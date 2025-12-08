Brutális videó: az utcáról rabolták volna el a férfit a sorozók, de a pitbullja nem kegyelmezett nekik

Chay Bowes ír újságíró megdöbbentő videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen az látható, amint Ukrajnában rendőrök feltehetően katonai sorozás miatt megpróbálnak egy férfit berángatni egy furgonba.

A jelenet váratlan fordulatot vett, amikor megérkezett a férfi pitbullja, és rátámad a két rendőrre.

Rövid időn belül kétségbeesett dulakodás alakul ki a három férfi és a kutya között.