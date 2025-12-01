Tényleg közel a háború vége? Lássunk tisztán a béketervek és tárgyalások káoszában!

hogy csökkentse a felére az Ukrán Fegyveres Erők létszámát,

mondjon le bizonyos típusú nyugati fegyverekről,

vonják ki az ukrán csapatokat Donyeck megye teljes területéről,

rögzítsék Ukrajna semleges státuszát,

állítsák vissza az orosz nyelv és az orosz egyház jogait,

valamint csökkentsék az amerikai katonai segélyeket.

A béketerv még a legvisszafogottabb vélemények szerint is „nagyon oroszbarát” volt, amely az európai szövetségesek felháborodását váltotta ki. Másrészt az elemzők rámutattak, hogy az oroszoknak még ez a kedvező terv sem lenne feltétlen elegendő ahhoz, hogy befejezzék a harcokat.

A felháborodást követően Trump nyitottnak mutatkozott a tárgyalásokra, és Marco Rubio külügyminiszter egyeztetni kezdett az európaiakkal, valamint Dan Driscoll államtitkár Ukrajnába repült, hogy tárgyaljon az ukránokkal.