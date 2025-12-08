Ifjabb Trump dühösen kifakadt: Az Egyesült Államok nem lesz a „csekkfüzetes idióta”
Donald Trump „elfordulhat” az Ukrajnában zajló háborútól.
Drámai jelenetek zajlottak le Ukrajnában: a rendőrök erőszakkal próbálták betuszkolni az áldozatukat a furgonba. A kényszersorozás azonban véres fordulatot vett, amikor a gazdája védelmére kelt a kutya – elszabadult a pokol.
Chay Bowes ír újságíró megdöbbentő videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen az látható, amint Ukrajnában rendőrök feltehetően katonai sorozás miatt megpróbálnak egy férfit berángatni egy furgonba.
A jelenet váratlan fordulatot vett, amikor megérkezett a férfi pitbullja, és rátámad a két rendőrre.
Rövid időn belül kétségbeesett dulakodás alakul ki a három férfi és a kutya között.
***
