Trump többször is sürgette az ukránokat, hogy adják át a Donbászt Oroszországnak, hogy véget vessenek a már közel négy éve tartó konfliktusnak, amely szerinte túl sok ember életét követelte.

Zelenszkij szombaton közölte, hogy „tartalmas telefonbeszélgetést” folytatott az amerikai tisztviselőkkel, akik a floridai ukrán delegációval folytatott tárgyalásokon vettek részt. Elmondta, hogy az amerikai és ukrán tisztviselők telefonon tájékoztatták a tárgyalásokon elért eredményekről.

„Ukrajna elkötelezett amellett, hogy továbbra is jóhiszeműen együttműködjön az amerikai féllel a béke valódi elérése érdekében”

– írta Zelenszkij a közösségi médiában.

Oroszország vasárnap üdvözölte a Trump-kormány új nemzetbiztonsági stratégiáját. Dmitrij Peszkov szerint a frissített stratégiai dokumentum, amely megfogalmazza a kormány alapvető külpolitikai érdekeit, nagyban összhangban áll Moszkva elképzeléseivel.

„A dokumentumban szerepelnek a konfrontáció ellen és a párbeszéd és a jó kapcsolatok kiépítése mellett szóló nyilatkozatok” – mondta, hozzátéve, hogy Oroszország reméli, hogy ez „további konstruktív együttműködéshez vezet Washingtonnal az ukrán rendezés ügyében”.