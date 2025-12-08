Ft
12. 08.
hétfő
háború Fehér Ház Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Trump: Putyin egyetértett a béketervvel, Zelenszkij még el sem olvasta azt

2025. december 08. 08:20

Egyértelművé vált, hányadán is áll az ukrán elnök a békével.

2025. december 08. 08:20
Paul Faith / AFP

Donald Trump szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem áll készen arra, hogy aláírja az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot, amelynek célja a háború befejezése Oroszországgal – számolt be az Euronews. 

Trumpnak volt pár kritikus szava Zelenszkijjel kapcsolatban, miután az amerikai és ukrán tárgyalók szombaton befejezték háromnapos tárgyalásaikat, amelyek célja az amerikai kormány javaslatával kapcsolatos nézeteltérések csökkentése volt. 

Vasárnap este azonban egy újságírókkal folytatott beszélgetés során Trump azt sugallta, hogy az ukrán vezető akadályozza a tárgyalások előrehaladását.

„Kicsit csalódott vagyok, hogy Zelenszkij elnök még nem olvasta el a javaslatot, ami néhány órával ezelőtt készült el. Az emberei imádják, de ő nem” – állította Trump egy újságírókkal folytatott beszélgetés során. Az elnök hozzátette: „Oroszország, úgy gondolom, egyetért vele, de nem vagyok biztos benne, hogy Zelenszkij is egyetért. Az emberei imádják, de ő még nem áll készen.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fejezte ki nyilvánosan a támogatását a Fehér Ház tervével kapcsolatban. Sőt az Euronews cikke emlékeztet, hogy Putyin a múlt héten azt mondta, hogy Trump javaslatának egyes elemei kivitelezhetetlenek, annak ellenére, hogy az eredeti tervezet erősen Moszkvának kedvezett. 

Trump többször is sürgette az ukránokat, hogy adják át a Donbászt Oroszországnak, hogy véget vessenek a már közel négy éve tartó konfliktusnak, amely szerinte túl sok ember életét követelte.

Zelenszkij szombaton közölte, hogy „tartalmas telefonbeszélgetést” folytatott az amerikai tisztviselőkkel, akik a floridai ukrán delegációval folytatott tárgyalásokon vettek részt. Elmondta, hogy az amerikai és ukrán tisztviselők telefonon tájékoztatták a tárgyalásokon elért eredményekről.

„Ukrajna elkötelezett amellett, hogy továbbra is jóhiszeműen együttműködjön az amerikai féllel a béke valódi elérése érdekében” 

– írta Zelenszkij a közösségi médiában.
Oroszország vasárnap üdvözölte a Trump-kormány új nemzetbiztonsági stratégiáját. Dmitrij Peszkov szerint a frissített stratégiai dokumentum, amely megfogalmazza a kormány alapvető külpolitikai érdekeit, nagyban összhangban áll Moszkva elképzeléseivel.

„A dokumentumban szerepelnek a konfrontáció ellen és a párbeszéd és a jó kapcsolatok kiépítése mellett szóló nyilatkozatok” – mondta, hozzátéve, hogy Oroszország reméli, hogy ez „további konstruktív együttműködéshez vezet Washingtonnal az ukrán rendezés ügyében”.

A Fehér Ház pénteken közzétett dokumentuma szerint az Egyesült Államok javítani kívánja kapcsolatait Oroszországgal, miután Moszkvát évekig globális páriaként kezelték. A stratégia szerint a háború befejezése az Egyesült Államok alapvető érdeke, és célként nevezi meg a „stratégiai stabilitás helyreállítását Oroszországgal”.

Szombaton a Reagan Nemzeti Védelmi Fórumon Trump leköszönő ukrajnai megbízottja, Keith Kellogg azt mondta, hogy a háború befejezésére irányuló erőfeszítések „az utolsó 10 méteren” vannak.

Nyitókép: Paul Faith / AFP

***

 

