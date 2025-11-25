Újabb fordulat: a Telegraph szerint két táborra szakadt Trump kabinetje az ukrán béketervvel kapcsolatban

Ukrajna ügyében JD Vance és Marco Rubio mélyen eltérő véleményen vannak a béke elérése érdekében követendő útról – és akinek a víziója diadalmaskodik, az nyomot hagy a nyugati világ biztonsági architektúráján – írja a Telegraph.

Az egyik sarokban áll az izolacionista alelnök, aki a „realisztikus” megközelítést támogatja. A másik oldalon pedig a külügyminiszter áll, aki a hagyományos Republikánus Párt harcias szárnyát testesíti meg.

A múlt héten Vance tűnt a felemelkedőben lévőnek. Ő volt az, aki felhívta Volodimir Zelenszkijt, hogy ismertesse a 28 pontos terv feltételeit. Ezt a hívást követte Dan Driscollnak, az amerikai hadsereg titkárának, és Vance közeli barátjának a személyes látogatása Kijevben. Driscoll figyelmeztetett, hogy az elnök türelme fogytán van: Kijevnek el kell fogadnia, hogy a frontvonalon összeomlás fenyegeti, és területeket kell átadnia Oroszországnak.