint a vizsgálatot rutin jelleggel, megelőző céllal végezték, annak érdekében, hogy kiszűrjék a potenciális problémákat és megerősítsék a szervezet rendeltetésszerű működését.
Dr. Sean Barbabella, Trump orvosa szerint a kardiovaszkuláris vizsgálat nem mutatott érszűkületre, véráramlási zavarra, illetve a szív és a nagyobb erek rendellenességeire utaló jeleket.
Az orvos beszámolója szerint a szívüregek normális méretűek, az érfalak simák és egészségesek voltak, és nem volt jele gyulladásnak vagy vérrögképződésnek. Minden fő szerv egészségesnek és jól vérellátottnak tűnt, akut vagy krónikus problémát nem fedeztek fel.
Az MRI-eredmények közzétételét a hétvégén sürgették, miután Tim Walz minnesotai kormányzó, a 2024-es elnökjelölt Kamala Harris mellett induló demokrata alelnökjelölt, felszólította Trumpot az eredmények nyilvánosságra hozatalára.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
