12. 08.
hétfő
12. 08.
hétfő
pitbull furgon rendőr kutya fordulat

Brutális videó: az utcáról rabolták volna el a férfit a sorozók, de a pitbullja nem kegyelmezett nekik

2025. december 08. 06:54

Drámai jelenetek zajlottak le Ukrajnában: a rendőrök erőszakkal próbálták betuszkolni az áldozatukat a furgonba. A kényszersorozás azonban véres fordulatot vett, amikor a gazdája védelmére kelt a kutya – elszabadult a pokol.

2025. december 08. 06:54
Chay Bowes ír újságíró megdöbbentő videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen az látható, amint Ukrajnában rendőrök feltehetően katonai sorozás miatt megpróbálnak egy férfit berángatni egy furgonba.

A jelenet váratlan fordulatot vett, amikor megérkezett a férfi pitbullja, és rátámad a két rendőrre.

Rövid időn belül kétségbeesett dulakodás alakul ki a három férfi és a kutya között.

***

Összesen 41 komment

Teréz Pitykéz
2025. december 08. 09:27
A kutya elég egykedvűen tépte a geci hohol fattyakat… pitbullt kellene exportalni a lakosságnak, hogy megvédhessék magukat a nemzetrontó ukran náci maffiaállamtól!
sagirdilsiz-2
2025. december 08. 09:21
Ez az 5 fő roma a listán, érdekes ígéret MP részéról,-----------------------ki is teszi a nevük mellé a C betűt, vagy csak úgy "szemre"?
szavazo
2025. december 08. 09:18 Szerkesztve
Dixtroy 2025. december 08. 09:09 Amit leírtál működik egy békeidőben, de az ukrán háborús körülmények között NEM. Az agresszor terrorista FASISZTA ukrán állam túlságosan is leterhelt hogy minden részletre odafigyeljenek, nincs idő rá, stb... a lakosság nem támogatja őket, NINCS "ÖNKÉNTES" , stb.
zrx8
2025. december 08. 09:16 Szerkesztve
Amikor 2013-ban a zsidrák Nudelmann-banya a kampós kezeit dörzsölte afölötti örömében, hogy potom 5 milliárd dollárért és néhány, tüncizőknek kiosztott süteményért megvásárolták az új Lebensraum-ot, vajon hányan látták ezt előre ?
