11. 25.
kedd
JD Vance Ukrajna Donbasz orosz-ukrán háború Oroszország Egyesült Államok Telegraph

Újabb fordulat: a Telegraph szerint két táborra szakadt Trump kabinetje az ukrán béketervvel kapcsolatban

2025. november 25. 20:04

JD Vance alelnök a gyors lezárást, Macro Rubio külügyminiszter viszont az ukránoknak legideálisabb megoldást szorgalmazza.

2025. november 25. 20:04


Ukrajna ügyében JD Vance és Marco Rubio mélyen eltérő véleményen vannak a béke elérése érdekében követendő útról – és akinek a víziója diadalmaskodik, az nyomot hagy a nyugati világ biztonsági architektúráján – írja a Telegraph. 

Az egyik sarokban áll az izolacionista alelnök, aki a „realisztikus” megközelítést támogatja. A másik oldalon pedig a külügyminiszter áll, aki a hagyományos Republikánus Párt harcias szárnyát testesíti meg. 

A múlt héten Vance tűnt a felemelkedőben lévőnek. Ő volt az, aki felhívta Volodimir Zelenszkijt, hogy ismertesse a 28 pontos terv feltételeit. Ezt a hívást követte Dan Driscollnak, az amerikai hadsereg titkárának, és Vance közeli barátjának a személyes látogatása Kijevben. Driscoll figyelmeztetett, hogy az elnök türelme fogytán van: Kijevnek el kell fogadnia, hogy a frontvonalon összeomlás fenyegeti, és területeket kell átadnia Oroszországnak.

A Fehér Házban a politikát gyakran alulról építik fel. 

Trump elnök megállapodást akar Ukrajnában, de a végső termék összetevőit alárendeltjeire bízta.

A Telegraph szerint, ha teljes mértékben támogatta volna a 28 pontos tervet, amelyet Steve Witkoff és Kirill Dmitriev, Oroszország legfőbb tárgyalója írt, akkor Ukrajna végül kénytelen lett volna elfogadni azt. 

Trump azonban visszavonult, mondván, hogy ez nem „a végső ajánlat”, miután Kijevben és egész Európában heves tiltakozások törtek ki. Ez lehetőséget adott Rubiónak a beavatkozásra, aki azóta napokig tartó intenzív tárgyalásokat folytatott az ukrán delegációval Genfben.

Rubio akcióban

Hétfő délutánra a 28 pontos tervet állítólag lecsökkentették és átalakították. Az Ukrajnával szemben támasztott legvitatottabb követeléseket – a Donbasz erődített területeinek átadását, a hadsereg létszámának korlátozását és a NATO-ba való belépés tilalmát – enyhítették, és visszaküldték a kijevi és washingtoni elnököknek.

Rubio nem vett részt az eredeti javaslat kidolgozásában, és csak nemrégiben vonták be a folyamatba. 

A terv másolatát csak november 18-án, Mohammed bin Salman szaúdi koronaherceg fehér házi látogatása során kapta meg. Néhány órával később az Axios elsőként számolt be a terv létezéséről.

A hétvégén a szenátorokkal folytatott, később kiszivárgott telefonbeszélgetés során Rubio állítólag csupán orosz javaslatnak nevezte a tervet. Később nyilvánosan visszakozott, és az X-en azt írta, hogy a tervet az Egyesült Államok készítette, Oroszország és Ukrajna közreműködésével.

Steve Bannon, akit Vance-hez közelinek tartanak, a The Telegraphnak azt mondta, hogy Rubiót „megalázták” azok a szenátorok, akik kiszivárogtatták a megállapodás tervezetével kapcsolatos kritikáját.

A külügyminiszter által vezetett erőfeszítésekre utalva hozzátette: 

A brüsszeli, londoni és washingtoni neokonzervatív elit az általuk elpusztított Ukrajna holtteste körül kering.”

A Fehér Házhoz közeli források szerint Vance és Rubio továbbra is együtt dolgoznak, bár nem nyíltan. 

Bármely végleges megállapodást a szenátusnak kell ratifikálnia, ha az Egyesült Államok részéről szerződésszintű kötelezettségvállalásokat – például biztonsági garanciákat – igényel.

Európa annak szurkol, hogy Rubio terve nyerjen, azonban nagy kérdés, hogy az oroszok elfogadják-e az átalakított verziót. 

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

akitiosz
2025. november 25. 22:36
Az ukránoknak legideálisabb megoldást szorgalmazni ugyan lehet, de realizálni nem.
Válasz erre
1
0
catalina11
2025. november 25. 22:05
Újabb fordulat: a Telegraph szerint két táborra szakadt Trump kabinetje az ukrán béketervvel kapcsolatban" sőt Trump is kettészakadt. A Telegraph szerint.
Válasz erre
1
0
GrumpyGerald
2025. november 25. 21:41
Vagy csak egy afféle Dickens-i, jó rendőr-rossz rendőr duettet látunk...
Válasz erre
1
0
SzkeptiKUSS
2025. november 25. 21:26
Rubio gesztusaiból én is vontam le következtetéseket velünk kapcsolatban. Nem volna jó, ha a Trump kabinetet szétzilálná a belső ellentét.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!