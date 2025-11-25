Újabb fordulat: a Telegraph szerint két táborra szakadt Trump kabinetje az ukrán béketervvel kapcsolatban

Szívbemarkoló nyilatkozattal törték meg a csendet az ukrán toborzók által megvert magyar férfi szülei
JD Vance alelnök a gyors lezárást, Macro Rubio külügyminiszter viszont az ukránoknak legideálisabb megoldást szorgalmazza.
Ukrajna ügyében JD Vance és Marco Rubio mélyen eltérő véleményen vannak a béke elérése érdekében követendő útról – és akinek a víziója diadalmaskodik, az nyomot hagy a nyugati világ biztonsági architektúráján – írja a Telegraph.
Az egyik sarokban áll az izolacionista alelnök, aki a „realisztikus” megközelítést támogatja. A másik oldalon pedig a külügyminiszter áll, aki a hagyományos Republikánus Párt harcias szárnyát testesíti meg.
A múlt héten Vance tűnt a felemelkedőben lévőnek. Ő volt az, aki felhívta Volodimir Zelenszkijt, hogy ismertesse a 28 pontos terv feltételeit. Ezt a hívást követte Dan Driscollnak, az amerikai hadsereg titkárának, és Vance közeli barátjának a személyes látogatása Kijevben. Driscoll figyelmeztetett, hogy az elnök türelme fogytán van: Kijevnek el kell fogadnia, hogy a frontvonalon összeomlás fenyegeti, és területeket kell átadnia Oroszországnak.
A Fehér Házban a politikát gyakran alulról építik fel.
Trump elnök megállapodást akar Ukrajnában, de a végső termék összetevőit alárendeltjeire bízta.
A Telegraph szerint, ha teljes mértékben támogatta volna a 28 pontos tervet, amelyet Steve Witkoff és Kirill Dmitriev, Oroszország legfőbb tárgyalója írt, akkor Ukrajna végül kénytelen lett volna elfogadni azt.
Trump azonban visszavonult, mondván, hogy ez nem „a végső ajánlat”, miután Kijevben és egész Európában heves tiltakozások törtek ki. Ez lehetőséget adott Rubiónak a beavatkozásra, aki azóta napokig tartó intenzív tárgyalásokat folytatott az ukrán delegációval Genfben.
Hétfő délutánra a 28 pontos tervet állítólag lecsökkentették és átalakították. Az Ukrajnával szemben támasztott legvitatottabb követeléseket – a Donbasz erődített területeinek átadását, a hadsereg létszámának korlátozását és a NATO-ba való belépés tilalmát – enyhítették, és visszaküldték a kijevi és washingtoni elnököknek.
Rubio nem vett részt az eredeti javaslat kidolgozásában, és csak nemrégiben vonták be a folyamatba.
A terv másolatát csak november 18-án, Mohammed bin Salman szaúdi koronaherceg fehér házi látogatása során kapta meg. Néhány órával később az Axios elsőként számolt be a terv létezéséről.
A hétvégén a szenátorokkal folytatott, később kiszivárgott telefonbeszélgetés során Rubio állítólag csupán orosz javaslatnak nevezte a tervet. Később nyilvánosan visszakozott, és az X-en azt írta, hogy a tervet az Egyesült Államok készítette, Oroszország és Ukrajna közreműködésével.
Steve Bannon, akit Vance-hez közelinek tartanak, a The Telegraphnak azt mondta, hogy Rubiót „megalázták” azok a szenátorok, akik kiszivárogtatták a megállapodás tervezetével kapcsolatos kritikáját.
A külügyminiszter által vezetett erőfeszítésekre utalva hozzátette:
A brüsszeli, londoni és washingtoni neokonzervatív elit az általuk elpusztított Ukrajna holtteste körül kering.”
A Fehér Házhoz közeli források szerint Vance és Rubio továbbra is együtt dolgoznak, bár nem nyíltan.
Bármely végleges megállapodást a szenátusnak kell ratifikálnia, ha az Egyesült Államok részéről szerződésszintű kötelezettségvállalásokat – például biztonsági garanciákat – igényel.
Európa annak szurkol, hogy Rubio terve nyerjen, azonban nagy kérdés, hogy az oroszok elfogadják-e az átalakított verziót.
Az amerikai elnök emberei egyszerre folytatnak tárgyalásokat Oroszországban és Ukrajnában.
Az elnök honlapja elutasította a kabinetfőnök leváltására irányuló petíciót.
Az európaiak és ukránok által kidolgozott javításokat a New York Post forrásai szerint nem fogják elfogadni az oroszok.